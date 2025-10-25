Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян - 25.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251025/kak-tramp-podstavil-evropu-s-sanktsiyami-protiv-rossii-i-pochemu-on-otmenil-sammit-v-budapeshte--1070655958.html
Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян
Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян - 25.10.2025 Украина.ру
Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 25.10.2025
2025-10-25T09:46
2025-10-25T09:46
новости
россия
армен гаспарян
европа
будапешт
дональд трамп
общественная палата
ес
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070655646_0:501:720:906_1920x0_80_0_0_be2f2b160228ec6fa83c743aa6970966.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 - Почему Трамп отказался от идеи проведения саммита в Будапеште? 12:16 – Возможет ли мир через дипломатию? 21:51 – Что демонстрирует 19-й пакет санкций от ЕС?Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
европа
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070655646_0:433:720:973_1920x0_80_0_0_b76a3f6c8dabbcf666594b925eafb981.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, армен гаспарян, европа, будапешт, дональд трамп, общественная палата, ес, украина.ру, видео, видео
Новости, Россия, Армен Гаспарян, Европа, Будапешт, Дональд Трамп, общественная палата, ЕС, Украина.ру, Видео

Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян

09:46 25.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 - Почему Трамп отказался от идеи проведения саммита в Будапеште?
12:16 – Возможет ли мир через дипломатию?
21:51 – Что демонстрирует 19-й пакет санкций от ЕС?
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАрмен ГаспарянЕвропаБудапештДональд Трампобщественная палатаЕСУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:34ВСУ ударили по дамбе Белгородского водохранилища
10:23Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе
10:21Минобороны: ПВО уничтожили 121 БПЛА над территорией РФ
10:10Что происходит в ТЦК. Главное на утро 25 октября
09:58"Будапешт" умер, да здравствует "Будапешт". Экономическая война, закамуфлированная под моральную позицию
09:46Как Трамп подставил Европу с санкциями против России и почему он отменил саммит в Будапеште — Гаспарян
09:24Минобороны: потери ВСУ за сутки превысили 1600 человек. Новости к этому часу
08:34Хотюнчики захотели, но не смогли. Как Путин через Трампа оставил Зеленского ни с чем, но только пока
08:00Слуга всех господ, или Искусство вне политики. 165 лет Николаю Самокишу
07:58"Русский галстук" министра войны, троллинг "короля" Трампа и операция "Рысь". Неделя необычных фотофактов
07:08Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:54Плагиат на высшем уровне и кристалл в условиях войны. Как украинская наука и вузы выживают во время СВО
06:41Ограбление Наполеона, памятник Ржевскому, возвращение "Грынджол". События культуры
06:21Убит во время завтрака. Как складывается судьба украинцев, бежавших с родины на Запад
06:00"За Херсоном нет обороны": военный эксперт раскрыл, почему это направление является уязвимым для ВСУ
05:45"Трамп становится президентом мира": Брутер о том, как урегулирование ситуации на Украине ослабит ЕС
05:30Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч"
05:15Человечество потеряло страх: Ищенко рассказал, почему мир приблизился к ядерной войне
05:00"С ним можно иметь дело": политолог сравнил прагматичность Трампа и европейскую бюрократию
04:45Данилов: Трамп играет непростую партию, потому что находится под давлением союзников из ЕС
Лента новостейМолния