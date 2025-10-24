https://ukraina.ru/20251024/rossiyskie-voennye-nanosyat-udary-po-obektam-na-ukraine-i-prodvigayutsya-na-neskolkikh-uchastkakh-1070620713.html

Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине

Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине - 24.10.2025 Украина.ру

Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине

Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам в Харькове, использовав пять авиабомб ФАБ с универсальными модульными планёрами (УМПК). Об этом и других новостях 24 октября пишет телеграм-канал Украина.ру

2025-10-24T14:02

2025-10-24T14:02

2025-10-24T14:39

новости

украина

украина.ру

харьков

чугуев

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070403828_0:73:1344:828_1920x0_80_0_0_dcdec6af4509248daa227eb1e85db205.jpg

По данным местных властей, одна из бомб поразила автобазу, в результате чего было повреждено более 20 машин, а другая — гражданское предприятие, где продолжался пожар. Как указывает телеграм-канал "Хроники Гераней", удар пришёлся на промзону на выезде из города в направлении Чугуева. Параллельно продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночное время дроны нанесли удар по энергообъектам в Кировоградской области. Как сообщает областная военная администрация (ОВА), в результате происходят отключения электроэнергии в Новоукраинском районе. Кроме того, по данным "Укрзализныци", в результате атаки пострадала железнодорожная инфраструктура. Для обеспечения движения поездов были задействованы резервные тепловозы, что привело к задержкам ряда составов. Ранее компания "Укрэнерго" сообщила об ударах по объектам в Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях, что также привело к аварийным отключениям электроэнергии. В Чернигове, где блэкаут начался раньше, чем в других регионах, у некоторых жителей уже пятые сутки нет электричества. "Была надежда на что-то, теперь надежды нет. Каждый день прилеты, "Шахеды" по проспекту летают, как троллейбусы ходят", — поделилась местная жительница Любовь. Также на верхних этажах домов отсутствует водоснабжение. На фронте штурмовые подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. По сообщениям силовиков, в ходе продвижения на Хатненском участке бойцами отряда "Шторм" 11-го армейского корпуса был освобождён населённый пункт Бологовка. На другом участке фронта, в Днепропетровской области, подразделения "Востока" форсировали реку Янчур и, по оперативным данным, создают плацдарм на её западном берегу для дальнейшего развития наступления.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251022/blekaut-skazkoterapiya-i-trampomaniya-chto-proiskhodit-v-chernigove-1070475561.html

украина

харьков

чугуев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украина.ру, харьков, чугуев, укрэнерго