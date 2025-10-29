https://ukraina.ru/20251029/pronitsatelnyy-politik-vyzyvayuschiy-antipatiyu-u-elity-ssha-k-komu-na-ukraine-sleduet-prismotretsya-1070851455.html

Проницательный политик, вызывающий антипатию у элиты США: к кому на Украине следует присмотреться Трампу

Дональд Трамп признаёт, что урегулирование украинского кризиса оказалось гораздо сложнее, чем предполагал

Он прибегает к самым разным приёмам: выступает с критикой в адрес лидера то одной конфликтующей стороны, то другой, вводит антироссийские санкции, полностью останавливает поставку военной помощи и разведданных ВСУ, а потом одобряет передачу более мощного вооружения. И всё равно к установлению прочного мира не приблизились ни на йоту, что очень раздражает президента США, желающего не просто снискать славу миротворца, но и получить заветную Нобелевскую премию мира.Белому дому нужно внимательно присмотреться не только к ЗеленскомуАмериканское издание The American Conservative советует ему время от времени направлять своё недовольство на менее известную фигуру — руководителя Офиса президента Украины, близкого друга и правую руку главы киевского режима Андрея Ермака, поскольку с начала конфликта в феврале 2022 года он стал почти таким же влиятельным, как и Владимир Зеленский, если не более."Теперь к Зеленскому нет такого пути, который шёл бы в обход Ермака. И в этом проблема", — сказал журналисту Financial Times Кристоферу Миллеру один из бывших руководителей администрации президента Украины.А Ермак, как поясняет The American Conservative, использует своё огромное влияние в правительстве, чтобы не давать министрам взять под контроль дипломатические каналы Украины, контролировать поток информации о боевых действиях между Киевом и западными столицами, продвигать жёсткую переговорную позицию, которую многие аналитики считают контрпродуктивной.Это именно руководитель Офиса президента Украины настаивал на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме в конце февраля, которая в итоге стала для украинской делегации катастрофой. Достаточно вспомнить выражение лица бывшей на тот момент послом Украины в США Оксаны Маркаровой.В интервью газете The New York Post, опубликованном 29 октября, вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя ту перепалку с Зеленским, сказал: "Вероятно, это самое известное, что я когда-либо сделал и когда-либо сделаю".По его словам, после того случая Зеленский стал уважительнее относиться к США, такая "перезагрузка" была необходима после периода президентства Джо Байдена, когда США "просто давали Украине всё, что она хотела".Тот же Ермак занимался подготовкой недавнего визита Зеленского в Вашингтон, который также нельзя назвать слишком успешным: Трамп мало того, что не дал дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, на которые Банковая так рассчитывала, так ещё и накануне договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о личной встрече в Венгрии – главной в Европе противнице военной поддержки Киева."Несколько аналитиков расценили эту встречу, которая за закрытыми дверями переросла в перепалку, как свидетельство того, что Ермак неверно читает сигналы Вашингтона и даёт плохие советы о том, как выстраивать отношения с Белым домом. Также они указали на встречу Зеленского с руководителями провоенных американских аналитических центров, большинство из которых противостоят MAGA-консерватизму Трампа, что стало очевидной тратой драгоценного времени и возможным раздражением для чиновников Белого дома, выступающих за сдержанность во внешней политике", - пишет The American Conservative.А ведь лоббисты из Республиканской партии советовали украинскому руководству отложить тот визит или хотя бы скорректировать повестку, но Банковая проигнорировала эти советы. В итоге, как констатировало издание Politico, украинские чиновники потерпели полную неудачу в США. Зеленского по прибытии в Вашингтон никто из американских чиновников не встретил, спасать ситуацию пришлось Ермаку, который прилетел в США чуть раньше в составе правительственной делегации, - он вместе с членами экипажа стоял у трапа самолёта, пока глава киевского режима спускался с трапа."Тем не менее, какую бы антипатию Ермак ни вызывал у американской элиты, он проницательный политик. Ермаку, может, и удаётся одерживать политические победы и продвигать обнадёживающий нарратив о близкой победе над Россией, но всё чаще последний противоречит удручающей ситуации на фронте. При всех успехах Ермака в обеспечении западной поддержки его махинации делают всякое будущее дипломатическое урегулирование с Россией менее вероятным. А без взаимных договорённостей Украина вряд ли выживет как суверенное и демократическое, хоть и урезанное, государство", - говорится в статье The American Conservative.Почему команда Трампа не жалует Ермака?Вообще нынешняя американская администрация не хочет работать с Ермаком, который был связующим звеном между Банковой и командой предыдущего президента США Джо Байдена. В конце января, сразу после инаугурации Трампа, "Украинская правда" сообщила, что у трампистов есть определённый сознательный бан на контакты с Ермаком.В течение года в западных СМИ вышла целая серия публикаций с критикой в адрес главы Офиса президента Украины.Так, в июне газета Politico писала, что в США с Ермаком разговаривать никто не хочет, им недовольны как республиканцы, так и демократы, в политических кругах Соединённых Штатов широко распространено мнение, что руководитель администрации "не осведомлён о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам". И вообще источники издания тогда говорили про визит главы Офиса президента Украины "мы не знаем, зачем он здесь". Ермак тогда радостно рассказывал про переговоры с Марко Рубио. На самом же деле встречу с госсекретарём отменили в последний момент, но украинский чиновник столкнулся с ним в коридоре, также американская сторона отменила его встречу с главой аппарата сотрудников Белого дома Сьюзен Уайлс.В июле The Economist акцентировал внимание на другом аспекте: из-за Ермака обостряется ситуация внутри Украины, а именно ожесточается политическая междоусобица, в правительстве растёт смута, государство движется к авторитаризму. Внутри страны он только укрепил свои позиции, но в американской столице двери для Ермака закрываются, отметил британский журнал.Затем негативные высказывания в западных СМИ звучали относительно Ермака и Зеленского на фоне попыток властей урезать полномочия НАБУ и САП.После чего наступила пауза, но в конце сентября The Economist выступил вновь, заявив, что на Украине решения теперь принимаются всё более узким кругом доверенных лиц, главный из них - Андрей Ермак, "грубый человек, чья власть не оправдывается ни его опытом, ни его полномочиями как невыборного чиновника". Один бывший министр описывал Зеленского и главу его администрации как два "альтер-эго", фактически осуществляющих совместное президентство.Однако критика Запада, от поддержки которого так сильно зависит Украина, никак не повлияла на расклад сил внутри Банковой – руководитель ведомства по-прежнему играет важную роль как во внутри-, так и во внешнеполитических делах.The American Conservative предупреждает, что если Ермак останется влиятельной фигурой после разрешения кризиса, то ничего хорошего стране это не сулит. Пока администрация Трампа оценивает угрозы украинскому государству, ей следует изыскать способы переиграть в том числе человека, который управляет Офисом президента в Киеве, добавляет издание.Читайте также: Готовность большинства украинцев погибнуть рисуют на коленке у Ермака: украинские эксперты о происходящем

