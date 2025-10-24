https://ukraina.ru/20251024/rossiyskie-voennye-nanosyat-udary-po-obektam-na-ukraine-i-prodvigayutsya-na-neskolkikh-uchastkakh-1070620713.html
Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине
Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине - 24.10.2025 Украина.ру
Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине
Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам в Харькове, использовав пять авиабомб ФАБ с универсальными модульными планёрами (УМПК). Об этом и других новостях 24 октября пишет телеграм-канал Украина.ру
2025-10-24T14:02
2025-10-24T14:02
2025-10-24T14:39
По данным местных властей, одна из бомб поразила автобазу, в результате чего было повреждено более 20 машин, а другая — гражданское предприятие, где продолжался пожар. Как указывает телеграм-канал "Хроники Гераней", удар пришёлся на промзону на выезде из города в направлении Чугуева. Параллельно продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночное время дроны нанесли удар по энергообъектам в Кировоградской области. Как сообщает областная военная администрация (ОВА), в результате происходят отключения электроэнергии в Новоукраинском районе. Кроме того, по данным "Укрзализныци", в результате атаки пострадала железнодорожная инфраструктура. Для обеспечения движения поездов были задействованы резервные тепловозы, что привело к задержкам ряда составов. Ранее компания "Укрэнерго" сообщила об ударах по объектам в Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях, что также привело к аварийным отключениям электроэнергии. В Чернигове, где блэкаут начался раньше, чем в других регионах, у некоторых жителей уже пятые сутки нет электричества. "Была надежда на что-то, теперь надежды нет. Каждый день прилеты, "Шахеды" по проспекту летают, как троллейбусы ходят", — поделилась местная жительница Любовь. Также на верхних этажах домов отсутствует водоснабжение. На фронте штурмовые подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. По сообщениям силовиков, в ходе продвижения на Хатненском участке бойцами отряда "Шторм" 11-го армейского корпуса был освобождён населённый пункт Бологовка. На другом участке фронта, в Днепропетровской области, подразделения "Востока" форсировали реку Янчур и, по оперативным данным, создают плацдарм на её западном берегу для дальнейшего развития наступления.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине
14:02 24.10.2025 (обновлено: 14:39 24.10.2025)
Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам в Харькове, использовав пять авиабомб ФАБ с универсальными модульными планёрами (УМПК). Об этом и других новостях 24 октября пишет телеграм-канал Украина.ру
По данным местных властей, одна из бомб поразила автобазу, в результате чего было повреждено более 20 машин, а другая — гражданское предприятие, где продолжался пожар. Как указывает телеграм-канал "Хроники Гераней", удар пришёлся на промзону на выезде из города в направлении Чугуева.
Параллельно продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночное время дроны нанесли удар по энергообъектам в Кировоградской области. Как сообщает областная военная администрация (ОВА), в результате происходят отключения электроэнергии в Новоукраинском районе.
Кроме того, по данным "Укрзализныци", в результате атаки пострадала железнодорожная инфраструктура. Для обеспечения движения поездов были задействованы резервные тепловозы, что привело к задержкам ряда составов.
Ранее компания "Укрэнерго" сообщила об ударах по объектам в Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях, что также привело к аварийным отключениям электроэнергии.
В Чернигове, где блэкаут начался раньше, чем в других регионах, у некоторых жителей уже пятые сутки нет электричества. "Была надежда на что-то, теперь надежды нет. Каждый день прилеты, "Шахеды" по проспекту летают, как троллейбусы ходят", — поделилась местная жительница Любовь.
Также на верхних этажах домов отсутствует водоснабжение.
На фронте штурмовые подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. По сообщениям силовиков, в ходе продвижения на Хатненском участке бойцами отряда "Шторм" 11-го армейского корпуса был освобождён населённый пункт Бологовка.
На другом участке фронта, в Днепропетровской области, подразделения "Востока" форсировали реку Янчур и, по оперативным данным, создают плацдарм на её западном берегу для дальнейшего развития наступления.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.