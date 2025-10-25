https://ukraina.ru/20251025/kak-tramp-podstavil-evropu-s-sanktsiyami-protiv-rossii-i-pochemu-on-otmenil-sammit-v-budapeshte--1070655958.html
Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян
Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян - 25.10.2025 Украина.ру
Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 25.10.2025
2025-10-25T09:46
2025-10-25T09:46
2025-10-25T09:46
новости
россия
армен гаспарян
европа
будапешт
дональд трамп
общественная палата
ес
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070655646_0:501:720:906_1920x0_80_0_0_be2f2b160228ec6fa83c743aa6970966.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 - Почему Трамп отказался от идеи проведения саммита в Будапеште? 12:16 – Возможет ли мир через дипломатию? 21:51 – Что демонстрирует 19-й пакет санкций от ЕС?Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
европа
будапешт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070655646_0:433:720:973_1920x0_80_0_0_b76a3f6c8dabbcf666594b925eafb981.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, армен гаспарян, европа, будапешт, дональд трамп, общественная палата, ес, украина.ру, видео, видео
Новости, Россия, Армен Гаспарян, Европа, Будапешт, Дональд Трамп, общественная палата, ЕС, Украина.ру, Видео
Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 - Почему Трамп отказался от идеи проведения саммита в Будапеште?
12:16 – Возможет ли мир через дипломатию?
21:51 – Что демонстрирует 19-й пакет санкций от ЕС?
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру