"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/uroven-detskogo-sada-politolog-shishkin-oproverg-mif-o-vnushaemom-dedushke-trampe-1070559030.html
"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе
"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе - 24.10.2025 Украина.ру
"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе
Попытки представить Дональда Трампа слабовольным политиком, который якобы подвержен внешнему влиянию, не имеют ничего общего с реальностью и являются обычной пропагандой. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-24T05:10
2025-10-24T05:10
новости
сша
россия
киев
дональд трамп
игорь шишкин
украина.ру
снг
президент сша
мелания трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg
"Меня умиляют и смешат все эти трактовки, когда пропаганда начинает лепить из [президента США Дональда] Трампа образ внушаемого дедушки. Дескать, кто последний с ним поговорил, к такому мнению он и пришел", — заявил политолог.Якобы американский лидер "грозил России санкциями из ада" только потому, что "зашла жена Мелания и накрутила ему хвост", заявил Шишкин, назвав подобные трактовки "уровнем детского сада".Эксперт напомнил оценку российского лидера Владимира Путина: "Что о нем говорил наш президент на одной из пресс-конференций, когда тема о якобы невменяемости Трампа тоже широко раскручивалась? "Я общался с Трампом неоднократно. Это волевой и сильный человек". Вот и давайте исходить из этого"."Трамп – один из сильнейших политиков США и всего мира. Если Трамп поднялся после того, как его выкинули из Белого дома в результате фактического государственного переворота в виде голосования по почте, как можно называть его легко вменяемым старичком?" — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Также на тему передачи Киеву ракет "Томагавк" — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251008/autizm-dementsiya-ili-ptsr-chto-proiskhodit-s-trampom-1069800116.html
сша
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_53f0a73458819f38fdeee9327efbed40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, киев, дональд трамп, игорь шишкин, украина.ру, снг, президент сша, мелания трамп, пропаганда, белый дом, переворот, владимир путин, санкции
Новости, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Игорь Шишкин, Украина.ру, СНГ, президент США, Мелания Трамп, пропаганда, Белый дом, переворот, Владимир Путин, санкции

"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе

05:10 24.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Попытки представить Дональда Трампа слабовольным политиком, который якобы подвержен внешнему влиянию, не имеют ничего общего с реальностью и являются обычной пропагандой. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Меня умиляют и смешат все эти трактовки, когда пропаганда начинает лепить из [президента США Дональда] Трампа образ внушаемого дедушки. Дескать, кто последний с ним поговорил, к такому мнению он и пришел", — заявил политолог.
Якобы американский лидер "грозил России санкциями из ада" только потому, что "зашла жена Мелания и накрутила ему хвост", заявил Шишкин, назвав подобные трактовки "уровнем детского сада".
Эксперт напомнил оценку российского лидера Владимира Путина: "Что о нем говорил наш президент на одной из пресс-конференций, когда тема о якобы невменяемости Трампа тоже широко раскручивалась? "Я общался с Трампом неоднократно. Это волевой и сильный человек". Вот и давайте исходить из этого".
"Трамп – один из сильнейших политиков США и всего мира. Если Трамп поднялся после того, как его выкинули из Белого дома в результате фактического государственного переворота в виде голосования по почте, как можно называть его легко вменяемым старичком?" — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Также на тему передачи Киеву ракет "Томагавк" — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 12:38
Аутизм, деменция или ПТСР: что происходит с ТрампомПрезидент США Дональд Трамп сдает прямо на глазах. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что нарастающие когнитивные проблемы тревожат уже и ближайшее окружение главы Белого дома
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияКиевДональд ТрампИгорь ШишкинУкраина.руСНГпрезидент СШАМелания ТрамппропагандаБелый домпереворотВладимир Путинсанкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10"Мы возьмем под огневой контроль Херсон и окраины": Живов про значение плацдарма на Карантинном
06:00Эксперт про обрушение фронта и выход к Днепру: "Это может произойти очень быстро или очень медленно"
05:50Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города
05:40Аналитик про удары по энергетике: "Нам не нужно, чтобы Украина замерзла, важно остановить снабжение ВСУ"
05:30"Вся левобережная Украина плюс Одесса": эксперт про возможные варианты соглашения по Украине
05:20"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
05:10"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе
05:00"Принять смерть или сдаться": Сорокин рассказал о безысходности гарнизона ВСУ в Купянске
04:50"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа
04:40"Мы уже это проходили": политолог ответил на заявления Германии о "милитаризации" Арктики
04:30"Вертится как уж на сковородке": аналитик раскрыл, как Трамп разрывается между MAGA и неоконами
04:20"Серьезный и опасный противник": Игорь Шишкин предупредил о реальных целях Трампа
04:16"Герани" продолжают готовить незалежную к зиме. Сводка ударов по Украине к этому часу
04:10Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России
04:00Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли
03:49Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР
03:35Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР проверена в боях и находится на пике
02:48Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября
02:20Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур
02:02"Пусть воюют": премьер Баварии призвал не пускать молодых мужчин с Украины в Германию
Лента новостейМолния