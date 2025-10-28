"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы - 28.10.2025 Украина.ру
"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы
"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы - 28.10.2025 Украина.ру
"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы
Провокация в водах Венесуэлы, которую ЦРУ готовило в районе Тринидада и Тобаго, заключалась в подрыве одного из собственных кораблей с целью создания повода для военного конфликта. Об этом президент Николас Мадуро заявил в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +"
2025-10-28T04:25
2025-10-28T04:25
новости
украина.ру
венесуэла
николас мадуро
сша
дональд трамп
цру
куба
вьетнам
провокация
"Между субботним вечером и воскресным утром были проведены задержания группы наемников, которая, возможно, была подготовлена и финансировалась ЦРУ. Всё это позволило нам раскрыть план провокации — самоподрыва, который ЦРУ собиралось устроить против собственных военных кораблей, размещенных у берегов Венесуэлы в районе Тринидада и Тобаго", — сказал Мадуро.По словам лидера Венесуэлы, доказательства того, что США пытаются спровоцировать вооруженный конфликт, были переданы правительству Тринидада и Тобаго, которое в эти дни проводит военные учения. В Каракасе утверждают, что учения проходят "под координацией, финансированием и контролем Южного командования Соединенных Штатов"."Вчера мы сообщили об этом правительству Тринидада и Тобаго. Правительство публично признало, что получило информацию. Они знают, что она правдива", — добавил Мадуро.Предполагаемую операцию США президент Венесуэлы сравнил с провокациями, которые американцы использовали в качестве предлогов для войн с Кубой и Вьетнамом. По его словам, на востоке Венесуэлы в этой связи прошли массовые акции протеста против действий правительства Тринидада и Тобаго и американского ЦРУ."Вот то, что планировалось с этим кораблём в районе Тринидада и Тобаго, где, к сожалению, премьер-министр выступает пособницей войны из-за своих личных, физических, ментальных и моральных слабостей", — сказал глава государства.По словам Мадуро, его правительству удалось предотвратить уже три теракта. Он также напомнил, что правительство США признало задействование ЦРУ для операций в Венесуэле."Первый был, когда они пытались устроить взрыв на Площади победы СССР над фашизмом, прямо там, на Площади Венесуэлы, в семейное воскресенье. Второй — когда они пытались, также в воскресенье, заложить взрывное устройство, чтобы атаковать здание, которое было посольством Соединенных Штатов в Венесуэле, принадлежащее Соединенным Штатам. Мы его обезвредили. А теперь эта операция", — рассказал президент Венесуэлы.Президент США Дональд Трампа ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".США ранее неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По информации канала NBC, вооруженные силы США работают над планами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, которые могут начаться уже через несколько недель.Потенциальные планы администрации Дональда Трампа по свержению Николаса Мадуро являются реанимацией старых проектов, которые разрабатывались еще при предыдущем сроке американского президента. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру.
венесуэла
сша
куба
вьетнам
венесуэла, николас мадуро, сша, дональд трамп, цру, куба, вьетнам, провокация
Новости, Украина.ру, Венесуэла, Николас Мадуро, США, Дональд Трамп, ЦРУ, Куба, Вьетнам, провокация, ВМФ

"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы

04:25 28.10.2025
 
Провокация в водах Венесуэлы, которую ЦРУ готовило в районе Тринидада и Тобаго, заключалась в подрыве одного из собственных кораблей с целью создания повода для военного конфликта. Об этом президент Николас Мадуро заявил в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +"
"Между субботним вечером и воскресным утром были проведены задержания группы наемников, которая, возможно, была подготовлена и финансировалась ЦРУ. Всё это позволило нам раскрыть план провокации — самоподрыва, который ЦРУ собиралось устроить против собственных военных кораблей, размещенных у берегов Венесуэлы в районе Тринидада и Тобаго", — сказал Мадуро.
По словам лидера Венесуэлы, доказательства того, что США пытаются спровоцировать вооруженный конфликт, были переданы правительству Тринидада и Тобаго, которое в эти дни проводит военные учения. В Каракасе утверждают, что учения проходят "под координацией, финансированием и контролем Южного командования Соединенных Штатов".
"Вчера мы сообщили об этом правительству Тринидада и Тобаго. Правительство публично признало, что получило информацию. Они знают, что она правдива", — добавил Мадуро.
Предполагаемую операцию США президент Венесуэлы сравнил с провокациями, которые американцы использовали в качестве предлогов для войн с Кубой и Вьетнамом. По его словам, на востоке Венесуэлы в этой связи прошли массовые акции протеста против действий правительства Тринидада и Тобаго и американского ЦРУ.
"Вот то, что планировалось с этим кораблём в районе Тринидада и Тобаго, где, к сожалению, премьер-министр выступает пособницей войны из-за своих личных, физических, ментальных и моральных слабостей", — сказал глава государства.
По словам Мадуро, его правительству удалось предотвратить уже три теракта. Он также напомнил, что правительство США признало задействование ЦРУ для операций в Венесуэле.
"Первый был, когда они пытались устроить взрыв на Площади победы СССР над фашизмом, прямо там, на Площади Венесуэлы, в семейное воскресенье. Второй — когда они пытались, также в воскресенье, заложить взрывное устройство, чтобы атаковать здание, которое было посольством Соединенных Штатов в Венесуэле, принадлежащее Соединенным Штатам. Мы его обезвредили. А теперь эта операция", — рассказал президент Венесуэлы.
Президент США Дональд Трампа ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
США ранее неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По информации канала NBC, вооруженные силы США работают над планами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, которые могут начаться уже через несколько недель.
Потенциальные планы администрации Дональда Трампа по свержению Николаса Мадуро являются реанимацией старых проектов, которые разрабатывались еще при предыдущем сроке американского президента. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
