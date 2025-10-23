"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции - 23.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251023/zelenskiy-budet-pokorno-vypolnyat-plany-trampa-a-ne-bryusselya--markosyan-o-raskole-v-zapadnoy-1070490043.html
"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции
"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции - 23.10.2025 Украина.ру
"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции
Европейские союзники США демонстрируют нежелание финансировать украинский проект на условиях Вашингтона, создавая серьезный раскол в западной коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-10-23T04:25
2025-10-23T04:25
новости
украина
вашингтон
сша
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина.ру
елена маркосян
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069090160_95:0:964:489_1920x0_80_0_0_e3f2fde7227f972eefce92c9e7da29d5.jpg
По словам эксперта, на Украине сложилась парадоксальная ситуация: "Запуганное население, утратившая берега часть воинства и бурлящий и жаждущий власти и новых выборов политикум — это одно".Обозреватель отметила, что европейские партнеры заняли выжидательную позицию в отношении финансирования киевского режима. При этом ситуация осложняется внутренними политическими процессами в самой Украине."На этом фоне встреча в Будапеште — это с одной стороны удар по европейским (ЕС) амбициям, а с другой — возможность Зеленскому подтвердить свою лояльность Трампу и подчиненность его логике действий", — заключила Елена Маркосян.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251022/kak-sryvayut-vstrechi-putina-i-trampa-protivniki-mira-1070461002.html
украина
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069090160_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_bb71b2ffe2da0edea32dde9437ce600a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вашингтон, сша, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, елена маркосян, финансирование, финансы, ес, украина-ес, эксперты, война на украине
Новости, Украина, Вашингтон, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру, Елена Маркосян, финансирование, финансы, ЕС, Украина-ЕС, эксперты, война на Украине

"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции

04:25 23.10.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Европейские союзники США демонстрируют нежелание финансировать украинский проект на условиях Вашингтона, создавая серьезный раскол в западной коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Но деньги-то должна давать Европа, а она не торопится их давать в ситуации, когда Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя или Лондона", — заявила Маркосян.
По словам эксперта, на Украине сложилась парадоксальная ситуация: "Запуганное население, утратившая берега часть воинства и бурлящий и жаждущий власти и новых выборов политикум — это одно".
Обозреватель отметила, что европейские партнеры заняли выжидательную позицию в отношении финансирования киевского режима. При этом ситуация осложняется внутренними политическими процессами в самой Украине.
"На этом фоне встреча в Будапеште — это с одной стороны удар по европейским (ЕС) амбициям, а с другой — возможность Зеленскому подтвердить свою лояльность Трампу и подчиненность его логике действий", — заключила Елена Маркосян.
Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.
Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Атланты держат землю? На выгоды весах! - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Вчера, 06:25
Как срывают встречи Путина и Трампа противники мираВстречу Путина и Трампа в Будапеште европейские ястребы намерены сорвать. Для этого предпринимаются как дипломатические усилия, так и диверсионные.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВашингтонСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийУкраина.руЕлена МаркосянфинансированиефинансыЕСУкраина-ЕСэкспертывойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:40"Устроив гадость Европе, два часа улыбался": эксперт о целях Трампа и саммит в Будапеште
04:30"Дождь и туман слепят дроны": Алехин о скрытом продвижении российской пехоты в Купянске
04:25Гасим энергетику и промышленность. Сводка ударов по Украине к этому часу
04:25"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции
04:20Ищенко: "Россия демонстрирует возможность и намерение максимально далеко зайти на Украине"
04:10Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине
04:00"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины
03:56Цена на нефть подскочила на 5% после заявлений Трампа
03:44Трамп надеется, что "потрясающие" санкции против России не будут действовать долго
03:23Росавиация закрыла для полётов ещё два аэропорта. Дополнен список угроз БПЛА по регионам
03:02Девять человек погибли при взрыве на предприятии в Копейске
02:26Силы ПВО отражают налёт вражеских БПЛА на Воронежскую и Рязанскую области
02:06Тренировка ядерных сил, взрыв в Челябинской области и "детские" провокации Киева. Итоги 22 октября
01:43США знают, как использовать "Томагавки" и чьи ракеты летят на Россию — Трамп
01:40Во всем виноват Рютте? Грег Вайнер о дальнобойных ракетах и конфликте Трампа с Wall Street Journal
01:18Успехи ВС РФ: продвижение российской армии за 22 октября
00:58"Мы не достигнем нужной цели": Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
00:42Тимур Сыртланов: Россия готова к тому, что Киев может использовать дальнобойные ракеты без ведома США
00:38Новые подробности о ситуации на Покровском направлении
00:15Опасность в Челябинске и закрытый аэропорт на Волге. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния