https://ukraina.ru/20251028/putin-naneset-udar-eto-budet-ochen-bolno-belgiya-kak-lev-zaschischaet-rossiyskie-dengi---1070793816.html

"Путин нанесет удар. Это будет очень больно": Бельгия как лев защищает российские деньги

"Путин нанесет удар. Это будет очень больно": Бельгия как лев защищает российские деньги - 28.10.2025 Украина.ру

"Путин нанесет удар. Это будет очень больно": Бельгия как лев защищает российские деньги

Европе придётся заплатить. Бельгия: Почему только мы? И другие цитаты недели

2025-10-28T16:32

2025-10-28T16:32

2025-10-28T16:32

эксклюзив

россия

бельгия

европа

владимир путин

урсула фон дер ляйен

дмитрий медведев

ес

минфин

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059874273_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f7a1f0258bc7fe80e8adceb8f044278e.jpg

Вот как отреагировал бельгийский министр Тео Франкен на попытку изъять деньги России у Бельгии:"Путин нанесёт удар. Это будет больно. Очень больно".ЗамороженныеРечь идет о тех самых "замороженных активах" России в Европе, США и других странах.Минфин США оценивал их количество в 2023 году в 280 миллиардов долларов (260 миллиардов евро).Сегодня говорят о примерно 200 миллиардах, из них 140 миллиардов — на счетах бельгийской компании "Евроклир".Еврокомиссия, которая теперь рыщет повсюду в поисках денег "для Украины", давно положила глаз на эти средства. И хочет наложить на них также и свою лапу.Но Бельгия пока огрызается и денег ЕК не даёт.Конечно же, не из благодушия или "желания соблюдать законы".А совсем по другой причине: последствия будут ужасны именно для самой Бельгии.Какова же позиция сторон и чем грозит "конфискация" Европе и самим "конфискаторам"?БельгияБельгийские власти неоднократно и последовательно высказывались против "конфискации", которую теперь называют "кредитом" для Украины.Вот что сказал Тео Франкен, министр обороны и внешней торговли Бельгии (у них даже есть какая-то оборона?):— Путин никогда не откажется от этих миллиардов. Он расценит это как акт войны и нанесёт серьёзный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно.— И возможно, в качестве ответной меры он конфискует 200 миллиардов западных активов, которые находятся в России. Это будут не только бельгийские деньги, но и деньги из таких крупных стран, как США, Германия и Франция.Премьер-министр Барт де Вевер:— Активы Центробанка РФ неприкосновенны с юридической точки зрения.Глава бельгийского МИД Максим Прево:— Бельгия выступает против изъятия в любой форме замороженных российских активов. Они суверенны и защищены международным правом.Естественно, бельгийцев не настолько уж интересует соблюдение международного права. Проблема совсем в другом.Активы собираются отнять на данном этапе именно у бельгийцев, которые, во-первых, очень хотят сохранить их у себя. А во-вторых, боятся стать "козлом отпущения" номер один.Они уже и так отдали жадным еврокомиссарам проценты от этих денег. И боятся, что именно с них в будущем спросят и за проценты. Ведь проценты, естественно, тоже принадлежат России.Проценты ушли якобы "на Украину".Но это большой вопрос, куда именно они ушли.ШвецияПоказательная история произошла с самолётами "Грипен" (грифон) из Швеции, которые шведы собираются произвести для УкраиныШвеция выступила с такой инициативой как раз во время последнего саммита ЕС, где обсуждали вопрос об "активах России".Зеленский тут же сообщил, что 150 самолётов поставит Швеция в следующем году. Перемога!Но очень быстро выяснилось, что это не так.Шведский концерн СААБ хочет производить самолёты для Украины только в будущем, самое быстрое — через три года.Глава концерна пан Йоханссон дал интервью, из которого стало ясно, что даже заводов под такое масштабное производство пока что нет.Их только собираются построить, в том числе на Украине.А деньги? Вот из "замороженных активов" России СААБ и хочет получить средства на производство своих "грифонов". На три года как минимум. Положат их пока в банк. В Швеции. На Украине же война идет, пока ничего не построишь.Сегодня СААБ способен производить по девять "грифонов" в год, на пике производства строили 18 самолётов в год.Бельгийцы прекрасно знают нравы коллег по "европейскому саду" и защищают деньги России, как львы.Что-то, конечно, остаётся от этих миллиардов и самой Бельгии, даже сейчас. Не зря они огрызались, когда Урсула фон дер Ляйен предложила вложить эти миллиарды в "более рискованные инвестиции", чтобы получать больше процентов.Бельгия тут же вспомнила, что вся ответственность ляжет потом на них. Что, конечно же, правда.А так хотелось бы, чтобы ответственность была на ком-то другом.СШАЕвропа очень хотела бы разделить риски грабежа денег России с США. Но эти надежды пока не сбываются.Президент Трамп дал на прошлой неделе короткий и ясный ответ на вопрос журналиста об использовании российских активов в Европе:— Я к этому не имею отношения.И сразу перешёл к своей любимой теме:— Я урегулировал восемь войн. На подходе девятая...В самих США есть небольшое количество денег России: около 7 миллиардов. Но конфисковывать их никто не спешит.