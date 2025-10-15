https://ukraina.ru/20251015/vtorzhenie-v-venesuelu-po-printsipu-iraka-ekspert-o-tom-kak-tramp-gotovitsya-svergnut-maduro-1070053765.html

"Вторжение в Венесуэлу по принципу Ирака": эксперт о том, как Трамп готовится свергнуть Мадуро

Потенциальные планы администрации Дональда Трампа по свержению Николаса Мадуро являются реанимацией старых проектов, которые разрабатывались еще при предыдущем сроке американского президента. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению Васильева, нынешние намерения президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы имеют свою предысторию и основаны на старых разработках. "Трамп в августе переименовал министерство обороны в министерство войны и вот-вот готов свергнуть [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро тем или иным способом, в том числе по принципу блокады с использованием вооруженных сил США", — отметил эксперт.Американист напомнил, что подобные идеи уже звучали ранее в администрации Трампа и приводили к кадровым решениям. "И это, кстати, старая идея, которая в 2019-м году активно продвигалась [бывшим Советником по национальной безопасности Джоном] Болтоном, за что его тогда уволили — план высадки 100 тысяч американских солдат, вторжение в Венесуэлу по принципу Ирака", — рассказал Васильев.По словам эксперта, нынешний подход Трампа к венесуэльскому вопросу является развитием этих прошлых замыслов. "Понятно, что Трамп к этому вопросу только приближается", — сказал американист, указывая на постепенную реализацию старых силовых сценариев, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики США — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.

