Коррупция в ТЦК, заявления Картаполова и удары по Прилукам. Украина за сегодня

Пока украинские силовики торгуют жизнями, на фронте продолжаются бои — ВС РФ продвигаются на отдельных участках и наносят удары по тыловой инфраструктуре. Вечернюю сводку новостей 29 октября представил телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070874673_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_692ee37f1487c71eb6f47377e14766f7.jpg

"Дворцовая" коррупция в ТЦК: скандал в Закарпатье В Закарпатской области задержан сотрудник терроборонного центра, подозреваемый в организации побегов мобилизованных. По данным следствия, он помогал уклонистам покинуть расположение части за 3-4 тысячи долларов.В соцсетях уже иронизируют: "мало брал — устранили недобросовестного конкурента". В доме задержанного, оформленном в стиле "дешёвое барокко", обнаружена крупная сумма наличными.Картаполов: "Путин относится к Украине лучше, чем Зеленский" Депутат Госдумы Андрей Картаполов сделал громкое заявление, утверждая, что российский президент проявляет больше заботы об Украине и даже солдатах ВСУ, чем их собственное руководство. По его словам, Зеленский является мнимым и просроченным лидером, чья политика ведет страну к катастрофе. Прилуки под ударом: массированный налёт дронов В городе Прилуки (Черниговская область) продолжаются взрывы. Как сообщают источники, российские "Герани" атакуют военные и логистические объекты противника. Местные жители сообщают о серии мощных детонаций и работе ПВО. Тактические успехи на Северском направленииПодразделения ВС РФ продолжают планомерное продвижение в районе Звановки. По данным паблика "Новости СВО и Мира", заняты позиции в южной части населенного пункта. Это открывает возможности для дальнейшего развития наступления в данном направлении.Итоги для в материале Мегатонный ответ России, флаг над Красноармейском, коррупционный ад киевского режима. Итоги 29 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

