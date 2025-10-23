"Давайте жахнем": Ищенко объяснил, почему "усталое" общество выбирает радикальные решения - 23.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251023/davayte-zhakhnem-ischenko-obyasnil-pochemu-ustaloe-obschestvo-vybiraet-radikalnye-resheniya-1070484908.html
"Давайте жахнем": Ищенко объяснил, почему "усталое" общество выбирает радикальные решения
"Давайте жахнем": Ищенко объяснил, почему "усталое" общество выбирает радикальные решения - 23.10.2025 Украина.ру
"Давайте жахнем": Ищенко объяснил, почему "усталое" общество выбирает радикальные решения
Общественная усталость от затяжного конфликта закономерно повышает запрос на радикальные решения, в том числе на применение ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-10-23T05:30
2025-10-23T05:30
новости
польша
великобритания
ростислав ищенко
украина.ру
ядерная угроза
ядерная безопасность
ядерная война
ядерное оружие
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101321/74/1013217484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_031ada8a21e412e775d23d5dfdb61cc4.jpg
Политолог указывает на прямую связь между продолжительностью военного конфликта и ростом склонности общества к радикальным решениям. "Те, которые говорят, давайте жахнем, во-первых, имеют более широкую трибуну, во-вторых, радикальные методы всегда больше нравятся обществу, более того, чем дольше продолжаются военные действия, тем больше общество от них устает. А чем больше оно от них устает, тем больше оно склонно к радикальным решениям, которые быстро все прекратят", — заявил Ищенко.Он описывает процесс постепенного формирования общественного мнения. "И когда вам в феврале 2022-го года кто-нибудь говорит, надо "жахнуть ядеркой" по Польше или по Великобритании, вы говорите, что он сумасшедший, мы сейчас все и так закончим. А когда к вам через четыре года кто-то приходит с таким же предложением, вы думаете, может быть, человек прав. Так и формируется общественное мнение", — пояснил политолог.Ищенко предлагает представить, насколько сложно противостоять такой риторике. ""Если есть война, надо воевать. Если есть ядерное оружие, его надо использовать". Попробуйте в свободной дискуссии опровергнуть радикала, который будет оперировать только этими двумя тезисами", — заключил собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.О том, как мир оказался на грани ядерной войны — в статье Евгении Кондаковой "Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251013/na-yadernyy-udar-posleduet-otvet-prokopenko-raskryl-pochemu-rossiya-neuyazvima-dlya-stsenariev-nato-1069940137.html
польша
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101321/74/1013217484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0556bdb4ec1f8290db5efa4d2e676890.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, великобритания, ростислав ищенко, украина.ру, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, ядерное оружие, главные новости, эксперты, аналитики, аналитика, украина аналитика, военная эскалация, эскалация, военный эксперт, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, Польша, Великобритания, Ростислав Ищенко, Украина.ру, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, Ядерное оружие, Главные новости, эксперты, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, военная эскалация, эскалация, военный эксперт, война на Украине, чем закончится война на Украине

"Давайте жахнем": Ищенко объяснил, почему "усталое" общество выбирает радикальные решения

05:30 23.10.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВторой Международный Форум "Технологии в машиностроении-2012"
Второй Международный Форум Технологии в машиностроении-2012 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Общественная усталость от затяжного конфликта закономерно повышает запрос на радикальные решения, в том числе на применение ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Политолог указывает на прямую связь между продолжительностью военного конфликта и ростом склонности общества к радикальным решениям.
"Те, которые говорят, давайте жахнем, во-первых, имеют более широкую трибуну, во-вторых, радикальные методы всегда больше нравятся обществу, более того, чем дольше продолжаются военные действия, тем больше общество от них устает. А чем больше оно от них устает, тем больше оно склонно к радикальным решениям, которые быстро все прекратят", — заявил Ищенко.
Он описывает процесс постепенного формирования общественного мнения. "И когда вам в феврале 2022-го года кто-нибудь говорит, надо "жахнуть ядеркой" по Польше или по Великобритании, вы говорите, что он сумасшедший, мы сейчас все и так закончим. А когда к вам через четыре года кто-то приходит с таким же предложением, вы думаете, может быть, человек прав. Так и формируется общественное мнение", — пояснил политолог.
Ищенко предлагает представить, насколько сложно противостоять такой риторике. ""Если есть война, надо воевать. Если есть ядерное оружие, его надо использовать". Попробуйте в свободной дискуссии опровергнуть радикала, который будет оперировать только этими двумя тезисами", — заключил собеседник издания.
Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.
О том, как мир оказался на грани ядерной войны — в статье Евгении Кондаковой "Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса" на сайте Украина.ру.
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
13 октября, 05:20
На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТОГлавными причинами, которые делают полномасштабную войну НАТО против России невозможной, являются статус РФ как ядерной державы и исключительная прочность ее внутреннего политического каркаса. Эти факторы исключают сценарии, успешные в других странах. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаВеликобританияРостислав ИщенкоУкраина.руядерная угрозаядерная безопасностьядерная войнаЯдерное оружиеГлавные новостиэкспертыаналитикиАналитикаУкраина аналитикавоенная эскалацияэскалациявоенный экспертвойна на Украинечем закончится война на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10"Мы очень близко к глобальному коллапсу": Ищенко о том, почему мир перестал бояться ядерной войны
06:00Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа
06:00"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ
05:54Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте
05:50"Проламываем оборону в центре города": полковник запаса о зачистке северной части Купянска
05:40"Такая корова нужна самому": Дробницкий объяснил, для чего была нужна идея с "Томагавками"
05:30"Давайте жахнем": Ищенко объяснил, почему "усталое" общество выбирает радикальные решения
05:20 Геннадий Алехин: Удары ФАБами и "Ланцетами" пробивают дыры в обороне ВСУ под Купянском
05:10"Широким фронтом до 10 км": полковник Алехин о масштабном продвижении группировки войск "Запад"
05:00"Над Зеленским висит дамоклов меч за сделанное": Елена Маркосян про бессилие киевского режима
04:50Мертворожденная идея: политолог оценил предложение Зеленского обменять дроны на "Томагавки"
04:40"Устроив гадость Европе, два часа улыбался": эксперт о целях Трампа и саммит в Будапеште
04:30"Дождь и туман слепят дроны": Алехин о скрытом продвижении российской пехоты в Купянске
04:25Гасим энергетику и промышленность. Сводка ударов по Украине к этому часу
04:25"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции
04:20Ищенко: "Россия демонстрирует возможность и намерение максимально далеко зайти на Украине"
04:10Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине
04:00"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины
03:56Цена на нефть подскочила на 5% после заявлений Трампа
03:44Трамп надеется, что "потрясающие" санкции против России не будут действовать долго
Лента новостейМолния