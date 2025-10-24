https://ukraina.ru/20251024/dogovornyachok-sirech--sdelka--1070623550.html

"Договорнячок", сиречь – "сделка"

В настоящий момент на сайте книжного магазина "Читай-город" проходит голосование за слово года. С большим отрывом лидирует "тревожность" (по состоянию на утро 24 октября – 41%), а на втором – он, "договорнячок" (22%). Почему-то нам кажется, что в этом слове есть "вайб" (слово года – 2024) трамповской "сделки". Чуть ли не прямой перевод

Понятно, что слово "договорнячок" несколько приниженное. Но и трамповские сделки зачастую выглядят… не слишком серьёзно. Мы, оказывается, столкнулись с этим ещё летом далёкого 1987 года, когда Дональд Трамп приехал в СССР договариваться о строительстве в Москве роскошной гостиницы в духе "Трамп-тауэра". Он тогда тоже заявил: "О’кей! У меня есть земля и сделка с Советами!" А потом вдруг оказалось, что в СССР нет частной собственности на землю… А что, для того чтобы это выяснить, надо было обязательно ехать в Москву? Дистанционно никак?Как нам показалось, отказ Трампа от встречи в Будапеште был связан в том числе с внезапным прозрением относительно того, что некоторое согласование позиций можно провести дистанционно.Согласование это привело к логичному выводу, что позиции не согласуются от слова "вообще".Цель России — демонтаж нынешнего украинского режима (в Киеве, понятно, говорят о демонтаже государственности и даже нации, но их можно понять — они бы конец своей власти и концом света объявили бы, да не поверит никто).Цель США — сохранение нынешнего украинского режима, как раздражителя для России и средства давления на ЕС.Тут, конечно, есть одно "но" — стратегические цели США и Трампа совпадают не полностью. Т. е., Трамп, наверное, тоже настаивал бы на сохранении киевского режима, но… режим этот ему ничем не дорог.К тому же он знает, что:Т. е., держаться за этот режим, который Трампа, судя по всему, раздражает не меньше, чем Россию и Европу, в общем-то незачем. Зато его можно выгодно на что-то обменять.Обменивать есть на что. У Трампа богатые планы по "миротворчеству". Тут тебе и наземная операция в Венесуэле, и не ко двору пришедшийся президент Колумбии, и Тайвань надо защитить от Китая в обмен на половину его промышленности… Я планов Трампа люблю громадьё, размаха шаги скаженни (украинские школьники на автомате вместо маяковского новослова "саженьи" вставляли понятную форму слова "скаженный" — бешеный, сумасшедший).Т. о., будущее украинского режима вполне может быть если не предметом "сделки", то одной из переменных, которыми можно при случае пожертвовать.Пожертвовать — для чего?Маловероятно, что Украину можно так запросто обменять на Венесуэлу — одного из немногих если не союзника, то партнёров Москвы в Латинской Америке. Другое дело, что у России физические возможности защитить Венесуэлу сейчас крайне ограничены.В случае с Тайванем от России можно ожидать зеркального отражения позиции Пекина — мы против насилия, но торговать не бросим. И ожидать от неё большего было бы неразумно.Скорее всего именно последнее — Трамп, раздающий направо и налево санкции, одновременно позиционирует себя как сторонника свободной торговли. Развитие торговли с Россией вполне может быть позитивным примером для всего остального мира — смотрите, с нами можно договариваться!Но вот просто так взять и пожертвовать Трамп не может. В конце концов, киевский режим "не рукавица, с белой ручки не стряхнёшь, да за пояс не заткнёшь".И дело даже не столько в неприличной, исходя из масштабов страны, весомости киевского режима в глобальной политике — в конце концов, эта весомость — результат войны. Не будет войны — не будет весомости.Дело в том, что сейчас за спиной Владимира Зеленского стоят мощные мировые игроки — те же британцы… и французы… Те и другие, почувствовав слабость гегемона, пытаются использовать его потенциал для усиления собственных политических позиций. А есть ещё демократы в США, которые сейчас пытаются качать кресло под Трампом. Все они пользуются киевским режимом в своих интересах, но — и это парадоксально — как раз их заинтересованность в нём не даёт Трампу просто так взять и обменять бесполезного Зеленского на что-то полезное для него, Трампа.Не в последнюю очередь потому, что Трампу будет очень трудно что-либо объяснить избирателям, которым уже внушено, что Украина — оплот "демократии" (что бы это ни значило) пред "азиатской деспотией Кремля". Логично, как раз, продолжать линию прошлой администрации — мы, дескать, делаем всё для победы Украины, но так, чтобы не вызвать "эскалации" (подразумевается, что граждане знают, что это такое и почему оно плохо).В этой ситуации логично предоставить России возможность самой заставить Украину пойти на нужные Кремлю уступки. Это вообще корень политики Трампа — давайте это сделаем не мы. Трамповская Америка выступает в качестве коллективного Рейгана, который говаривал — пусть в этой стране только я не буду ничего делать. Ну и тут так же — только меняем страну на мир.Не знаем, была ли уже сделка между Трампом и российским президентом, но что-то такое вполне можно себе представить. Тем более что так-то он обещал прекратить войну ещё 21 января — девять месяцев прошло, но рождение обещанного мира всё откладывается и откладывается… Такое впечатление, что Трамп раз за разом даёт нам время поставить Украину в безвыходное положение, а потом объявить себя миротворцем, зафиксировав пункты, на которые обе стороны будут уже согласны. И когда он говорит, что Россия уже давно могла бы победить, то имеется в виду это самое — я уже дал вам время, чего вы резину тянете?Разумеется, это не значит, что Трамп будет на всё происходящее смотреть безучастно.США Украину не бросят. Просто "томагавков" не дадут. Ну — пока. И санкции введут. И ещё что-то. Но это всё потому, что Трамп совершенно точно знает — все эти меры вполне обелят его в глазах избирателей и "союзников", но на позиции России никак не отразятся.К тому же схема может сработать и в пользу Украины. От такого варианта мира Трамп тем более не откажется. Не справилась Россия — тем лучше. Он в любом случае умывает руки. Но так-то он понимает, что Россия как раз справится… Уже поэтому сильно упираться в поддержку киевского режима не стоит — для России вопрос принципиально важен, а для Трампа — нет. Зато отношения можно испортить. В том числе фатально.В общем, слово "договорнячок" попало в фавориты у россиян не случайно. Они надеются (слово "надежда" — на третьем месте), что сделка будет заключена (если ещё не заключена) за спиной Зеленского. И её результат будет выгоден России. Хотя, возможно, Трамп получит больше — но, скорее всего, не за счёт России.О целях и мотивации Трампа можно также прочитать в статье Ростислава Ищенко "Цена мира"

