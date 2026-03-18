Британский музыкант взбесил украинцев российской шапкой
Британский певец и музыкант Джеймс Блант возмутил украинских поклонников, надев шапку с российским гербом
Британский музыкант взбесил украинцев российской шапкой

Британский певец и музыкант Джеймс Блант возмутил украинских поклонников, надев шапку с российским гербом
Исполнитель хитов You're Beautiful и Goodbye My Lover сфотографировался на фоне заснеженных гор. Он надел яркую красную кофту и меховую жилетку. На голове у певца – шапка-ушанка с российским гербом.
Реакция украинцев на снимок в сети не заставила себя ждать. Они напомнили ему об украинском конфликте, призвали снять шапку и "помыть голову, и снаружи, и изнутри". Его назвали невеждой и пригрозили, что перестанут слушать его музыку.
Блант - английский музыкант и певец. До развития музыкальной карьеры был офицером-разведчиком полка лейб-гвардии Великобритании и проходил службу в армии НАТО в Косово в 1999 году.
Недавно стало известно, что американский актер, певец и музыкант Джаред Лето хочет зарегистрировать в России товарный знак Jared Leto. Это позволит артисту продавать на территории РФ одежду, обувь и головные уборы, предоставлять развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию и фильмы.
