ВСУ совершили массированный удар по Мордовии, Дагестану и другим регионам РФ

В ночь на среду Вооруженные силы Украины ударили по Мордовии, Дагестану и другим российским регионам, передает 22 октября телеграм-канал Украина.ру

Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три вражеских БПЛА в Лужском районе, разрушений и пострадавших нет.Также силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.Три украинских беспилотника сбито в небе над Псковской областью, разрушений и пострадавших нет, информировал губернатор Михаил Ведерников.ПВО отразила ночью атаку БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Кроме прочего, была совершена массированная атака беспилотников на территорию Мордовии.Атака вражеских беспилотников была совершена и в Дагестане, целью стало одно из предприятий республики, в республике введен режим беспилотной опасности, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.Он подчеркнул, что сведений о жертвах и пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется."В республике введен режим беспилотной опасности. Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц", - предупредил Меликов.Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, уточнило Минобороны РФ. Из них восемь над территорией Брянской области, четыре - над акваторией Азовского моря, еще четыре над Ленинградской областью, по три над Крымом, Ростовской, Псковской областями и над акваторией Черного моря, два БПЛА над территорией Новгородской области, по одному над Орловской, Тверской, Тульской областями.Об атаках по территориям противника - в материале ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине.

