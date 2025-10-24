https://ukraina.ru/20251024/uroven-detskogo-sada-politolog-shishkin-oproverg-mif-o-vnushaemom-dedushke-trampe-1070559030.html

"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе

"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе - 24.10.2025 Украина.ру

"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе

Попытки представить Дональда Трампа слабовольным политиком, который якобы подвержен внешнему влиянию, не имеют ничего общего с реальностью и являются обычной пропагандой. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-24T05:10

2025-10-24T05:10

2025-10-24T05:10

новости

сша

россия

киев

дональд трамп

игорь шишкин

украина.ру

снг

президент сша

мелания трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg

"Меня умиляют и смешат все эти трактовки, когда пропаганда начинает лепить из [президента США Дональда] Трампа образ внушаемого дедушки. Дескать, кто последний с ним поговорил, к такому мнению он и пришел", — заявил политолог.Якобы американский лидер "грозил России санкциями из ада" только потому, что "зашла жена Мелания и накрутила ему хвост", заявил Шишкин, назвав подобные трактовки "уровнем детского сада".Эксперт напомнил оценку российского лидера Владимира Путина: "Что о нем говорил наш президент на одной из пресс-конференций, когда тема о якобы невменяемости Трампа тоже широко раскручивалась? "Я общался с Трампом неоднократно. Это волевой и сильный человек". Вот и давайте исходить из этого"."Трамп – один из сильнейших политиков США и всего мира. Если Трамп поднялся после того, как его выкинули из Белого дома в результате фактического государственного переворота в виде голосования по почте, как можно называть его легко вменяемым старичком?" — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Также на тему передачи Киеву ракет "Томагавк" — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251008/autizm-dementsiya-ili-ptsr-chto-proiskhodit-s-trampom-1069800116.html

сша

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, киев, дональд трамп, игорь шишкин, украина.ру, снг, президент сша, мелания трамп, пропаганда, белый дом, переворот, владимир путин, санкции