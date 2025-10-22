ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине - 22.10.2025 Украина.ру
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине - 22.10.2025
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
Российские военные минувшей ночью и ранним утром ударили "Геранями" и ракетами по Украине, передает 22 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-22T07:22
2025-10-22T08:18
"Налёт "Гераней" на Киев продолжается, звучат взрывы. &lt;...&gt; Теперь прилёты в Киевской области. &lt;...&gt; Удар нанесён по Борисполю (Киевская область). &lt;...&gt; Удар нанесён по Каневу (Черкасская область). &lt;...&gt; Удар нанесён по Кременчугу (Полтавская область). &lt;...&gt; Новый удар нанесён по Павлограду (Днепропетровская область). &lt;...&gt; Удар нанесён по временно оккупированному Запорожью. По объекту ВСУ зафиксирован прилёт ФАБа. &lt;...&gt; Ракетный удар нанесён по Сумской области", - перечислил в постах наш канал.В Киеве и ряде областей зафиксированы экстренные отключения электроэнергии.Местные власти пожаловались, что в Измаиле (Одесская область) после прилётов была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.Канал "Повернутые на войне" указал, что удары крылатыми ракетами нанесли по инфраструктуре Кременчугской ГЭС. По ГЭС в Каневе прилетели "Кинжалы". Также сообщается, что удары наносились по ДнепроГЭС в Запорожье. Туда летели крылатые авиабомбы и дроны. В городе перебои с электричеством.Ночью сообщалось об активной работе ВС РФ по объектам энергетики в Киеве. Цели поразили ракеты и "Герани", после взрывов над столицей виднелось зарево пожаров, поднимался густой дым. Киевские каналы сообщали о поражении городской ТЭЦ-5.Всю ночь работали "Герани" и по целям на территории временно оккупированной Запорожской области, где возникли перебои со светом. Также повышенная активность российских БПЛА фиксировалась в Одесской области.Кроме того, удары нанесли по объектам в Полтавской (Карловка), Черкасской (Смела), Сумской и Днепропетровской областях. В последней взрывы гремели в районе Павлограда, Каменского и Днепропетровска. Отмечалось, что по Каменскому нанесён ракетный удар, целью мог быть энергетический объект.Подробнее — в материале Киев в огне! Сводка ударов по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
Украина.ру
2025
Украина.ру
Новости
Украина.ру
новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины

ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине

07:22 22.10.2025 (обновлено: 08:18 22.10.2025)
 
Главное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Украина.ру
Российские военные минувшей ночью и ранним утром ударили "Геранями" и ракетами по Украине, передает 22 октября телеграм-канал Украина.ру
"Налёт "Гераней" на Киев продолжается, звучат взрывы. <...> Теперь прилёты в Киевской области. <...> Удар нанесён по Борисполю (Киевская область). <...> Удар нанесён по Каневу (Черкасская область). <...> Удар нанесён по Кременчугу (Полтавская область). <...> Новый удар нанесён по Павлограду (Днепропетровская область). <...> Удар нанесён по временно оккупированному Запорожью. По объекту ВСУ зафиксирован прилёт ФАБа. <...> Ракетный удар нанесён по Сумской области", - перечислил в постах наш канал.
В Киеве и ряде областей зафиксированы экстренные отключения электроэнергии.
Местные власти пожаловались, что в Измаиле (Одесская область) после прилётов была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.
Канал "Повернутые на войне" указал, что удары крылатыми ракетами нанесли по инфраструктуре Кременчугской ГЭС. По ГЭС в Каневе прилетели "Кинжалы". Также сообщается, что удары наносились по ДнепроГЭС в Запорожье. Туда летели крылатые авиабомбы и дроны. В городе перебои с электричеством.

"Главные цели сегодняшних ударов — ГЭС и ТЭЦ", - сетуют украинские паблики.

Ночью сообщалось об активной работе ВС РФ по объектам энергетики в Киеве. Цели поразили ракеты и "Герани", после взрывов над столицей виднелось зарево пожаров, поднимался густой дым. Киевские каналы сообщали о поражении городской ТЭЦ-5.
Всю ночь работали "Герани" и по целям на территории временно оккупированной Запорожской области, где возникли перебои со светом. Также повышенная активность российских БПЛА фиксировалась в Одесской области.
Кроме того, удары нанесли по объектам в Полтавской (Карловка), Черкасской (Смела), Сумской и Днепропетровской областях. В последней взрывы гремели в районе Павлограда, Каменского и Днепропетровска. Отмечалось, что по Каменскому нанесён ракетный удар, целью мог быть энергетический объект.
Подробнее — в материале Киев в огне! Сводка ударов по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
Лента новостейМолния