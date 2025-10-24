https://ukraina.ru/20251024/zachem-tramp-unizhaet-zelenskogo-zelenskiy-razdavlen-a-tramp-igraet-v-poker-1070612089.html

Зачем Трамп унижает Зеленского? Зеленский раздавлен. А Трамп играет в покер

Вспоминается старый анекдот. - Вас мучают эротические сны? - Почему мучают?

Вот и Дональд Трамп, похоже, прекрасно себя чувствует, и ничего его не мучает, в то время как зрители его нескончаемого шоу качаются на качелях непонимания и недоумения.А самого Трампа, похоже, совершенно не интересуют такие мелкие детали, как нелепость и неисполнимость собственных заявлений.Он заявляет, чтобы заявлять. Сколько уже такого мы увидели за девять месяцев "второго президентства" Трампа!Новая стратегияКстати, на "первом сроке" таких скачков не было, что наводит на мысль: это сознательная новая стратегия Трампа.Правда, и тогда Трамп "отличился": закрыл консульство России и фактически конфисковал шесть объектов российской дипломатической собственности на территории США.Но это объяснялось тем, что Демпартия устроила ему травлю и пыталась объявить импичмент из-за связей с Россией.Трампа даже обвиняли в том, что это "русские привели его к власти".Но второй срок Трамп начал совершенно ошеломительно: с объявления об аннексии Гренландии и Канады. Канаду он вообще объявил 51 штатом, а премьера Трюдо - губернатором.Потом начались "тарифные войны". Борьба с миграцией ("высылать будем миллионы"). Потом - сделки по ресурсам.И нельзя не увидеть, что результаты бурной трамповской деятельности не соответствуют заявленным целям. Но также нельзя не увидеть, что они есть.Где сейчас "губернатор Трюдо", любитель обниматься до хруста костей с Зеленским и Макроном? Его нет в политике. Не помогли огромные связи, ещё со времен папы Трюдо, предыдущего премьера Канады.Канада не стала штатом США, но одна из её провинций, Альберта, начинает потихоньку кампанию за присоединение к США. В Альберте - 87 процентов канадской нефти. Не считая золота, алмазов и других ископаемых.Гренландия пока осталась датской, но никто не знает, что будет дальше. Гренландский сепаратизм разбужен.И самое главное: под крики про "свободную Гренландию" и визит туда Дона Трампа - младшего, Европа в лице Урсулы фон дер Ляйен подписала совершенно кабальное соглашение с США.Это соглашение европейские политики называют не иначе как "репарациями" и говорят о том, что создаётся впечатление: как будто Европа проиграла войну США.А про Украину и говорить нечего: Трамп играет Зеленским, как шариком от пинг-понга."Папочка в здании"Шоумен Дональд Трамп включился в роль "сумасбродного папочки", и роль эта ему чрезвычайно нравится.Но в личной жизни Трамп совершенно не тот сумасбродный человек, которому вдруг приходит в голову какая-то идея, и он мчится "в омут головой".Его многолетний адвокат рассказывал, что Трамп, несмотря на своё эпатажное внешнее поведение, в жизни - вежливый, спокойный человек.Он очень много работает, иногда по 18 часов в сутки, что подтверждает и его жена Мелания. Когда ей надо было назвать главную черту Трампа, она сказала:- Он трудолюбивый. Такой же, как мой отец.Вечерком, по воспоминаниям того же адвоката, Трамп, который только что чуть ли не отплясывал на сцене с красивейшими женщинами мира и делал совместные фото с супермоделями, отправляется домой, к телевизору.Он сидит перед "телеком" с кулёчком конфет и смотрит политические шоу и спортивные передачи. Больше всего, кроме гольфа, Трамп любит рестлинг.Он неоднократно был ведущим в боях рестлинга. И даже сам участвовал, как любитель, для "разогрева публики", в поединках рестлеров.Для того, чтобы понять характер выступлений Трампа на публике, надо немного познакомиться с его любимым видом спорта.Рестлинг называют: "дорогое шоу с дешёвой драматургией". И кажется, это как нельзя лучше отражает собственный неповторимый стиль Трампа.Выступления рестлераОбщеизвестно, что Трамп любит гольф - спорт солидных людей.Но настоящая его любовь - это рестлинг. Вот где он мог оторваться на полную катушку!Рестлинг - не совсем спорт. Это больше похоже на театрализованное представление.Исход матча и кульминационные моменты прописаны заранее. Всё идёт по сценарию.Рестлер должен создать персонаж, управлять эмоциями и придерживаться выбранной стратегии.Именно этим и занимается Трамп!У него, безусловно, есть стратегия.У него есть "персонаж" - "сумасбродный папочка-президент".Он прекрасно управляет своими эмоциями.И с нескрываемым удовольствием ставит подножки и устраивает психологические ловушки для других участников шоу.Вот хотя бы последний приезд Зеленского и его свиты в Белый дом.Полную корзину колкостей и унижений от Трампа вынужден был стерпеть "Зе".Визит унижений ЗеленскогоПриехал он, как обычно, в странном черном кургузом пиджачке.Трамп не преминул его похвалить. Молодец, мол, хорошо выглядишь.Но это само по себе унижение. Трудно представить, чтобы нечто подобное Трамп сказал тому, с кем ощущает себя на равных.А "за кулисами", как рассказывают американские издания, Джей ди Вэнс спрашивал Зеленского, действительно ли тот носит туфли на каблуках? И покатывался со смеху.Сам Трамп якобы отбросил привезенные Зеленским карты (на них украинский непрезидент собирался старательно отметить, видимо, места мифического наступления ВСУ).Более того, на Зеленского там кричали, его унижали и заставляли пойти на мирное соглашение.Также Трамп якобы употреблял в разговоре нецензурные слова.Вообще-то Трамп очень вежлив, всегда, и особенно с подчинёнными, таков его стиль. Значит, это была игра на публику. Публикой были Зеленский и его свита.Свидетели позораВ связи с этими "инсайдами" украинские политологи даже задаются вопросом: кого в ближайшем будущем уволит Зеленский?Как известно, он не выносит свидетелей своего унижения. И очевидным образом, как только у него появилась возможность, он уничтожил всех, перед кем плясал в банях и "играл на рояле" известно чем.Если не смог посадить, то отнял бизнес и выдавил из страны внесудебными расправами.Сидит в СИЗО Коломойский*, отбирают всё, что возможно, у других олигархов.В относительной безопасности может себя чувствовать только Порошенко* (у него есть поддержка Вашингтонского обкома, и кроме того, он не бывал в банях: Марина не пускала).А также Пинчук с Ахметовым: они во-первых, за рубежом, а во-вторых, они и есть главные лоббисты Зеленского в тех самых кабинетах Вашингтонского обкома.Ну а последняя встреча с Трампом была сплошным, тотальным унижением: что публичная её часть, что непубличная.Трамп поиздевался вдоволь, устроив Зеленскому ловушку по всем правилам рестлинга.Роскошное шоу получилось.И "Томагавки", сказал, нужны самому. И с президентом России поговорил, пока как раз Зеленский летел в Вашингтон. И встречу в Будапеште назначил (потом сам и отменил).А вопрос гостю в чёрном пиджачке:- У нас есть идея моста через Берингов пролив. Как она вам нравится?- Мне не нравится! - выдавил Зеленский.- Ещё бы, конечно! - захохотал Трамп.Когда же раздавленный Зеленский кинулся делать "групповой звонок" лидерам стран Европы, Трамп спокойно удалился играть в гольф.Эта сцена шоу была завершена.Санкции и европейские мышиПосле всего произошедшего что делает умелый игрок в покер? Он переворачивает карты.Трамп практически тут же ввёл санкции против российских нефтедобывающих компаний.И почти сразу отложил встречу в Будапеште: "мы сделаем это в будущем".В Белый дом примчался глава НАТО Рютте, спасать раздавленную репутацию Зеленского.Засуетились европейские мыши, забегали Урсула и Кая.Трамп очень доволен, и потирает руки.Его цель: посеять хаос, сбить с толку, но проводить при этом свою стратегическую линию.В тот же время в шоу "Белый дом и вокруг него" с удовольствием включаются соратники Трампа.Пиар в Белом домеКоманда Трампа тоже не отстаёт в плане пиара. Это то, что все там умеют делать лучше всего.Илон Маск собирается осваивать Марс и сообщает об этом на каждом шагу.А Питер Хегсет, который теперь министр войны, совершил полёт на истребителе. Ролик снят в лучших традициях Голливуда: жена и дети с замиранием сердца следят за полётом отважного министра, бегут к нему обниматься после полета. В ролик вмонтированы сцены из фильма "Top gan".Тем временем сам Трамп строит зал для бальных танцев в восточном крыле Белого дома.Он уделяет этому столько сил и времени, так часто говорит об этом на пресс-конференциях, что создается впечатление: а может, это и есть его основная цель?Ну, кроме своего барельефа на горе Рашмор и пресловутой Нобелевской премии.И это не так!Опытный игрок в покер (или опытный рестлер) уже кое-чего добился своими постоянными припоминаниями: "это не моя война, это Байдена, мы просто продавцы оружия".До прихода Трампа в Белый дом поджигателями войны на Украине считались США, а ЕС - якобы мирный экономический союз, который "просто помогает".Трамп перевернул ситуацию в свою пользу.Сегодня уже ЕС - те, кто покупает оружие и снабжает им Украину.Страны Европы вынуждены теперь уже содержать армию и пенсионеров Украины.Европейские лидеры "назначены" Трампом на роль тех, кто не хочет остановить войну. Кстати, это ведь и на самом деле так.Так что итог бурной деятельности и хаотизации Трампом всех процессов есть, и очень существенный.А когда всё уляжется, Трамп опять выйдет с улыбкой и продемонстрирует, какой чудесный бальный зал он пристроил к Белому дому.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовБолее подробно о ситуации с переговорами Трампа и Путина и Трампа и Зеленского - ""Качели" Трампа: перспективы мира на Украине"

