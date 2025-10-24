"Договорнячок", сиречь – "сделка" - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/dogovornyachok-sirech--sdelka--1070623550.html
"Договорнячок", сиречь – "сделка"
"Договорнячок", сиречь – "сделка" - 24.10.2025 Украина.ру
"Договорнячок", сиречь – "сделка"
В настоящий момент на сайте книжного магазина "Читай-город" проходит голосование за слово года. С большим отрывом лидирует "тревожность" (по состоянию на утро 24 октября – 41%), а на втором – он, "договорнячок" (22%). Почему-то нам кажется, что в этом слове есть "вайб" (слово года – 2024) трамповской "сделки". Чуть ли не прямой перевод
2025-10-24T18:37
2025-10-24T18:37
мнения
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
ес
владимир путин
переговоры
дипломатия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062857674_661:262:2753:1439_1920x0_80_0_0_aebeadf30cf1f44a8be6be29af65573f.jpg
Понятно, что слово "договорнячок" несколько приниженное. Но и трамповские сделки зачастую выглядят… не слишком серьёзно. Мы, оказывается, столкнулись с этим ещё летом далёкого 1987 года, когда Дональд Трамп приехал в СССР договариваться о строительстве в Москве роскошной гостиницы в духе "Трамп-тауэра". Он тогда тоже заявил: "О’кей! У меня есть земля и сделка с Советами!" А потом вдруг оказалось, что в СССР нет частной собственности на землю… А что, для того чтобы это выяснить, надо было обязательно ехать в Москву? Дистанционно никак?Как нам показалось, отказ Трампа от встречи в Будапеште был связан в том числе с внезапным прозрением относительно того, что некоторое согласование позиций можно провести дистанционно.Согласование это привело к логичному выводу, что позиции не согласуются от слова "вообще".Цель России — демонтаж нынешнего украинского режима (в Киеве, понятно, говорят о демонтаже государственности и даже нации, но их можно понять — они бы конец своей власти и концом света объявили бы, да не поверит никто).Цель США — сохранение нынешнего украинского режима, как раздражителя для России и средства давления на ЕС.Тут, конечно, есть одно "но" — стратегические цели США и Трампа совпадают не полностью. Т. е., Трамп, наверное, тоже настаивал бы на сохранении киевского режима, но… режим этот ему ничем не дорог.К тому же он знает, что:Т. е., держаться за этот режим, который Трампа, судя по всему, раздражает не меньше, чем Россию и Европу, в общем-то незачем. Зато его можно выгодно на что-то обменять.Обменивать есть на что. У Трампа богатые планы по "миротворчеству". Тут тебе и наземная операция в Венесуэле, и не ко двору пришедшийся президент Колумбии, и Тайвань надо защитить от Китая в обмен на половину его промышленности… Я планов Трампа люблю громадьё, размаха шаги скаженни (украинские школьники на автомате вместо маяковского новослова "саженьи" вставляли понятную форму слова "скаженный" — бешеный, сумасшедший).Т. о., будущее украинского режима вполне может быть если не предметом "сделки", то одной из переменных, которыми можно при случае пожертвовать.Пожертвовать — для чего?Маловероятно, что Украину можно так запросто обменять на Венесуэлу — одного из немногих если не союзника, то партнёров Москвы в Латинской Америке. Другое дело, что у России физические возможности защитить Венесуэлу сейчас крайне ограничены.В случае с Тайванем от России можно ожидать зеркального отражения позиции Пекина — мы против насилия, но торговать не бросим. И ожидать от неё большего было бы неразумно.Скорее всего именно последнее — Трамп, раздающий направо и налево санкции, одновременно позиционирует себя как сторонника свободной торговли. Развитие торговли с Россией вполне может быть позитивным примером для всего остального мира — смотрите, с нами можно договариваться!Но вот просто так взять и пожертвовать Трамп не может. В конце концов, киевский режим "не рукавица, с белой ручки не стряхнёшь, да за пояс не заткнёшь".И дело даже не столько в неприличной, исходя из масштабов страны, весомости киевского режима в глобальной политике — в конце концов, эта весомость — результат войны. Не будет войны — не будет весомости.