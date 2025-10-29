Коррупция в ТЦК, заявления Картаполова и удары по Прилукам. Украина за сегодня - 29.10.2025 Украина.ру
Коррупция в ТЦК, заявления Картаполова и удары по Прилукам. Украина за сегодня
Пока украинские силовики торгуют жизнями, на фронте продолжаются бои — ВС РФ продвигаются на отдельных участках и наносят удары по тыловой инфраструктуре. Вечернюю сводку новостей 29 октября представил телеграм-канал Украина.ру
"Дворцовая" коррупция в ТЦК: скандал в Закарпатье В Закарпатской области задержан сотрудник терроборонного центра, подозреваемый в организации побегов мобилизованных. По данным следствия, он помогал уклонистам покинуть расположение части за 3-4 тысячи долларов.В соцсетях уже иронизируют: "мало брал — устранили недобросовестного конкурента". В доме задержанного, оформленном в стиле "дешёвое барокко", обнаружена крупная сумма наличными.Картаполов: "Путин относится к Украине лучше, чем Зеленский" Депутат Госдумы Андрей Картаполов сделал громкое заявление, утверждая, что российский президент проявляет больше заботы об Украине и даже солдатах ВСУ, чем их собственное руководство. По его словам, Зеленский является мнимым и просроченным лидером, чья политика ведет страну к катастрофе. Прилуки под ударом: массированный налёт дронов В городе Прилуки (Черниговская область) продолжаются взрывы. Как сообщают источники, российские "Герани" атакуют военные и логистические объекты противника. Местные жители сообщают о серии мощных детонаций и работе ПВО. Тактические успехи на Северском направленииПодразделения ВС РФ продолжают планомерное продвижение в районе Звановки. По данным паблика "Новости СВО и Мира", заняты позиции в южной части населенного пункта. Это открывает возможности для дальнейшего развития наступления в данном направлении.Итоги для в материале Мегатонный ответ России, флаг над Красноармейском, коррупционный ад киевского режима. Итоги 29 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия, украина, закарпатье, владимир зеленский, владимир путин, госдума, тцк, новости
Россия, Украина, Закарпатье, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума, ТЦК, Новости

19:15 29.10.2025 (обновлено: 19:16 29.10.2025)
 
Дворцовая роскошь и кровати, устеленные долларами
Пока украинские силовики торгуют жизнями, на фронте продолжаются бои — ВС РФ продвигаются на отдельных участках и наносят удары по тыловой инфраструктуре. Вечернюю сводку новостей 29 октября представил телеграм-канал Украина.ру
"Дворцовая" коррупция в ТЦК: скандал в Закарпатье
В Закарпатской области задержан сотрудник терроборонного центра, подозреваемый в организации побегов мобилизованных. По данным следствия, он помогал уклонистам покинуть расположение части за 3-4 тысячи долларов.
В соцсетях уже иронизируют: "мало брал — устранили недобросовестного конкурента". В доме задержанного, оформленном в стиле "дешёвое барокко", обнаружена крупная сумма наличными.
Картаполов: "Путин относится к Украине лучше, чем Зеленский"
Депутат Госдумы Андрей Картаполов сделал громкое заявление, утверждая, что российский президент проявляет больше заботы об Украине и даже солдатах ВСУ, чем их собственное руководство. По его словам, Зеленский является мнимым и просроченным лидером, чья политика ведет страну к катастрофе.
Прилуки под ударом: массированный налёт дронов
В городе Прилуки (Черниговская область) продолжаются взрывы. Как сообщают источники, российские "Герани" атакуют военные и логистические объекты противника. Местные жители сообщают о серии мощных детонаций и работе ПВО.
Тактические успехи на Северском направлении
Подразделения ВС РФ продолжают планомерное продвижение в районе Звановки. По данным паблика "Новости СВО и Мира", заняты позиции в южной части населенного пункта. Это открывает возможности для дальнейшего развития наступления в данном направлении.
Итоги для в материале Мегатонный ответ России, флаг над Красноармейском, коррупционный ад киевского режима. Итоги 29 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия Украина Закарпатье Владимир Зеленский Владимир Путин Госдума ТЦК Новости
 
Лента новостейМолния