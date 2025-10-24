https://ukraina.ru/20251024/operativnaya-svodka-rossiyskie-voyska-razvivayut-nastuplenie-na-severskom-napravlenii-1070627856.html

Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении

Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении - 24.10.2025 Украина.ру

Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении

Противник утратил способность к организованной обороне города, контролируя лишь ограниченный сектор на западе населенного пункта. По данным военкора Тимофея Ермакова за 24 октября, подразделения ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Родинского

2025-10-24T16:46

2025-10-24T16:46

2025-10-24T17:49

новости

россия

северск

красный лиман

вооруженные силы украины

украина.ру

фронт

фронт на украине сейчас

наступление вс рф

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592760_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14c8eb3a701434865bf0725c0f13c3a2.jpg

Ключевые достижения на северском направлении:🟥 Войска заняли Дроновку на северо-востоке города.🟥 Прорваны вражеские позиции в районе Звановки.🟥 Создаются условия для оперативного окружения Северска.Для полного блокирования группировки противника необходимо установить контроль над Свято-Покровским, что позволит перерезать дорожную развязку к югу от Резниковки и Ямполя, лишив врага сообщения с Красным Лиманом.Вместе с тем, в этот час нанесен бомбовый удар по объектам ВСУ в Сумской области (в районе населенных пунктов Хотень и Юнаковка)Сегодня, 24 октября, российские войска нанесли высокоточный удар по военным объектам в промзоне Харькова, использовав пять авиабомб ФАБ с УМПК. По данным источников, поражены автобаза с более чем 20 единицами техники и прилегающие производственные мощности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

северск

красный лиман

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, северск, красный лиман, вооруженные силы украины, украина.ру, фронт, фронт на украине сейчас, наступление вс рф, вс рф, наступление россии