Да и сама ситуация с острым желанием пограбить "замороженные активы" возникла из-за того, что американская помощь Украине иссякла.Вот и клацают зубами еврокомиссары во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Как же помочь "любимой Украинушке"? Как продолжать войну?Потому что, несмотря на то что они прикрываются словами "репарационный кредит", как будто Россия проиграла в войне и должна выплачивать какие-то "репарации", речь идет, конечно же, о деньгах на продолжение войны."Нам нужно системное решение для военной поддержки Украины", — прямо заявляет Урсула фон дер Ляйен.Есть еще планы взять совместный кредит для продолжения финансирования Украины странами ЕС, но это решение еврокомиссаров вызывает в Европе мало энтузиазма.РоссияПредставители России и лично президент РФ Владимир Путин неоднократно называли так называемую "конфискацию" денег России "открытым грабежом".Встречу европейских лидеров на прошлой неделе, собравшихся обсудить, как пограбить Россию, прокомментировали официальные российские лица: Россия будет добиваться судебного преследования отдельных лиц и стран, причастных к краже замороженных российских суверенных активов в Европе.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков:— По-русски говоря, о воровстве идёт речь.Заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев:— Россия будет преследовать государство Евросоюза и дегенератов из Брюсселя за воровство российского имущества до скончания века и во всех судебных инстанциях.А в некоторых случаях, добавил Медведев, Россия будет разбираться "во внесудебном порядке".Конечно, никто и никогда эти деньги просто так "конфискаторам" не отдаст.И у России есть в этом случае вполне симметричный ответ. О нём и говорил бельгийский министр.БлокировкаВ 2022 году Россия блокировала средства западных инвесторов, их прибыль стали переводить на счета типа "С", с которых деньги снять невозможно.Сумма "замороженного" в России не разглашается.Бельгийский министр говорит о 200 миллиардах.Аналитики называли сумму в 288 миллиардов долларов, инвестированных в Россию из стран G7, на конец 2022 года.За несколько лет, из-за невозможности вывести прибыль и из-за начисленных на эти средства процентов, сумма могла значительно вырасти.В мае 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Банк России заморозил средства иностранных инвесторов на сумму 500 миллиардов долларов.Речь может идти о разных средствах. Это и инвестиции в предприятия, и сами предприятия, принадлежащие западным инвесторам, и наличные, и доли в бизнесе, депозиты, специальные права заимствования МВФ и многое другое.В России были переведены под государственный контроль ряд зарубежных компаний. В том числе, например, предприятия датского пивоваренного гиганта "Карлсберг".Кроме того, есть дипломатическая и иная собственность недружественных стран на территории России.Только у одной Германии на территории России — инвестиции на сумму около 100 миллиардов долларов.Общий объём активов других стран в России в 2021 году составлял более 1 триллиона долларов.Суммы поэтому называют разные. Но то, что ответ будет вполне симметричным, а возможно, даже выгодным для России, это очевидно.Кроме того, как указывают финансовые эксперты, можно провести и симметричную акцию со средствами на счетах типа "С": выдать кредит под залог этих активов для финансирования государственного бюджета.Кстати, со счетов типа "С" можно сделать всё-таки некоторые операции. Например, купить облигации федерального займа России.Китай и другиеВ Бельгии и вообще в Европе очень обеспокоены тем, что Европа перестанет выглядеть привлекательным местом для хранения средств.А куда же могут уйти деньги? Очень просто: в китайские фонды. Или в арабские. Или, страшно сказать, в российские?Страны БРИКС, например, давно выступают за создание собственных платёжных систем, независимых от доллара и евро.Об этом говорил российский президент:"Постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Но как только это произойдёт, движение в сторону регионализации платёжных систем ускорится и приобретёт необратимый характер. Это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить".Прощай, евро!Против "конфискации" выступает также не кто иной, как Кристин Лагард, глава Европейского Центробанка.Дело в том, что не просто "иностранные инвесторы" уйдут из Еврозоны, а будет ослаблена роль евро как резервной валюты.Последствия от этого удара могут быть сравнимы с последствиями колоссального финансового цунами. Они безусловно, как считает Лагард, превысят сумму "конфискации".Это будет самоуничтожение Европы.Пока что самоубийство отложено на декабрь. Договорились собраться и обсудить ещё раз.И всё-таки руководство ЕС уверенно идёт путём самоуничтожения.Личная выгода важнее, чем судьба "континента евро".Читайте также: Зачем Трамп унижает Зеленского? Зеленский раздавлен. А Трамп играет в покер

россия

бельгия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, бельгия, европа, владимир путин, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, ес, минфин, еврокомиссия