Коррупция в ТЦК, заявления Картаполова и удары по Прилукам. Украина за сегодня
Пока украинские силовики торгуют жизнями, на фронте продолжаются бои — ВС РФ продвигаются на отдельных участках и наносят удары по тыловой инфраструктуре. Вечернюю сводку новостей 29 октября представил телеграм-канал Украина.ру
19:15 29.10.2025 (обновлено: 19:16 29.10.2025)
"Дворцовая" коррупция в ТЦК: скандал в Закарпатье
В Закарпатской области задержан сотрудник терроборонного центра, подозреваемый в организации побегов мобилизованных. По данным следствия, он помогал уклонистам покинуть расположение части за 3-4 тысячи долларов.
В соцсетях уже иронизируют: "мало брал — устранили недобросовестного конкурента". В доме задержанного, оформленном в стиле "дешёвое барокко", обнаружена крупная сумма наличными.
Картаполов: "Путин относится к Украине лучше, чем Зеленский"
Депутат Госдумы Андрей Картаполов сделал громкое заявление, утверждая, что российский президент проявляет больше заботы об Украине и даже солдатах ВСУ, чем их собственное руководство. По его словам, Зеленский является мнимым и просроченным лидером, чья политика ведет страну к катастрофе.
Прилуки под ударом: массированный налёт дронов
В городе Прилуки (Черниговская область) продолжаются взрывы. Как сообщают источники, российские "Герани" атакуют военные и логистические объекты противника. Местные жители сообщают о серии мощных детонаций и работе ПВО.
Тактические успехи на Северском направлении
Подразделения ВС РФ продолжают планомерное продвижение в районе Звановки. По данным паблика "Новости СВО и Мира", заняты позиции в южной части населенного пункта. Это открывает возможности для дальнейшего развития наступления в данном направлении.
