Инспектор Закарпатского ТЦК помогал сбежать военнослужащим и призывникам - 29.10.2025
Инспектор Закарпатского ТЦК помогал сбежать военнослужащим и призывникам
Инспектор Закарпатского ТЦК помогал сбежать военнослужащим и призывникам - 29.10.2025 Украина.ру
Инспектор Закарпатского ТЦК помогал сбежать военнослужащим и призывникам
Должностное лицо из Закарпатского ТЦК, помогавшее призывникам сбежать из центра, а военным повторно пойти в "самоволку", будут судить по материалам Государственного бюро расследований Украины. Об этом ГБР проинформировало 29 октября.
2025-10-29T16:01
2025-10-29T16:25
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070855733_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7e1782cb3180bc169c78aa4dc5b8f5a.jpg
Инструктор отделения рекрутинга Мукачевского РТЦКиСП (переименованного военкомата) за деньги помогал призывникам сбежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, возвращенным после самовольного оставления части, сбежать из батальона резерва. Обвинительный акт направлен в суд. "Мужчин, прибывших в ТЦК для мобилизации, но не желавших служить, он тайком выводил за пределы учреждения. Стоимость такой услуги составляла 3-4 тыс. долларов США, которые приносили ему родственники или знакомые военнообязанных. За 4-5 тыс. долларов США он также "помогал" военным, только что вернувшимся из СЗЧ, снова убегать из батальона резерва", - рассказали в ГБР.Там также отметили, что коррумпированный инспектор во время частных разговоров с бойцами склонял их к повторному побегу. Он уверял своих клиентов, что покажет путь, по которому можно выйти за расположение воинской части в обход патрулей. Там беглецов должен был ждать его знакомый, который на автомобиле доставил бы их в безопасные локации. "По такой схеме место несения службы оставили не менее 5 военнослужащих", - отметили в ГБР.В бюро сообщили, что инструктора задержали в феврале 2025 года при получении $10 тыс при содействии в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.Накануне в новостях: "Предложений очень много": парламент Украины озадачен борьбой с дезертирством Также на эту тему: Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Инспектор Закарпатского ТЦК помогал сбежать военнослужащим и призывникам

16:01 29.10.2025 (обновлено: 16:25 29.10.2025)
 
Должностное лицо из Закарпатского ТЦК, помогавшее призывникам сбежать из центра, а военным повторно пойти в "самоволку", будут судить по материалам Государственного бюро расследований Украины. Об этом ГБР проинформировало 29 октября.
Инструктор отделения рекрутинга Мукачевского РТЦКиСП (переименованного военкомата) за деньги помогал призывникам сбежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, возвращенным после самовольного оставления части, сбежать из батальона резерва.
Обвинительный акт направлен в суд.
"Мужчин, прибывших в ТЦК для мобилизации, но не желавших служить, он тайком выводил за пределы учреждения. Стоимость такой услуги составляла 3-4 тыс. долларов США, которые приносили ему родственники или знакомые военнообязанных. За 4-5 тыс. долларов США он также "помогал" военным, только что вернувшимся из СЗЧ, снова убегать из батальона резерва", - рассказали в ГБР.
Там также отметили, что коррумпированный инспектор во время частных разговоров с бойцами склонял их к повторному побегу. Он уверял своих клиентов, что покажет путь, по которому можно выйти за расположение воинской части в обход патрулей. Там беглецов должен был ждать его знакомый, который на автомобиле доставил бы их в безопасные локации.
"По такой схеме место несения службы оставили не менее 5 военнослужащих", - отметили в ГБР.
В бюро сообщили, что инструктора задержали в феврале 2025 года при получении $10 тыс при содействии в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.
Накануне в новостях: "Предложений очень много": парламент Украины озадачен борьбой с дезертирством
Также на эту тему: Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния