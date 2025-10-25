Ограбление Наполеона, памятник Ржевскому, возвращение "Грынджол". События культуры - 25.10.2025 Украина.ру
Культура
Ограбление Наполеона, памятник Ржевскому, возвращение "Грынджол". События культуры
Ограбление Наполеона, памятник Ржевскому, возвращение "Грынджол". События культуры
На Украине боятся ставить памятники героям "освободительной войны" и вместо них лепят парковые скульптуры. Украинские певцы требуют снять опалу с "предателей", которые собирали миллионы на концертах в России. Даже письма пишут европейцам – как Оля Полякова. Но Европе сейчас не до украинских культурных склок: там считают убытки от ограблений музеев
Корона-короной, а где византийские иконы?Главная культурная новость недели, конечно же, ограбление всемирно известных музеев во Франции. Сначала местные "Равшан и Джамшут" очистили Лувр от драгоценностей Наполеона: преступники в масках похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Общая стоимость похищенного составляет 88 млн евро. А уже на следующий день дерзкие воры обнесли музей "Дом просвещения Дени Дидро", расположенный в городе Лангре на северо-западе страны.Сотрудники музея, пришедшие на работу, обнаружили, что входная дверь взломана, а стеклянная витрина с золотыми и серебряными монетами разбита. Преступники украли часть монет, выставленных в музее, среди них 1633 серебряных и 319 золотых, отчеканенных в период с 1790 по 1840 год. Интересно, что в обоих случаях, культурные и исторические ценности были не застрахованы и надежно не охранялись."Фиаско в Лувре было неизбежным. Команда грабителей за несколько минут сделала то, что пытались сделать работники музея годами – обличить хрупкость символа Франции из-за десятилетий нехватки финансирования", – издевательски написало издание Politiсo. От себя добавим, что правительству Франции сейчас не до поддержки музеев – все средства отправляются на содержание киевского режима.Кстати, на Украине по поводу ограбления Лувра интересуются только одним вопросом: а удалось ли сберечь от воров бесценные византийские иконы, которые были вывезены из страны в 2022 году и переданы в главный музей Франции, якобы на хранение? И не окажется ли, что похищение короны императрицы Жозефины, брошенной на парижской обочине, только прикрытие для умыкания украинских раритетов? Такой сценарий вполне реален, учитывая незащищенность национальных музеев Франции, вывезенные из Украины коллекции, и тесную дружбу Макрона и Зеленского.Поручик Ржевский против Оригами-ОленяПомните анекдоты из серии "Гусары, молчать!" и "Ах эта люстра – поручик Ржевский был такой затейник"? Сегодня есть все основания вспоминать смешные истории о Ржевском – в Тверской области открыли памятник лихому гусару. Торжественное мероприятие состоялось в Ржеве, у дома купца Сафронова, а глава Ржевского округа Роман Крылов высказал уверенность, что это событие станет важной вехой в истории округа и увековечит память о выдающемся представителе тверского края.Он призвал не травить анекдоты возле памятника, а вспомнить, что поручик Ржевский – реальный исторический деятель, представитель древнего рода, чья история насчитывает более семи веков. "Основой образа нашей скульптуры стал Павел Ржевский – герой Отечественной войны 1812 года, участник знаменитого сражения на Бородинском поле, о котором в своих записках писал знаменитый Денис Давыдов". Таким образом, инициатива городских властей возвращает лихого гусара из сферы народного фольклора и комедийных сюжетов в исторический контекст героической традиции.Однако общественная реакция на открытие памятника показывает, что образ поручика давно живёт своей жизнью. Для большинства россиян Ржевский – герой анекдотов, символ остроумного и ироничного взгляда на жизнь, знакомый ещё со времён фильма "Гусарская баллада". И в этом заключается культурный парадокс: в национальном сознании смешное и героическое, вымысел и история сосуществуют без конфликта, создавая устойчивый коллективный архетип. Кстати, мало кто знает, что Георгий Алексеевич Ржевский был предком великого Александра Пушкина. Кстати, и сам Александр Сергеевич любил острое словцо и пикантный анекдот. Совпадение? Не думаем.А вот на Украине вместо памятников героям ставят памятники оленям. И даже потащат этот "шедевр" на Венецианское биеннале: самая большая выставка современного искусства состоится в мае 2026-го в Италии. Презентовать творение от имени Украины будет "мисткиня" Жанна Кадырова, лауреатка Шевченковской премии.Ещё в 2019 году она приняла участие в уродовании культурного пространства в Покровске – в рамках инициативы декоммунизаторов преобразить местный парк "Юбилейный". В итоге, бетонная скульптура "Олень из оригами" воцарилась на постаменте, где с 70-х годов прошлого века стоял советский самолёт. Его демонтировали после "оранжевого майдана", а постамент отдали на откуп активистам от культуры. Но понадобилось целых 14 лет, прежде чем вместо символа советской авиации в парке Донецкой области заскакал бумажный олень. Причём, Кадырова долго и нудно расписывала, как ей пришлось повозиться с монументальным "самолетным" постаментом четырехметровой вышины, но она додумалась изменить его форму на импровизированную гору, а на неё установить оленя-оригами. Правда долго он ландшафт не портил: бетонное животное эвакуировали из Покровска после обстрелов города в 2024-м. Ну да, не людей же спасать… Самое главное, сохранить в целости и сохранности бетонную парковую поделку, которой заменили символ военной мощи СССР.На самом же деле, оригами-олень – это искусство из серии куска автобуса или простреленного флага Украины: такие перформансы украинские политики ещё с 2015 года возят по Европам, показывая "незламность" Украины, которую "расстреливает" РФ. А теперь жертвой делают бетонного оленя, которого всем миром спасали из Покровска.В Киеве уже снимают об этом фильм с участием "временно перемещённых лиц": пережитые оленем ужасы эвакуации покажут итальянским зрителям на биеннале, и можно не сомневаться, что выжмут из них не только слезы, но и много-много денег. В этом контексте олень-оригами становится не просто скульптурой, а маркером культурной переориентации Украины: от советских индустриальных символов к визуальной поэтике посттравмы. Скоро украинские творцы будут воспевать даже лопату, с которой экс-глава МИД Кулеба ходил в бой со зверским выражением лица.При этом нетрудно заметить, что памятников реальным "защитникам" Украины свидомые скульпторы лепить не торопятся. Неохваченными вниманием отечественных скульпторов остается и "Призрак Киева", и пёс Патрон и "Волки да Винчи". А почему? Да потому что вчерашний герой, отлитый в бронзе или стали, может оказаться садистом, палачом и мародёром – как это случилось с "хлопцами" из Третьей штурмовой, проявивших себя в Тернопольской области похлеще, чем фашистские оккупанты. Вот и приходится свидомым представителям культурной элиты сооружать перформансы из оленей, скамеек и бульдозеров-эвакуаторов – чтобы не обмишуриться. А так всё просто: он художник, он так видит.Полякова против Джамалы: кто поедет на Евровидение-2026 от Украины?Кроме битвы оленей с самолётами, на Украине разгорается традиционный ежегодный холивар, посвященный отбору участников на "Евровидение-2026". Тон задала певица Ольга Полякова, предложившая допустить к участию в европейском эстрадном конкурсе артистов, которые "пели в России" и выступали в Крыму после 2014 года. Полякова хочет пересмотреть правила Нацотбора с целью самой поучаствовать в кастинге и попасть на евросцену."Правила должны быть "открытыми и честными" и соответствовать реалиям, а не ограничивать права артистов на участие в Нацотборе, если они живут и творят на Украине", – требует певица, которая перевела все свои хиты на мову, после чего публика потеряла к диве интерес. Cама же Полякова в свое время зарабатывала в России немалые деньги – было время, когда на всех пляжах России звучало про шлёпки и пятки. В последний раз певица выступала в России в 2015 году и считает, что уже отбыла свой "мовный срок" на Украине – пора бы и вырываться на европейские просторы. Тем более что многие украинские звезды (например, Настя Каменских) прервали своя языковый целибат и спокойно гастролируют в США, исполняя песни на великом и могучем и собирая аплодисменты и деньги.Предложение Поляковой вызвало бурную реакцию: часть публики восприняла это как попытку реабилитации "старых имён" шоу-бизнеса, другая – как симптом усталости от моральных и идеологических фильтров, в которых искусство подменяется политической конъюнктурой.Скандал вокруг Поляковой и её инициатива пускать на сцену талантливых, а не свидомых, показал, что музыка становится ареной, где сталкиваются две Украины. Та, которая продолжает жить в парадигме "армия-мова-вира", и та, которая ищет путь к нормальности и возвращению в глобальный культурный контекст. Пока выиграли сторонники "армовира": организаторы нацотбора во главе с победительницей Евровидения-2016 Джамалой отказались менять правила, ссылаясь на то, что они действуют после 2014 года, и что дату войны невозможно "передвинуть".Так что вместо "Королевы ночи" на конкурс, скорей всего, поедет певец Галич, уже пробовавший в 2017-м году презентовать Украину на международном песенном конкурсе с композицией на национальной английской мове – "Time". Тогда группа заняла 24 место и получила немало критики. Но теперь Галич выйдет на сцену …та-дааам! в сопровождении майданного ансамбля "Гринджолы".Группа уровня сельского клуба была создана в 1997 году в Ивано-Франковске, вернее, преобразована из группы "Нет марли". Одним из хитов коллектива стала исполненная на майдане песня "Разом нас багато", с которой скакунов отправили на Евровидение-2005. Однако убожество и музыкальный уровень этой кричалки оказался настолько низким даже для влюблённых в Украину европейцев, что "Деревянные сани" (так переводится название "Грынджолы") получили самый худший за все годы результат – 19 место из 24-х. Однако, никаких выводов за 20 лет украинской "ылитой" сделано не было, и все возвращается опять к шароварам и грынджолам.Читайте также: Старые песни о выборах. Как культурный пул Зеленского шантажирует Запад
Ограбление Наполеона, памятник Ржевскому, возвращение "Грынджол". События культуры

06:41 25.10.2025
 
Елена Кирюшкина
На Украине боятся ставить памятники героям "освободительной войны" и вместо них лепят парковые скульптуры. Украинские певцы требуют снять опалу с "предателей", которые собирали миллионы на концертах в России. Даже письма пишут европейцам – как Оля Полякова. Но Европе сейчас не до украинских культурных склок: там считают убытки от ограблений музеев
Корона-короной, а где византийские иконы?
Главная культурная новость недели, конечно же, ограбление всемирно известных музеев во Франции. Сначала местные "Равшан и Джамшут" очистили Лувр от драгоценностей Наполеона: преступники в масках похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Общая стоимость похищенного составляет 88 млн евро. А уже на следующий день дерзкие воры обнесли музей "Дом просвещения Дени Дидро", расположенный в городе Лангре на северо-западе страны.
Сотрудники музея, пришедшие на работу, обнаружили, что входная дверь взломана, а стеклянная витрина с золотыми и серебряными монетами разбита. Преступники украли часть монет, выставленных в музее, среди них 1633 серебряных и 319 золотых, отчеканенных в период с 1790 по 1840 год. Интересно, что в обоих случаях, культурные и исторические ценности были не застрахованы и надежно не охранялись.
"Фиаско в Лувре было неизбежным. Команда грабителей за несколько минут сделала то, что пытались сделать работники музея годами – обличить хрупкость символа Франции из-за десятилетий нехватки финансирования", – издевательски написало издание Politiсo. От себя добавим, что правительству Франции сейчас не до поддержки музеев – все средства отправляются на содержание киевского режима.
Кстати, на Украине по поводу ограбления Лувра интересуются только одним вопросом: а удалось ли сберечь от воров бесценные византийские иконы, которые были вывезены из страны в 2022 году и переданы в главный музей Франции, якобы на хранение? И не окажется ли, что похищение короны императрицы Жозефины, брошенной на парижской обочине, только прикрытие для умыкания украинских раритетов? Такой сценарий вполне реален, учитывая незащищенность национальных музеев Франции, вывезенные из Украины коллекции, и тесную дружбу Макрона и Зеленского.
Поручик Ржевский против Оригами-Оленя
Помните анекдоты из серии "Гусары, молчать!" и "Ах эта люстра – поручик Ржевский был такой затейник"? Сегодня есть все основания вспоминать смешные истории о Ржевском – в Тверской области открыли памятник лихому гусару. Торжественное мероприятие состоялось в Ржеве, у дома купца Сафронова, а глава Ржевского округа Роман Крылов высказал уверенность, что это событие станет важной вехой в истории округа и увековечит память о выдающемся представителе тверского края.
Он призвал не травить анекдоты возле памятника, а вспомнить, что поручик Ржевский – реальный исторический деятель, представитель древнего рода, чья история насчитывает более семи веков. "Основой образа нашей скульптуры стал Павел Ржевский – герой Отечественной войны 1812 года, участник знаменитого сражения на Бородинском поле, о котором в своих записках писал знаменитый Денис Давыдов". Таким образом, инициатива городских властей возвращает лихого гусара из сферы народного фольклора и комедийных сюжетов в исторический контекст героической традиции.
Однако общественная реакция на открытие памятника показывает, что образ поручика давно живёт своей жизнью. Для большинства россиян Ржевский – герой анекдотов, символ остроумного и ироничного взгляда на жизнь, знакомый ещё со времён фильма "Гусарская баллада". И в этом заключается культурный парадокс: в национальном сознании смешное и героическое, вымысел и история сосуществуют без конфликта, создавая устойчивый коллективный архетип. Кстати, мало кто знает, что Георгий Алексеевич Ржевский был предком великого Александра Пушкина. Кстати, и сам Александр Сергеевич любил острое словцо и пикантный анекдот. Совпадение? Не думаем.
А вот на Украине вместо памятников героям ставят памятники оленям. И даже потащат этот "шедевр" на Венецианское биеннале: самая большая выставка современного искусства состоится в мае 2026-го в Италии. Презентовать творение от имени Украины будет "мисткиня" Жанна Кадырова, лауреатка Шевченковской премии.
Ещё в 2019 году она приняла участие в уродовании культурного пространства в Покровске – в рамках инициативы декоммунизаторов преобразить местный парк "Юбилейный". В итоге, бетонная скульптура "Олень из оригами" воцарилась на постаменте, где с 70-х годов прошлого века стоял советский самолёт. Его демонтировали после "оранжевого майдана", а постамент отдали на откуп активистам от культуры. Но понадобилось целых 14 лет, прежде чем вместо символа советской авиации в парке Донецкой области заскакал бумажный олень.
Причём, Кадырова долго и нудно расписывала, как ей пришлось повозиться с монументальным "самолетным" постаментом четырехметровой вышины, но она додумалась изменить его форму на импровизированную гору, а на неё установить оленя-оригами. Правда долго он ландшафт не портил: бетонное животное эвакуировали из Покровска после обстрелов города в 2024-м. Ну да, не людей же спасать… Самое главное, сохранить в целости и сохранности бетонную парковую поделку, которой заменили символ военной мощи СССР.
На самом же деле, оригами-олень – это искусство из серии куска автобуса или простреленного флага Украины: такие перформансы украинские политики ещё с 2015 года возят по Европам, показывая "незламность" Украины, которую "расстреливает" РФ. А теперь жертвой делают бетонного оленя, которого всем миром спасали из Покровска.
В Киеве уже снимают об этом фильм с участием "временно перемещённых лиц": пережитые оленем ужасы эвакуации покажут итальянским зрителям на биеннале, и можно не сомневаться, что выжмут из них не только слезы, но и много-много денег. В этом контексте олень-оригами становится не просто скульптурой, а маркером культурной переориентации Украины: от советских индустриальных символов к визуальной поэтике посттравмы. Скоро украинские творцы будут воспевать даже лопату, с которой экс-глава МИД Кулеба ходил в бой со зверским выражением лица.
При этом нетрудно заметить, что памятников реальным "защитникам" Украины свидомые скульпторы лепить не торопятся. Неохваченными вниманием отечественных скульпторов остается и "Призрак Киева", и пёс Патрон и "Волки да Винчи". А почему? Да потому что вчерашний герой, отлитый в бронзе или стали, может оказаться садистом, палачом и мародёром – как это случилось с "хлопцами" из Третьей штурмовой, проявивших себя в Тернопольской области похлеще, чем фашистские оккупанты. Вот и приходится свидомым представителям культурной элиты сооружать перформансы из оленей, скамеек и бульдозеров-эвакуаторов – чтобы не обмишуриться. А так всё просто: он художник, он так видит.
Полякова против Джамалы: кто поедет на Евровидение-2026 от Украины?
Кроме битвы оленей с самолётами, на Украине разгорается традиционный ежегодный холивар, посвященный отбору участников на "Евровидение-2026". Тон задала певица Ольга Полякова, предложившая допустить к участию в европейском эстрадном конкурсе артистов, которые "пели в России" и выступали в Крыму после 2014 года. Полякова хочет пересмотреть правила Нацотбора с целью самой поучаствовать в кастинге и попасть на евросцену.
"Правила должны быть "открытыми и честными" и соответствовать реалиям, а не ограничивать права артистов на участие в Нацотборе, если они живут и творят на Украине", – требует певица, которая перевела все свои хиты на мову, после чего публика потеряла к диве интерес. Cама же Полякова в свое время зарабатывала в России немалые деньги – было время, когда на всех пляжах России звучало про шлёпки и пятки. В последний раз певица выступала в России в 2015 году и считает, что уже отбыла свой "мовный срок" на Украине – пора бы и вырываться на европейские просторы. Тем более что многие украинские звезды (например, Настя Каменских) прервали своя языковый целибат и спокойно гастролируют в США, исполняя песни на великом и могучем и собирая аплодисменты и деньги.
Предложение Поляковой вызвало бурную реакцию: часть публики восприняла это как попытку реабилитации "старых имён" шоу-бизнеса, другая – как симптом усталости от моральных и идеологических фильтров, в которых искусство подменяется политической конъюнктурой.
Скандал вокруг Поляковой и её инициатива пускать на сцену талантливых, а не свидомых, показал, что музыка становится ареной, где сталкиваются две Украины. Та, которая продолжает жить в парадигме "армия-мова-вира", и та, которая ищет путь к нормальности и возвращению в глобальный культурный контекст. Пока выиграли сторонники "армовира": организаторы нацотбора во главе с победительницей Евровидения-2016 Джамалой отказались менять правила, ссылаясь на то, что они действуют после 2014 года, и что дату войны невозможно "передвинуть".
Так что вместо "Королевы ночи" на конкурс, скорей всего, поедет певец Галич, уже пробовавший в 2017-м году презентовать Украину на международном песенном конкурсе с композицией на национальной английской мове – "Time". Тогда группа заняла 24 место и получила немало критики. Но теперь Галич выйдет на сцену …та-дааам! в сопровождении майданного ансамбля "Гринджолы".
Группа уровня сельского клуба была создана в 1997 году в Ивано-Франковске, вернее, преобразована из группы "Нет марли". Одним из хитов коллектива стала исполненная на майдане песня "Разом нас багато", с которой скакунов отправили на Евровидение-2005. Однако убожество и музыкальный уровень этой кричалки оказался настолько низким даже для влюблённых в Украину европейцев, что "Деревянные сани" (так переводится название "Грынджолы") получили самый худший за все годы результат – 19 место из 24-х. Однако, никаких выводов за 20 лет украинской "ылитой" сделано не было, и все возвращается опять к шароварам и грынджолам.
Читайте также: Старые песни о выборах. Как культурный пул Зеленского шантажирует Запад
