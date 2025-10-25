Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США - 25.10.2025 Украина.ру
Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США
Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США
Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США
Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее и дипломатическим путём. Об этом глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу CNN
2025-10-25T02:06
2025-10-25T03:00
"Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту... Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически", — сказал Дмитриев.По его словам, решение украинского конфликта включает всего несколько элементов."Один из них - это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: "Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины". Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России", — уточнил он.Он также подчеркнул, что этого возможно достичь только учитывая интересы России."Важно двигаться вперёд в дипломатическом направлении, действительно учитывая интересы России и думая не только о прекращении огня, но и о конечном решении конфликта. США, Украина и Россия понимают, каким может быть это решение, и надеемся, что оно будет достигнуто в разумные сроки", — сказал спецпредставитель президента РФ.Дмитриев отметил, что идет поиск компромиссов по украинскому конфликту, говорить о том, что темп урегулирования недостаточен, в США могут из-за недопонимания.Другие высказывания Дмитриева:"Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже... Она должна быть хорошо подготовлена дипломатически", — об отмене переговоров в Будапеште."Я уверен, что его [Трампа] дипломатические усилия приведут к успеху", — о действиях президента США на украинском направлении."Нет. Диалог важен, только через диалог можно разрешить конфликт. Думаю, важно понимать российскую позицию, российские обеспокоенности в сфере безопасности. Санкции не такое большое дело", — об отсутствии намерений в ходе встреч в США просить ослабления санкций."Очень важно, чтобы люди обсуждали конкретные инциденты. Я знаю, что Россия открыта для обсуждения, если есть вопросы по конкретным инцидентам. Насколько я понимаю, никто не обращался к России", — об обвинениях со стороны Польши в инцидентах с БПЛА."Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать. Но мы также понимаем, что сначала нужно преодолеть политические сложности", — о проекте туннеля под Беринговым проливом между РФ и США."Мы не можем подтвердить конкретные детали. Мы встретимся с некоторыми членами команды администрации Трампа", — о предполагаемой встрече с Уиткоффом.Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Подробнее в публикации Спецпредставитель Путина уже в США: первые заявления.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США

02:06 25.10.2025 (обновлено: 03:00 25.10.2025)
 
Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее и дипломатическим путём. Об этом глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу CNN
"Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту... Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически", — сказал Дмитриев.
По его словам, решение украинского конфликта включает всего несколько элементов.
"Один из них - это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: "Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины". Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России", — уточнил он.
Он также подчеркнул, что этого возможно достичь только учитывая интересы России.
"Важно двигаться вперёд в дипломатическом направлении, действительно учитывая интересы России и думая не только о прекращении огня, но и о конечном решении конфликта. США, Украина и Россия понимают, каким может быть это решение, и надеемся, что оно будет достигнуто в разумные сроки", — сказал спецпредставитель президента РФ.
Дмитриев отметил, что идет поиск компромиссов по украинскому конфликту, говорить о том, что темп урегулирования недостаточен, в США могут из-за недопонимания.
Другие высказывания Дмитриева:
"Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже... Она должна быть хорошо подготовлена дипломатически", — об отмене переговоров в Будапеште.
"Я уверен, что его [Трампа] дипломатические усилия приведут к успеху", — о действиях президента США на украинском направлении.
"Нет. Диалог важен, только через диалог можно разрешить конфликт. Думаю, важно понимать российскую позицию, российские обеспокоенности в сфере безопасности. Санкции не такое большое дело", — об отсутствии намерений в ходе встреч в США просить ослабления санкций.
"Очень важно, чтобы люди обсуждали конкретные инциденты. Я знаю, что Россия открыта для обсуждения, если есть вопросы по конкретным инцидентам. Насколько я понимаю, никто не обращался к России", — об обвинениях со стороны Польши в инцидентах с БПЛА.
"Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать. Но мы также понимаем, что сначала нужно преодолеть политические сложности", — о проекте туннеля под Беринговым проливом между РФ и США.
"Мы не можем подтвердить конкретные детали. Мы встретимся с некоторыми членами команды администрации Трампа", — о предполагаемой встрече с Уиткоффом.
Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Подробнее в публикации Спецпредставитель Путина уже в США: первые заявления.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Вчера, 18:37
"Договорнячок", сиречь – "сделка" В настоящий момент на сайте книжного магазина "Читай-город" проходит голосование за слово года. С большим отрывом лидирует "тревожность" (по состоянию на утро 24 октября – 41%), а на втором – он, "договорнячок" (22%). Почему-то нам кажется, что в этом слове есть "вайб" (слово года – 2024) трамповской "сделки". Чуть ли не прямой перевод
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Украина.ру Россия Кирилл Дмитриев Владимир Путин США Дональд Трамп Украина война на Украине чем закончится война на Украине когда закончится война на Украине переговоры
 
