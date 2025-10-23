https://ukraina.ru/20251023/admiral-oktyabrskiy--trus-ili-geroy-1070565511.html

Адмирал Октябрьский – трус или герой?

Есть среди советских адмиралов один человек, споры о котором ведутся до сих пор – достоин ли он, чтобы считать его героем, или нет. Человек этот участвовал в Великой Отечественной войне с первого её часа, и многие его действия в ней и современники, и последующие поколения воспринимали неоднозначно. Звали его Филипп Сергеевич Октябрьский

2025-10-23T16:30

Начнём с того, что фамилия у будущего адмирала была изначально другая – Иванов. Он родился 23 октября 1899 года в деревне Лукшино Тверской губернии в крестьянской семье, где кроме него было ещё четверо детей. Филипп закончил четыре класса церковно-приходской школы. В 1915 году он отправился с отцом на заработки в Шлиссельбург – трудился там кочегаром на судах, ходивших по Ладоге, Свири и Неве.В декабре 1918 года Филипп пошел добровольцем на Балтийский флот, был матросом на транспорте "Секрет". В то время его старший Матвей служил на одном из кораблей эскадры. Однажды Филипп проведал брата на его корабле и остался там ночевать – Матвей уступил ему своё место в кубрике, а сам пошёл спать на палубу. В эту ночь английские самолёты сделали ночной налёт, брат Филиппа погиб от осколка бомбы.В сентябре 1919 года наш герой уже служил на эскадренном миноносце "Самсон". Тогда же вступил в партию большевиков, а через год отучился в Машинной школе Балтфлота, после чего его направили в Архангельск на вспомогательный крейсер "Лейтенант Шмидт". Там он тоже служил кочегаром, затем машинистом. В марте 1921 года, когда на Балтийском флоте вспыхнуло Кронштадтское восстание, он болел тифом. После выздоровления командование направило юного моряка на линейный корабль "Гангут". Отсюда и началась его стремительная карьера.Уже в ноябре 1921 года Филиппа, как молодого коммуниста, направили на курсы при Петроградском коммунистическом университете. После их окончания с отличием молодому моряку сразу присвоили звание, соответствующее батальонному комиссару (то есть майорской звание или звание капитана третьего ранга) и направили на службу в Военно-морской отдел Главного политуправления РККА. Из Москвы в августе 1922 года Филиппа направили на службу в политотдел Управления безопасности мореплавания Северного моря (УБЕКО). Служа там, он в 1924 году сменил свою фамилию Иванов на фамилию Октябрьский, в честь революции.На политической службе Октябрьский понял, что быть всю жизнь политруком не хочет. В ноябре 1925 года, он стал слушателем только что сформированных так называемых "параллельных" классов при Военно-морском училище им. Фрунзе. Их трёхлетний курс предусматривал подготовку в объеме программы училища. После его окончания Октябрьского отправили на Балтийский флот помощником командира тральщика "Клюз", а затем назначили командиром торпедного катера.За неполные четыре года Октябрьский становится командиром отряда катеров, который весной 1932 года перебросили по железной дороге на создаваемый Тихоокеанский флот. Переброска проводилась скрытно, поэтому следовавшие с накрытыми брезентом катерами моряки ехали в пассажирских вагонах в гражданской одежде. Им самим и членам их семей запрещалось рассказывать о перебазировании.Уже через два года отряд превратился в бригаду, соответствующее повышение получил её командир, ставший 28 ноября 1934 года капитаном 1-го ранга. Техника у бригады была изношенная, поэтому катера постоянно приходилось ремонтировать.В апреле 1937 года во Владивостоке проводилось совещание командирского актива флота. На нём Октябрьский выступил с обвинениями в адрес своего непосредственного начальника заместителя командующего Тихоокеанским флотом, а с августа и его командующего – флагмана 1-го ранга Григория Петровича Киреева. Можно встретить утверждения, что последовавший в январе 1938 года его арест стал следствием доноса Октябрьского. Автору сложно сказать, насколько они соответствуют действительности. Как бы то ни было, летом 1938 года Киреева осудили и расстреляли, а карьера Октябрьского пошла в гору ещё стремительней.В феврале 1938 года он получил звание флагмана 2-го ранга и тогда же возглавил Амурскую военную флотилию. С марта 1939 года Филипп Сергеевич уже командовал Черноморским флотом, в апреле его "догнало" звание флагмана 1-го ранга. В последующие годы Октябрьский сначала стал контр-адмиралом, а перед самой войной, в мае 1941 года, вице-адмиралом.В ночь на 22 июня 1941 года Октябрьский получил приказ командующего ВМФ адмирала Николая Герасимовича Кузнецова привести флот в оперативную готовность №1. Он прибыл в штаб флота, где уже находился его начштаба Иван Дмитриевич Елисеев. Стали поступать данные о приближении к Севастополю четвёрки вражеских самолётов. На вопросы подчинённых Октябрьский ответил уклончиво: "Действуйте по инструкции". Он прекрасно знал, что в Москве боятся спровоцировать войну с Германией, и если налёт окажется просто провокацией, отдавший приказ об открытии огня рискует головой. В результате в 3:06 22 июня 1941 года первым советским военачальником, приказавшим открыть по врагу огонь, стал не адмирал Октябрьский, а его начальник штаба. Один самолёт удалось сбить.Заминка привела к тому, что первая пара вражеских самолётов успела сбросить донные мины новейшей конструкции. На них в впоследствии подорвались три судна, и получил серьёзные повреждения один эсминец.Следующие два года стали для Черноморского флота одними из самых тяжёлых в его истории. С первых дней он стал атаковать румынские объекты транспорта нефти и её переработки, и понёс потери. Уже 26 июня 1941 года при рейде на Констанцу погиб, подорвавшись на мине, лидер эсминцев "Москва".Затем была героическая и одновременно трагическая оборона Одессы. Ею командовали подчинённые Октябрьского. Флот терял один корабль за другим – основную угрозу ему несли авиация и мины. Война выявила много проблем Черноморского флота, которые в мирное время маскировались бодрыми отчётами его командования. Вызывает вопросы к Октябрьскому и полностью уничтоженный врагом в январе 1942 года Евпаторийский десант, особенно целесообразность его высадки без малейших перспектив на прорыв к своим.Настоящей трагедией обернулась оборона Севастополя, особенно её последние дни. 30 июня 1942 года по инициативе Октябрьского и с разрешения Москвы было приказано отозвать из оборонявших Севастополь частей и соединений командный состав. Командирам предписывалось прибыть на 35-ю береговую батарею, где они узнали, что их эвакуируют на Кавказ. Этот шаг привёл к обвалу обороны, так как державшие её солдаты и матросы решили, что их предали и бросили.Начальник артиллерии 4-го сектора Севастопольского оборонительного района полковник Дмитрий Иванович Пискунов вспоминал: "эта так называемая эвакуация была похожа на бегство начальства от своих войск". Командир 109-й стрелковой дивизии генерал-майор Пётр Георгиевич Новиков, уже находясь в плену, писал: "Можно было бы ещё держаться, отходить постепенно, а в это время организовать эвакуацию. Что значит отозвать командиров частей? Это развалить её, посеять панику, что и произошло".Десятки тысяч брошенных командованием бойцов проклинали адмирала Октябрьского, а те немногие, что пережили плен, не подавали ему руку. Один из таких бойцов, морпех 7-й бригады морской пехоты Григорий Ефимович Замиховский вспоминал:"Редкому счастливчику из раненых повезло попасть на последние рейсы. А вице-адмирал, комфлота Филипп Октябрьский улетел... Кто расскажет, что чувствовали тысячи голодных и израненных бойцов на скалах Херсонеса, когда немцы сверху закидывали их гранатами, да на головы мочились. Вы даже не представляете всю бездну отчаяния и чёрной убивающей тоски, которую пришлось испытать людям, брошенных своим командованием и обречённых на смерть и плен".Основной причиной, почему Октябрьский спешил с эвакуацией, стала потеря под Севастополем аэродромов. Корабли некому было теперь прикрывать с воздуха, и они становились лёгкой добычей для вражеской авиации. Объяснения эти ветераны головой понимали, но простить Октябрьскому так и не смогли, считая плохим военачальником и подлым человеком.Любопытно, что в последние дни обороны Октябрьский получил из Москвы телеграмму:"Октябрьскому и Кулакову срочно отбыть в Новороссийск для организации вывоза раненых, войск, ценностей, генерал-майору Петрову немедленно разработать план последовательного отвода к месту погрузки раненых и частей, выделенных для переброски в первую очередь. Остаткам войск вести упорную оборону, от которой зависит успех вывоза".Директива пришла в Севастополь с опозданием: ни Октябрьского, ни командующего Приморской армией генерала Петрова в Севастополе уже не было и организовать планомерную эвакуацию было уже невозможно.В декабре 1942 года Кузнецов предложил Сталину назначить Октябрьского на должность члена Военного совета Закавказского фронта и заместителя командующего фронтом. Но его предложение отклонили.Из-за преступной халатности подчинёнными Октябрьского и им самим в феврале 1943 года был провален десант западнее Новороссийска у Южной Озереевки. Флот и армия потеряли 1,5 тысячи десантников, батальон танков, несколько кораблей. Ещё до десанта корабли зачем-то обстреляли в месте высадки берег, раскрыв все планы. Также возникают вопросы, почему высадку не перенесли, хотя начался шторм, из-за чего десантники высадились через несколько часов после артподготовки. Только самоотверженность отвлекающего десанта морпехов отряда майора Цезаря Куникова позволила захватить на окраине Новороссийска плацдарм, ставший потом Малой землёй.Просчётами изобиловали и десанты у Керчи и Эльтигена на Керченском полуострове в ноябре-декабре 1943 года. Снова была высадка, несмотря на предупреждения синоптиков, в шторм, в ледяную воду без должной разведки. Многие десантники умерли не в результате боя, а от обморожений. Эльтигенский десант, несмотря на героическое сопротивление десантников и прорыв в Керчь, в основной своей массе погиб, как и брошенные ему на выручку батальоны 83-й бригады морской пехоты. Удержаться удалось только Керченскому десанту, но враг его так блокировал, что в освобождении Крыма он сыграл второстепенную роль.Все эти провалы не помешали Октябрьскому получить в апреле 1944 года звание адмирала, а в 1958 году, когда командующий ВМФ адмирал Кузнецов уже был в отставке, стать Героем Советского Союза. Однако вопросы к нему, такой ли уж он герой, у многих историков остаются до сих пор.

