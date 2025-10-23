https://ukraina.ru/20251023/davayte-zhakhnem-ischenko-obyasnil-pochemu-ustaloe-obschestvo-vybiraet-radikalnye-resheniya-1070484908.html

"Давайте жахнем": Ищенко объяснил, почему "усталое" общество выбирает радикальные решения

Общественная усталость от затяжного конфликта закономерно повышает запрос на радикальные решения, в том числе на применение ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101321/74/1013217484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_031ada8a21e412e775d23d5dfdb61cc4.jpg

Политолог указывает на прямую связь между продолжительностью военного конфликта и ростом склонности общества к радикальным решениям. "Те, которые говорят, давайте жахнем, во-первых, имеют более широкую трибуну, во-вторых, радикальные методы всегда больше нравятся обществу, более того, чем дольше продолжаются военные действия, тем больше общество от них устает. А чем больше оно от них устает, тем больше оно склонно к радикальным решениям, которые быстро все прекратят", — заявил Ищенко.Он описывает процесс постепенного формирования общественного мнения. "И когда вам в феврале 2022-го года кто-нибудь говорит, надо "жахнуть ядеркой" по Польше или по Великобритании, вы говорите, что он сумасшедший, мы сейчас все и так закончим. А когда к вам через четыре года кто-то приходит с таким же предложением, вы думаете, может быть, человек прав. Так и формируется общественное мнение", — пояснил политолог.Ищенко предлагает представить, насколько сложно противостоять такой риторике. ""Если есть война, надо воевать. Если есть ядерное оружие, его надо использовать". Попробуйте в свободной дискуссии опровергнуть радикала, который будет оперировать только этими двумя тезисами", — заключил собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.О том, как мир оказался на грани ядерной войны — в статье Евгении Кондаковой "Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса" на сайте Украина.ру.

2025

