"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции

Европейские союзники США демонстрируют нежелание финансировать украинский проект на условиях Вашингтона, создавая серьезный раскол в западной коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-10-23T04:25

По словам эксперта, на Украине сложилась парадоксальная ситуация: "Запуганное население, утратившая берега часть воинства и бурлящий и жаждущий власти и новых выборов политикум — это одно".Обозреватель отметила, что европейские партнеры заняли выжидательную позицию в отношении финансирования киевского режима. При этом ситуация осложняется внутренними политическими процессами в самой Украине."На этом фоне встреча в Будапеште — это с одной стороны удар по европейским (ЕС) амбициям, а с другой — возможность Зеленскому подтвердить свою лояльность Трампу и подчиненность его логике действий", — заключила Елена Маркосян.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.

