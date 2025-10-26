https://ukraina.ru/20251026/informatsiya-o-burevestnike-okruzhenie-v-krasnoarmeyske-itogi-26-oktyabrya-1070703827.html

Информация о "Буревестнике", окружение у Красноармейска. Итоги 26 октября

Российская делегация донесла до американцев информацию об испытаниях ракеты "Буревестник". На Украине забили тревогу по поводу обстановки в Красноармейске

Российская делегация успела донести до американской стороны информацию о воскресной встрече президента России Владимира Путина с Генштабом, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, находящийся с визитом в США."Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что пять тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", — сообщил он своём телеграм-канале.Дмитриев подчеркнул, что такая информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США.Кроме того, глава РФПИ рассказал, что российская делегация третий день проводит переговоры в Штатах. По его словам, россияне чётко доносят до американцев позицию Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, а любые попытки давления на Россию просто бессмысленны.Также представитель президента указал, что все дискуссии проводятся в очень серьезном тоне, а российская сторона настроена на конструктивный диалог и на четкое донесение своих позиций по многим пунктам, упомянув, в том числе, желание Москвы урегулировать ситуацию на Украине мирным путём."В частности, мы подтверждаем, что решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта, и президент Путин очень четко высказался об этом в своей речи перед министерством иностранных дел", — отметил Дмитриев.При этом глава РФПИ отметил, что Россия видит титанические попытки сорвать любой диалог Москвы и Вашингтона, внести очень много дезинформации.Дмитриев также указал, что Россия доносит до США информацию о хорошем состоянии своей экономики. При этом рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%.Ранее президент России во время посещения одного из пунктов управления объединённой группировкой заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об испытаниях ракеты "Буревестник"."Знаю, у меня есть доклад и со стороны промышленности и в целом мне известны и оценки Министерства обороны, – это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены", — отметил Путин перед докладом Герасимова.Президент России отметил, что предстоит ещё большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство и "нужно все регламенты осуществить"."Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты, насколько я понимаю", — заявил Путин.Герасимов рассказал об испытаниях."Испытание было проведено 21 октября. Действительно, его отличие от предыдущих испытаний – что был осуществлён многочасовой полёт ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, и это не предел", — отметил он.Начальник Генштаба ВС указал, что ракета была на ядерной установке и пробыла в воздухе 15 часов."На ядерной силовой установке, да. Технические характеристики "Буревестника" вообще позволяют применять её с гарантированной точностью по высокозащищённым объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полёта ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные манёвры, и тем самым продемонстрированы её высокие возможности по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны", — рассказал он.Путин же отметил, что теперь "нужно определиться, что это, к какому классу оружия эта новая система относится". Кроме того, указал президент России, надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в Вооружённых силах РФ.Окружение в КрасноармейкеВо время своего доклада Герасимов также рассказал об обстановке на фронте, в частности на красноармейском (укр. покровском — Ред.) направлении."Соединения и воинские части 2-й и 51-й армий, наступая по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка вооружённых сил Украины в составе 31 батальона, в том числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад", — отметил Герасимов.Он подчеркнул, что в ходе выполнения боевых задач наиболее отличились военнослужащие 30-й отдельной мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка 2-й армии, а также 9-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и личный состав подразделений центра беспилотных технологий "Рубикон"."Успешному проведению операции по окружению противника способствовали нанесение комплексного огневого поражения формированиям вооружённых сил Украины на всю глубину их оперативного построения, а также осуществление изоляции района боевых действий с целью нарушения бесперебойного снабжения подразделений противника. В настоящее время перед группировкой "Центр" стоит не менее важная задача по уничтожению окружённой группировки вооружённых сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации", — подытожил Герасимов.На красноармейском направлении находится в окружении до 5,5 тыс. бойцов ВСУ.Путин отметил, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянска, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям российских солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулёзной работе штабов и всех уровней руководителей."Хочу поздравить весь личный состав Объединённой группировки войск с этими результатами. Вместе с тем, как было уже отмечено, впереди предстоит большая сложная работа по ликвидации окружённых формирований противника", — заявил Путин.Он подчеркнул, что хотел бы обратить внимание на несколько моментов."Первое. В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих – тех, которые, конечно, пожелают это сделать. Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен", — отметил верховный главнокомандующий.При этом он указал, что с российской стороны нужно действовать и с пленными обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации."А армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием, и будем из этого исходить. Мы с вами неоднократно уже это обсуждали. Вы мне докладывали о разных ситуациях, которые складывались на тех или других участках боевого соприкосновения. В таком же режиме прошу действовать дальше", — подчеркнул Путин.Кроме того, указал он, в ходе боевой работы по зачистке этих территорий нужно сделать всё для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом."Местным жителям должна быть оказана вся необходимая помощь и приняты меры по их эвакуации в безопасные районы", — заявил Путин.Он указал, что командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооружённых сил."При этом приоритетной задачей является обеспечение сохранности жизни наших военнослужащих. Мы с вами говорим об этом постоянно, и я знаю, как вы сами к этому относитесь, мой подход тоже вам известен: мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем, будем всегда, как это делали до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизни наших ребят, наших военнослужащих", — заявил Путин.Примечательно, что даже на Украине официальные лица признают бедственное положение группировки ВСУ на красноармейском направлении."Неужели?Постоянно и давно предупреждала о Покровске (Красноармейске — Ред.), и что туда заходят россияне.Исследователи публиковали информацию, подразделения били тревогу, журналисты проводили исследования, но доклады в ОП были совсем другие...", — прокомментировала народный депутат Марьяна Безуглая информацию украинского Генштаба о появлении в городе росссийских военных.Она в очередной раз раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского, призвав украинцев "забыть о победе", пока тот и ему подобные находятся в руководстве войска.Подробнее об испытаниях ракеты "Буревестник" — в статье ""Наш бронепоезд на запасном пути". РФ провела испытания новых образцов ядерных вооружений".

