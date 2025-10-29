https://ukraina.ru/20251029/inspektor-zakarpatskogo-ttsk-pomogal-sbezhat-voennosluzhaschim-i-prizyvnikam-1070858341.html

Инспектор Закарпатского ТЦК помогал сбежать военнослужащим и призывникам

Должностное лицо из Закарпатского ТЦК, помогавшее призывникам сбежать из центра, а военным повторно пойти в "самоволку", будут судить по материалам Государственного бюро расследований Украины. Об этом ГБР проинформировало 29 октября.

Инструктор отделения рекрутинга Мукачевского РТЦКиСП (переименованного военкомата) за деньги помогал призывникам сбежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, возвращенным после самовольного оставления части, сбежать из батальона резерва. Обвинительный акт направлен в суд. "Мужчин, прибывших в ТЦК для мобилизации, но не желавших служить, он тайком выводил за пределы учреждения. Стоимость такой услуги составляла 3-4 тыс. долларов США, которые приносили ему родственники или знакомые военнообязанных. За 4-5 тыс. долларов США он также "помогал" военным, только что вернувшимся из СЗЧ, снова убегать из батальона резерва", - рассказали в ГБР.Там также отметили, что коррумпированный инспектор во время частных разговоров с бойцами склонял их к повторному побегу. Он уверял своих клиентов, что покажет путь, по которому можно выйти за расположение воинской части в обход патрулей. Там беглецов должен был ждать его знакомый, который на автомобиле доставил бы их в безопасные локации. "По такой схеме место несения службы оставили не менее 5 военнослужащих", - отметили в ГБР.В бюро сообщили, что инструктора задержали в феврале 2025 года при получении $10 тыс при содействии в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.Накануне в новостях: "Предложений очень много": парламент Украины озадачен борьбой с дезертирством Также на эту тему: Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

