Расправа над семьей за правду: как история с Боке демонстрирует миру европейскую "свободу слова"
Санкции за правду об украинском городе Буча, где было инсценировано "убийство" российскими военными мирных граждан, получил французский журналист, бывший военный Адриан Боке. В 2023 году он переехал в Россию и получил гражданство, но дома во Франции у него осталась семья, поэтому Боке обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь защитить родных.
"Я обращаюсь к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи, чтобы я мог продолжать жить и заниматься своей работой по раскрытию истины. Сегодня мне нужна помощь. В результате этих санкций я оказался в чрезвычайно критической и опасной ситуации. Это подвергает смертельной опасности меня и мою семью", - приводят его слова СМИ.
Редактор российского филиала французской газеты "Юманите", историк и журналист Олеся Орленко, которая лично знакома с Боке считает, что его случай уникальный, но не первый и точно не последний. А единственным оплотом для людей, говорящих правду, осталась Россия.
"Я обращаюсь к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи, чтобы я мог продолжать жить и заниматься своей работой по раскрытию истины. Сегодня мне нужна помощь. В результате этих санкций я оказался в чрезвычайно критической и опасной ситуации. Это подвергает смертельной опасности меня и мою семью", - приводят его слова СМИ.
Редактор российского филиала французской газеты "Юманите", историк и журналист Олеся Орленко, которая лично знакома с Боке считает, что его случай уникальный, но не первый и точно не последний. А единственным оплотом для людей, говорящих правду, осталась Россия.