Дело в том, что сейчас за спиной Владимира Зеленского стоят мощные мировые игроки — те же британцы… и французы… Те и другие, почувствовав слабость гегемона, пытаются использовать его потенциал для усиления собственных политических позиций. А есть ещё демократы в США, которые сейчас пытаются качать кресло под Трампом. Все они пользуются киевским режимом в своих интересах, но — и это парадоксально — как раз их заинтересованность в нём не даёт Трампу просто так взять и обменять бесполезного Зеленского на что-то полезное для него, Трампа.Не в последнюю очередь потому, что Трампу будет очень трудно что-либо объяснить избирателям, которым уже внушено, что Украина — оплот "демократии" (что бы это ни значило) пред "азиатской деспотией Кремля". Логично, как раз, продолжать линию прошлой администрации — мы, дескать, делаем всё для победы Украины, но так, чтобы не вызвать "эскалации" (подразумевается, что граждане знают, что это такое и почему оно плохо).В этой ситуации логично предоставить России возможность самой заставить Украину пойти на нужные Кремлю уступки. Это вообще корень политики Трампа — давайте это сделаем не мы. Трамповская Америка выступает в качестве коллективного Рейгана, который говаривал — пусть в этой стране только я не буду ничего делать. Ну и тут так же — только меняем страну на мир.Не знаем, была ли уже сделка между Трампом и российским президентом, но что-то такое вполне можно себе представить. Тем более что так-то он обещал прекратить войну ещё 21 января — девять месяцев прошло, но рождение обещанного мира всё откладывается и откладывается… Такое впечатление, что Трамп раз за разом даёт нам время поставить Украину в безвыходное положение, а потом объявить себя миротворцем, зафиксировав пункты, на которые обе стороны будут уже согласны. И когда он говорит, что Россия уже давно могла бы победить, то имеется в виду это самое — я уже дал вам время, чего вы резину тянете?Разумеется, это не значит, что Трамп будет на всё происходящее смотреть безучастно.США Украину не бросят. Просто "томагавков" не дадут. Ну — пока. И санкции введут. И ещё что-то. Но это всё потому, что Трамп совершенно точно знает — все эти меры вполне обелят его в глазах избирателей и "союзников", но на позиции России никак не отразятся.К тому же схема может сработать и в пользу Украины. От такого варианта мира Трамп тем более не откажется. Не справилась Россия — тем лучше. Он в любом случае умывает руки. Но так-то он понимает, что Россия как раз справится… Уже поэтому сильно упираться в поддержку киевского режима не стоит — для России вопрос принципиально важен, а для Трампа — нет. Зато отношения можно испортить. В том числе фатально.В общем, слово "договорнячок" попало в фавориты у россиян не случайно. Они надеются (слово "надежда" — на третьем месте), что сделка будет заключена (если ещё не заключена) за спиной Зеленского. И её результат будет выгоден России. Хотя, возможно, Трамп получит больше — но, скорее всего, не за счёт России.О целях и мотивации Трампа можно также прочитать в статье Ростислава Ищенко "Цена мира"
https://ukraina.ru/20251023/gopak-na-krayu-propasti-mozhno-tantsevat-v-odinochku-pochemu-tramp-rezko-izmenil-ton-po-otnosheniyu-k-1070562229.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062857674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_08570495171e55e9b421e0365682222e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, ес, владимир путин, переговоры, дипломатия, соглашение, война, мир
Мнения, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Владимир Путин, переговоры, дипломатия, соглашение, война, мир

"Договорнячок", сиречь – "сделка"

18:37 24.10.2025
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP / Paul Sancya
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В настоящий момент на сайте книжного магазина "Читай-город" проходит голосование за слово года. С большим отрывом лидирует "тревожность" (по состоянию на утро 24 октября – 41%), а на втором – он, "договорнячок" (22%). Почему-то нам кажется, что в этом слове есть "вайб" (слово года – 2024) трамповской "сделки". Чуть ли не прямой перевод
Понятно, что слово "договорнячок" несколько приниженное. Но и трамповские сделки зачастую выглядят… не слишком серьёзно. Мы, оказывается, столкнулись с этим ещё летом далёкого 1987 года, когда Дональд Трамп приехал в СССР договариваться о строительстве в Москве роскошной гостиницы в духе "Трамп-тауэра". Он тогда тоже заявил: "О’кей! У меня есть земля и сделка с Советами!" А потом вдруг оказалось, что в СССР нет частной собственности на землю… А что, для того чтобы это выяснить, надо было обязательно ехать в Москву? Дистанционно никак?
