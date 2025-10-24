https://ukraina.ru/20251024/svodka-ugroz-ukrainskikh-bpla-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1070591563.html
Сводка угроз украинских БПЛА по регионам России к этому часу
Сводка угроз украинских БПЛА по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 1:00 24 октября
2025-10-24T01:01
2025-10-24T01:01
2025-10-24T01:01
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Липецкой, Запорожской (Бердянск), Ростовской областях, в ЛНР (Луганск и близлежащие территории)."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Калужской, Брянской, Запорожской, Волгоградской, Белгородской, Рязанской, Воронежской областях, в ДНР и ЛНР, в Крыму.Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Вечером 23 октября ВСУ продолжили атаки на гражданские объекты Белгородской области, в результате чего в поселке Малиновка беспилотник тяжело ранил бойца самообороны, а также были зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры.Подробнее в публикациях Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов и За четыре часа уничтожено 20 украинских дронов, но новые атаки продолжают калечить мирных жителей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
