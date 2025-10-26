Ростислав Ищенко о ядерной эйфории: "Общество уверено, что мы-то бахнем, а по нам-то нет"
Современное общество кардинально отличается от поколения времен Карибского кризиса потерей страха перед ядерной войной и верой в возможность одержать в ней победу, что лишает власти пространства для маневра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Политолог указал на фундаментальное отличие современных общественных настроений от тех, что были в период прошлых кризисов. "Более того, общество везде боялось ядерной войны больше, чем любой договоренности. Сейчас общества со всех сторон стремятся к победе. Ядерной войны вообще не боятся, потому что все уверены, что мы-то бахнем, а по нам-то нет", — констатировал Ищенко.
По его словам, эта новая психологическая установка оказывает прямое давление на власти, вынуждая их идти на риск. "А власти не могут, находясь под давлением общества, не делать шаг за шагом в направлении, в котором их общество толкает", — пояснил эксперт.
Ищенко видит в этой утрате инстинкта самосохранения главную опасность текущего момента. "Поэтому повторяю, мы очень близко находимся к ядерной конфронтации, именно потому что человечество страх потеряло. Оно считает, что это вполне реалистичный способ победы", — заключил собеседник издания.
