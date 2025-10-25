https://ukraina.ru/20251025/rossiya-khochet-bystro-zavershit-konflikt-na-ukraine-drugie-zayavleniya-dmitrieva-v-ssha-1070650517.html

Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США

Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США - 25.10.2025 Украина.ру

Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США

Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее и дипломатическим путём. Об этом глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу CNN

2025-10-25T02:06

2025-10-25T02:06

2025-10-25T03:00

новости

украина.ру

россия

кирилл дмитриев

владимир путин

сша

дональд трамп

украина

война на украине

чем закончится война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062243856_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_d389711b246c03ba1759635b34461e8e.jpg

"Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту... Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически", — сказал Дмитриев.По его словам, решение украинского конфликта включает всего несколько элементов."Один из них - это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: "Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины". Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России", — уточнил он.Он также подчеркнул, что этого возможно достичь только учитывая интересы России."Важно двигаться вперёд в дипломатическом направлении, действительно учитывая интересы России и думая не только о прекращении огня, но и о конечном решении конфликта. США, Украина и Россия понимают, каким может быть это решение, и надеемся, что оно будет достигнуто в разумные сроки", — сказал спецпредставитель президента РФ.Дмитриев отметил, что идет поиск компромиссов по украинскому конфликту, говорить о том, что темп урегулирования недостаточен, в США могут из-за недопонимания.Другие высказывания Дмитриева:"Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже... Она должна быть хорошо подготовлена дипломатически", — об отмене переговоров в Будапеште."Я уверен, что его [Трампа] дипломатические усилия приведут к успеху", — о действиях президента США на украинском направлении."Нет. Диалог важен, только через диалог можно разрешить конфликт. Думаю, важно понимать российскую позицию, российские обеспокоенности в сфере безопасности. Санкции не такое большое дело", — об отсутствии намерений в ходе встреч в США просить ослабления санкций."Очень важно, чтобы люди обсуждали конкретные инциденты. Я знаю, что Россия открыта для обсуждения, если есть вопросы по конкретным инцидентам. Насколько я понимаю, никто не обращался к России", — об обвинениях со стороны Польши в инцидентах с БПЛА."Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать. Но мы также понимаем, что сначала нужно преодолеть политические сложности", — о проекте туннеля под Беринговым проливом между РФ и США."Мы не можем подтвердить конкретные детали. Мы встретимся с некоторыми членами команды администрации Трампа", — о предполагаемой встрече с Уиткоффом.Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Подробнее в публикации Спецпредставитель Путина уже в США: первые заявления.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251024/dogovornyachok-sirech--sdelka--1070623550.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, кирилл дмитриев, владимир путин, сша, дональд трамп, украина, война на украине, чем закончится война на украине, когда закончится война на украине, переговоры