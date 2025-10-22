ВСУ совершили массированный удар по Мордовии, Дагестану и другим регионам РФ - 22.10.2025 Украина.ру
ВСУ совершили массированный удар по Мордовии, Дагестану и другим регионам РФ
ВСУ совершили массированный удар по Мордовии, Дагестану и другим регионам РФ
В ночь на среду Вооруженные силы Украины ударили по Мордовии, Дагестану и другим российским регионам, передает 22 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-22T08:08
2025-10-22T08:21
Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три вражеских БПЛА в Лужском районе, разрушений и пострадавших нет.Также силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.Три украинских беспилотника сбито в небе над Псковской областью, разрушений и пострадавших нет, информировал губернатор Михаил Ведерников.ПВО отразила ночью атаку БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Кроме прочего, была совершена массированная атака беспилотников на территорию Мордовии.Атака вражеских беспилотников была совершена и в Дагестане, целью стало одно из предприятий республики, в республике введен режим беспилотной опасности, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.Он подчеркнул, что сведений о жертвах и пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется."В республике введен режим беспилотной опасности. Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц", - предупредил Меликов.Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, уточнило Минобороны РФ. Из них восемь над территорией Брянской области, четыре - над акваторией Азовского моря, еще четыре над Ленинградской областью, по три над Крымом, Ростовской, Псковской областями и над акваторией Черного моря, два БПЛА над территорией Новгородской области, по одному над Орловской, Тверской, Тульской областями.
08:08 22.10.2025 (обновлено: 08:21 22.10.2025)
 
В ночь на среду Вооруженные силы Украины ударили по Мордовии, Дагестану и другим российским регионам, передает 22 октября телеграм-канал Украина.ру
Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три вражеских БПЛА в Лужском районе, разрушений и пострадавших нет.
Также силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Три украинских беспилотника сбито в небе над Псковской областью, разрушений и пострадавших нет, информировал губернатор Михаил Ведерников.
ПВО отразила ночью атаку БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Кроме прочего, была совершена массированная атака беспилотников на территорию Мордовии.
"В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства", - написал в телеграм-канале глава региона Артем Здунов.
Атака вражеских беспилотников была совершена и в Дагестане, целью стало одно из предприятий республики, в республике введен режим беспилотной опасности, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Он подчеркнул, что сведений о жертвах и пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.
"В республике введен режим беспилотной опасности. Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц", - предупредил Меликов.
Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, уточнило Минобороны РФ.
Из них восемь над территорией Брянской области, четыре - над акваторией Азовского моря, еще четыре над Ленинградской областью, по три над Крымом, Ростовской, Псковской областями и над акваторией Черного моря, два БПЛА над территорией Новгородской области, по одному над Орловской, Тверской, Тульской областями.
Об атаках по территориям противника - в материале ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине.
