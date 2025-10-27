https://ukraina.ru/20251027/ukraina-khochet-ustroit-ekologicheskuyu-katastrofu-v-belgorodskoy-oblasti-1070756789.html

Украина хочет устроить экологическую катастрофу в Белгородской области

Украина хочет устроить экологическую катастрофу в Белгородской области

ВСУ нанесли ракетно-дроновые удары по плотине Белгородского водохранилища 25 и 26-го октября — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Разрушение Белгородской дамбы создаст дополнительные сложности для инженерных подразделений, вынуждая их наводить переправы и искать обходные пути. Такие препятствия лишь временно сдерживают наступающих, как это было после целенаправленного разрушения дамб немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, есть региональные прецеденты: ранее украинские силы разрушали дамбы (например, в районе Курахова), что давало лишь ограниченный выигрыш времени, но не спасало гарнизоны от разгрома. Об этом в интервью Украине.ру сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.

