"Давайте жахнем": Ищенко объяснил, почему "усталое" общество выбирает радикальные решения
Общественная усталость от затяжного конфликта закономерно повышает запрос на радикальные решения, в том числе на применение ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Политолог указывает на прямую связь между продолжительностью военного конфликта и ростом склонности общества к радикальным решениям.
"Те, которые говорят, давайте жахнем, во-первых, имеют более широкую трибуну, во-вторых, радикальные методы всегда больше нравятся обществу, более того, чем дольше продолжаются военные действия, тем больше общество от них устает. А чем больше оно от них устает, тем больше оно склонно к радикальным решениям, которые быстро все прекратят", — заявил Ищенко.
Он описывает процесс постепенного формирования общественного мнения. "И когда вам в феврале 2022-го года кто-нибудь говорит, надо "жахнуть ядеркой" по Польше или по Великобритании, вы говорите, что он сумасшедший, мы сейчас все и так закончим. А когда к вам через четыре года кто-то приходит с таким же предложением, вы думаете, может быть, человек прав. Так и формируется общественное мнение", — пояснил политолог.
Ищенко предлагает представить, насколько сложно противостоять такой риторике. ""Если есть война, надо воевать. Если есть ядерное оружие, его надо использовать". Попробуйте в свободной дискуссии опровергнуть радикала, который будет оперировать только этими двумя тезисами", — заключил собеседник издания.
