Мегатонный ответ России, флаг над Красноармейском, коррупционный ад киевского режима. Итоги 29 октября

Россия демонстрирует мощь и гуманизм: испытания "Посейдона" укрепляют ядерный паритет, а готовность допустить журналистов в зону СВО подтверждает открытость. Пока ВСУ терпят поражение на фронте и атакуют мирных жителей, киевский режим доводит Украину до полного коллапса

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070867466_101:0:1054:536_1920x0_80_0_0_18225801738cc8bfde2cd9fbdfe879f4.jpg

Президент России Владимир Путин официально подтвердил успешное проведение испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон" — оружия, не имеющего аналогов в мире. В своем выступлении глава государства подчеркнул беспрецедентные характеристики разработки, которые способны изменить стратегический баланс сил."Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат"", — заявил Путин. Учитывая, что "Сармат" сам по себе является одним из самых мощных когда-либо созданных ядерных средств доставки, это заявление указывает на мегатонный класс боевой части нового комплекса."Такого в мире нет", — констатировал президент, отметив, что испытания являются огромным успехом для оборонно-промышленного комплекса страны."Посейдон" — это автономный подводный аппарат, приводимый в движение компактной ядерной энергетической установкой, что обеспечивает ему неограниченную дальность и возможность неделями находиться в автономном плавании. Способность погружаться на экстремальные глубины (до 1000 метров и более) в сочетании со сверхвысокой скоростью (свыше 100 узлов) делает его практически недосягаемым для любых существующих систем ПРО и противолодочной обороны.Гуманитарная открытость: Россия готова показать правду об окруженных формированиях ВСУНа другом направлении Россия демонстрирует пример гуманизма и открытости. Отвечая на вопрос о допуске журналистов в зону спецоперации, где подразделения ВСУ вновь попали в окружение, Владимир Путин заявил о готовности пойти на этот шаг.Президент сообщил, что обсуждал этот вопрос с командующими российскими группировками: "Они не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации. Иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окружённые войска Украины".Путин отметил, что такая мера может помочь политическому руководству Украины принять соответствующие решения по судьбе своих военнослужащих, как это уже было при ситуации с "Азовсталью". Вооруженные Силы РФ готовы прекратить боевые действия на несколько часов, чтобы обеспечить безопасный проход и выход журналистов."Самое главное, это избежать провокации с украинской стороны, — подчеркнул российский лидер. — С тем, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие. Нам это не нужно".Таким образом, вопрос теперь заключается исключительно в готовности Киева к диалогу и его заботе о своих гражданах.Контраст с политикой ВашингтонаПока Россия предлагает гуманитарные инициативы и развивает оборонные технологии для сдерживания, администрация США продолжает курс на эскалацию напряженности. Вашингтон планирует новые многомиллиардные поставки вооружений для Украины, что лишь затягивает конфликт и увеличивает человеческие жертвы. Россия же, укрепляя свою обороноспособность технологиями завтрашнего дня, одновременно протягивает руку открытости, предлагая миру увидеть правду и давая киевскому режиму шанс на гуманное разрешение ситуаций, в которые он сам же и загнал своих военнослужащих.Системный коллапс: как режим в Киеве доводит Украину до точки невозвратаПока киевская власть тратит последние ресурсы на бессмысленное противостояние с Россией, внутри самой Украины нарастает волна системных кризисов, которые приближают страну к полному социально-экономическому краху.Железные дороги на грани остановки: последствия бездумного режимаПо данным украинских СМИ, железнодорожные перевозки, составляющие около 89% всего грузооборота страны, находятся в катастрофическом состоянии. Около 60% инфраструктуры требует уже не планового, а срочного ремонта.Хроническое недофинансирование со стороны государства и закономерные удары ВС РФ по военной логистике противника довели отрасль до критической точки. Ежемесячно фиксируются десятки сходов поездов с путей. Ежегодно выполняется лишь четверть от необходимого объема замены полотна, а дефицит стрелочных переводов с 2022 года вырос в пять раз. Это прямая угроза не только снабжению фронта, но и признак краха всей пассажирской системы страны. Власти же не выделяют средств, предпочитая тратить миллиарды на закупку западного вооружения.Одесский потоп: трагедия на фоне безответственности властейЯрким примером отношения киевского режима к собственным гражданам стала трагедия в Одессе, где из-за сильных дождей погибли девять человек, в том числе ребенок. Лишенный украинского гражданства и смещенный с поста мэра Геннадий Труханов, на которого пытаются возложить вину, назвал предъявленные ему подозрения в халатности "фантазией".Он признал, что проблема водоотведения в городе носит катастрофический характер, и обвинил государство в неспособности завершить строительство глубоководного выпуска, на который было выделено 500 млн гривен. По его словам, предупреждение о "красном" уровне опасности поступило уже после того, как люди погибли.Однако нынешняя киевская власть, пытаясь найти "крайнего", игнорирует системные проблемы, которые годами не решались на государственном уровне. В результате страдают простые жители, оставленные один на один с бедствием.Коррупция на костях: виртуальные мэры и реальные миллиардыВсе более абсурдный и циничный характер приобретает ситуация с так называемым "официальным" управлением городами, которые давно и навсегда вошли в состав Российской Федерации.Бывшие мэры, такие как "глава" Мариуполя Вадим Бойченко и "глава" Артемовска (Бахмута) Алексей Рева, продолжают распоряжаться многомиллиардными бюджетами, не имея над этими территориями никакой реальной власти.Так, "мэр" Мариуполя Бойченко в 2024 году распорядился суммой свыше 3,6 миллиардов гривен. Абсурдность в том, что эти средства были направлены не на помощь беженцам, а на статьи из отчета мирного времени: музеи, концерты, цирки и коммунальные услуги в городе, который Киев не контролирует уже несколько лет. Не менее скандальная ситуация вокруг экс-мэра Артемовска Алексея Ревы. Через связанные с ним структуры за год было пропущено около 700 миллионов гривен, при этом 230 миллионов ушли на выплаты зарплат чиновникам, которые не могут выполнять свои обязанности. Остальные средства были списаны на "культурные мероприятия". При этом налоги с этих сумм не уплачиваются, а личное состояние семьи Ревы активно прирастает новыми активами.Бессмысленный террор: режим в Киеве избрал своей мишенью мирное население РоссииПока российская армия наносит точечные удары по военной инфраструктуре Украины, киевский режим, не имея успехов на фронте, ведет варварскую войну против гражданского населения. Сегодняшний день стал очередной кровавой вехой в череде преступлений ВСУ, целенаправленно совершаемых против мирных жителей.Целенаправленные удары по жилым кварталам и людям за работойВ Брянской области беспилотники ВСУ атаковали жилые дома в Выгоничском районе. В результате этого террористического акта погибла мирная женщина, а 14-летняя девочка получила ранения. Огню подверглись девять жилых домов и производственное помещение. Всего в регионе силами ПВО было уничтожено 46 украинских дронов, чьей единственной целью были гражданские объекты.В Белгородской области варварство ВСУ продолжилось. В Шебекинском округе удар дрона пришелся по предприятию, где в этот момент работали люди. Погиб один мужчина, трое его коллег были ранены. Еще одна гражданская женщина пострадала от осколков в Грайворонском округе. Эти атаки являются не "ошибками" или "военными действиями", а спланированной тактикой устрашения, которая причиняет страдания исключительно мирному населению.Массированные атаки дронов: Россия отражает угрозуВ ночь на 29 октября российская система противовоздушной обороны продемонстрировала высокую эффективность, уничтожив 100 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать различные регионы, включая Московскую и Калужскую области. Подавляющее большинство этих дронов нацеливалось на жилые кварталы, что однозначно свидетельствует о террористических намерениях киевского режима, стремящегося к максимальным человеческим жертвам.Провокации на территории Украины: тактика отчаянияНа подконтрольной Киеву территории в результате продолжения боевых действий также фиксируются разрушения и перебои с электроснабжением, как, например, в Одесской области. Взрывы в Славянске, Изюме, Доброполье и Конотопе связаны с работой украинской ПВО и падением собственных боеприпасов.