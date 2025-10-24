Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении - 24.10.2025 Украина.ру
Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении
Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении
Противник утратил способность к организованной обороне города, контролируя лишь ограниченный сектор на западе населенного пункта. По данным военкора Тимофея Ермакова за 24 октября, подразделения ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Родинского
2025-10-24T16:46
2025-10-24T17:49
Ключевые достижения на северском направлении:🟥 Войска заняли Дроновку на северо-востоке города.🟥 Прорваны вражеские позиции в районе Звановки.🟥 Создаются условия для оперативного окружения Северска.Для полного блокирования группировки противника необходимо установить контроль над Свято-Покровским, что позволит перерезать дорожную развязку к югу от Резниковки и Ямполя, лишив врага сообщения с Красным Лиманом.Вместе с тем, в этот час нанесен бомбовый удар по объектам ВСУ в Сумской области (в районе населенных пунктов Хотень и Юнаковка)Сегодня, 24 октября, российские войска нанесли высокоточный удар по военным объектам в промзоне Харькова, использовав пять авиабомб ФАБ с УМПК. По данным источников, поражены автобаза с более чем 20 единицами техники и прилегающие производственные мощности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении

16:46 24.10.2025 (обновлено: 17:49 24.10.2025)
 
Противник утратил способность к организованной обороне города, контролируя лишь ограниченный сектор на западе населенного пункта. По данным военкора Тимофея Ермакова за 24 октября, подразделения ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Родинского
Ключевые достижения на северском направлении:
🟥 Войска заняли Дроновку на северо-востоке города.
🟥 Прорваны вражеские позиции в районе Звановки.
🟥 Создаются условия для оперативного окружения Северска.
Для полного блокирования группировки противника необходимо установить контроль над Свято-Покровским, что позволит перерезать дорожную развязку к югу от Резниковки и Ямполя, лишив врага сообщения с Красным Лиманом.
Вместе с тем, в этот час нанесен бомбовый удар по объектам ВСУ в Сумской области (в районе населенных пунктов Хотень и Юнаковка)
Сегодня, 24 октября, российские войска нанесли высокоточный удар по военным объектам в промзоне Харькова, использовав пять авиабомб ФАБ с УМПК. По данным источников, поражены автобаза с более чем 20 единицами техники и прилегающие производственные мощности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