Как нам показалось, отказ Трампа от встречи в Будапеште был связан в том числе с внезапным прозрением относительно того, что некоторое согласование позиций можно провести дистанционно.
Согласование это привело к логичному выводу, что позиции не согласуются от слова "вообще".
Цель России — демонтаж нынешнего украинского режима (в Киеве, понятно, говорят о демонтаже государственности и даже нации, но их можно понять — они бы конец своей власти и концом света объявили бы, да не поверит никто).
Цель США — сохранение нынешнего украинского режима, как раздражителя для России и средства давления на ЕС.
Тут, конечно, есть одно "но" — стратегические цели США и Трампа совпадают не полностью. Т. е., Трамп, наверное, тоже настаивал бы на сохранении киевского режима, но… режим этот ему ничем не дорог.
К тому же он знает, что:
  • Россия не собирается ликвидировать украинскую государственность как таковую;
  • украинская государственность, так или иначе, останется в поле влияния не только России, но также ЕС и США;
  • само по себе сохранение украинской государственности оставляет лазейку для того, чтобы США установили нужный им режим в любое выгодное время;
  • нынешний режим после прекращения боевых действий так или иначе переживёт трансформацию, и не факт, что не в направлении "грузинского варианта" (США он не нравится, а Трампу, кажется, безразличен — то, что он хотел получить от грузин, он получил, и его собственности в Батуми ничего не угрожает).
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Вчера, 16:19
"Гопак на краю пропасти можно танцевать в одиночку". Почему Трамп резко изменил тон по отношению к РоссииНа первый взгляд может показаться, что американский лидер Дональд Трамп меняет стратегию по украинскому вопросу, на самом же деле все его хаотичные действия идеально вписываются в план по достижению ключевых целей внешней политики нынешней администрации Белого дома
Т. е., держаться за этот режим, который Трампа, судя по всему, раздражает не меньше, чем Россию и Европу, в общем-то незачем. Зато его можно выгодно на что-то обменять.
Обменивать есть на что. У Трампа богатые планы по "миротворчеству". Тут тебе и наземная операция в Венесуэле, и не ко двору пришедшийся президент Колумбии, и Тайвань надо защитить от Китая в обмен на половину его промышленности… Я планов Трампа люблю громадьё, размаха шаги скаженни (украинские школьники на автомате вместо маяковского новослова "саженьи" вставляли понятную форму слова "скаженный" — бешеный, сумасшедший).
Т. о., будущее украинского режима вполне может быть если не предметом "сделки", то одной из переменных, которыми можно при случае пожертвовать.
Пожертвовать — для чего?
Маловероятно, что Украину можно так запросто обменять на Венесуэлу — одного из немногих если не союзника, то партнёров Москвы в Латинской Америке. Другое дело, что у России физические возможности защитить Венесуэлу сейчас крайне ограничены.
В случае с Тайванем от России можно ожидать зеркального отражения позиции Пекина — мы против насилия, но торговать не бросим. И ожидать от неё большего было бы неразумно.
Скорее всего именно последнее — Трамп, раздающий направо и налево санкции, одновременно позиционирует себя как сторонника свободной торговли. Развитие торговли с Россией вполне может быть позитивным примером для всего остального мира — смотрите, с нами можно договариваться!
Но вот просто так взять и пожертвовать Трамп не может. В конце концов, киевский режим "не рукавица, с белой ручки не стряхнёшь, да за пояс не заткнёшь".
И дело даже не столько в неприличной, исходя из масштабов страны, весомости киевского режима в глобальной политике — в конце концов, эта весомость — результат войны. Не будет войны — не будет весомости.
Дело в том, что сейчас за спиной Владимира Зеленского стоят мощные мировые игроки — те же британцы… и французы… Те и другие, почувствовав слабость гегемона, пытаются использовать его потенциал для усиления собственных политических позиций. А есть ещё демократы в США, которые сейчас пытаются качать кресло под Трампом. Все они пользуются киевским режимом в своих интересах, но — и это парадоксально — как раз их заинтересованность в нём не даёт Трампу просто так взять и обменять бесполезного Зеленского на что-то полезное для него, Трампа.