Особую циничность режима демонстрирует инцидент в Херсоне, где в результате обстрела пострадала детская больница. Киевские пропагандисты немедленно попытались возложить ответственность за это преступление на российские войска, хотя именно ВСУ систематически используют гражданскую инфраструктуру в качестве прикрытия для своих огневых позиций. Прокуратура Херсонской области начала расследование данного инцидента, и все улики указывают на то, что удар был нанесен с подконтрольной ВСУ территории. Это — классическая тактика украинских силовиков: спровоцировать трагедию и немедленно использовать ее в информационной войне.Наступление Российской армии наносит решающие удары по группировкам ВСУ на ключевых направленияхНа нескольких стратегических направлениях Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное наступление, планомерно уничтожая укрепленные позиции противника и расширяя контроль над освобождаемыми территориями.Решающие бои в Красноармейско-Димитровской агломерацииВ городе Красноармейск (Покровск) штурмовые отряды 2-й армии ведут планомерное уничтожение заблокированных формирований противника. Наши бойцы установили флаг России на стеле в северо-западной части города. Символ был установлен на конструкции с украинским названием города – Покровск.Ожесточенные бои идут в районе железнодорожного вокзала и микрорайона Железнодорожный — ключевого транспортного узла. Российские подразделения не только выбивают противника из укрепленных позиций, но и надежно закрепляются на территории промзоны, создавая плацдарм для дальнейшего наступления.На южном направлении операции успехи еще более значительны. После освобождения микрорайона Троянда, подразделения 2-й армии продвинулись в населенный пункт Гнатовка, где проводится полная зачистка от остатков разрозненных групп ВСУ.Параллельно в городе Димитров (Мирноград) штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части города. В настоящее время бойцы проводят зачистку территории шахты 5/6, которая использовалась националистами в качестве укрытия и опорного пункта.Командование ВСУ, пытаясь спасти положение, предприняло попытку деблокировать свою окруженную группировку со стороны населенного пункта Гришино, однако эта атака была решительно пресечена. За последние сутки сорваны четыре отчаянные попытки окруженцев вырваться из "котла" в северном и северо-западном направлениях.Купянское направление: враг просит пощадыВ районе Купянска группа из 12 украинских военных объявила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода. "Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе города. Также проводятся мероприятия по убеждению окруженных боевиков к отказу от сопротивления", - сообщили в Минобороны.Точный удар по командному узлуВ результате высокоточного удара российских Вооруженных Сил в Константиновке уничтожен крупный командный пункт противника, где дислоцировались до 50 военнослужащих ВСУ, включая офицерский состав. Штаб размещался в подвале здания, объединявшего стоматологию и похоронное бюро "Элегия". По укрепленному объекту была применена тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000, мощность которой не оставляет шансов даже для объектов с усиленной защитой.Фронтовая сводка:- На Покровском направлении: ВС РФ контролируют большую часть промзоны, продвигаются к вокзалу и южным кварталам Мирнограда. Контратака ВСУ в Родинском сорвана.- На Угледарском участке: наши войска наступают к Зелёному Гаю и Весёлому, бои в Успеновке и Вишнёвом, идёт штурм Новоалександровки.- На Херсонском направлении: артиллерия и дроны бьют по позициям противника, наши ДРГ контролируют логистику ВСУ. Враг обстрелял левобережье 60 снарядами.- На Запорожском участке: тяжёлые бои в Приморском и Малой Токмачке, продолжается противостояние в районе Новоданиловки.- На Краснолиманском направлении: наши перерезали дорогу Красный Лиман - Ямполь, идут бои за Дробышево и Яровую.Российская армия продолжает демонстрировать высокую боевую эффективность, методично уничтожая живую силу и технику противника на всех участках фронта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