Не в последнюю очередь потому, что Трампу будет очень трудно что-либо объяснить избирателям, которым уже внушено, что Украина — оплот "демократии" (что бы это ни значило) пред "азиатской деспотией Кремля". Логично, как раз, продолжать линию прошлой администрации — мы, дескать, делаем всё для победы Украины, но так, чтобы не вызвать "эскалации" (подразумевается, что граждане знают, что это такое и почему оно плохо).
В этой ситуации логично предоставить России возможность самой заставить Украину пойти на нужные Кремлю уступки. Это вообще корень политики Трампа — давайте это сделаем не мы. Трамповская Америка выступает в качестве коллективного Рейгана, который говаривал — пусть в этой стране только я не буду ничего делать. Ну и тут так же — только меняем страну на мир.
Не знаем, была ли уже сделка между Трампом и российским президентом, но что-то такое вполне можно себе представить. Тем более что так-то он обещал прекратить войну ещё 21 января — девять месяцев прошло, но рождение обещанного мира всё откладывается и откладывается… Такое впечатление, что Трамп раз за разом даёт нам время поставить Украину в безвыходное положение, а потом объявить себя миротворцем, зафиксировав пункты, на которые обе стороны будут уже согласны. И когда он говорит, что Россия уже давно могла бы победить, то имеется в виду это самое — я уже дал вам время, чего вы резину тянете?
Разумеется, это не значит, что Трамп будет на всё происходящее смотреть безучастно.
США Украину не бросят. Просто "томагавков" не дадут. Ну — пока. И санкции введут. И ещё что-то. Но это всё потому, что Трамп совершенно точно знает — все эти меры вполне обелят его в глазах избирателей и "союзников", но на позиции России никак не отразятся.
К тому же схема может сработать и в пользу Украины. От такого варианта мира Трамп тем более не откажется. Не справилась Россия — тем лучше. Он в любом случае умывает руки. Но так-то он понимает, что Россия как раз справится… Уже поэтому сильно упираться в поддержку киевского режима не стоит — для России вопрос принципиально важен, а для Трампа — нет. Зато отношения можно испортить. В том числе фатально.
В общем, слово "договорнячок" попало в фавориты у россиян не случайно. Они надеются (слово "надежда" — на третьем месте), что сделка будет заключена (если ещё не заключена) за спиной Зеленского. И её результат будет выгоден России. Хотя, возможно, Трамп получит больше — но, скорее всего, не за счёт России.
О целях и мотивации Трампа можно также прочитать в статье Ростислава Ищенко "Цена мира"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСВладимир Путинпереговорыдипломатиясоглашениевойнамир
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40Спецпредставитель Путина уже в США: первые заявления
19:31Словакия не станет воровать российские активы и не даст этого сделать другим
19:10Украинские пикарески. Абсурдные вести Незалежной
19:09"Мы сразу разоримся": эксперт объяснил, почему Украине невыгодно сбивать российские авиабомбы
18:52Украинский заградотряд уничтожил подразделение ВСУ под Купянском: подробности инцидента
18:50Котёл под Лиманом и дипломатический кризис: главные события к этому часу
18:42ВСУ отступают из Красноармейска после прорыва ВС РФ внутри города и на флангах — "ANNA NEWS"
18:40Германия выясняет у США детали санкций против "Роснефти"
18:37"Договорнячок", сиречь – "сделка"
18:27Американская парадигма: "нацистская жилка" несостоявшегося спецпрокурора
18:20Порошенко* со скандалом выселили из офиса в центре Киева
18:10Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство
18:00Тяжелые бои в Ямполе, разгром переправ ВСУ: про ситуацию в районе Северска сообщает "Дневник десантника"
18:00Сюрприз от Германии, теракт против ТЦК и освобождение Лимана и "сказочная бусификация". Итоги 24 октября
17:40Просто "упал на пол": украинская журналистка рассказала про странную смерть мобилизованного в ТЦК
17:30Фронтовые новости: что происходит на Сумском и Северском направлениях
17:23Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир
17:20В чём ещё КНДР помогла России: "Арс" о битве за Авдеевку и потере товарища
17:15"Под дулом пистолета": Индия заявила о неприемлемости торгового давления со стороны США
16:46Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении
Лента новостейМолния