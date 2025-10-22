https://ukraina.ru/20251022/vs-rf-utrom-udarili-dronami-i-raketami-po-ukraine-1070466776.html
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине - 22.10.2025 Украина.ру
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
Российские военные минувшей ночью и ранним утром ударили "Геранями" и ракетами по Украине, передает 22 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-22T07:22
2025-10-22T07:22
2025-10-22T08:18
новости
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
"Налёт "Гераней" на Киев продолжается, звучат взрывы. <...> Теперь прилёты в Киевской области. <...> Удар нанесён по Борисполю (Киевская область). <...> Удар нанесён по Каневу (Черкасская область). <...> Удар нанесён по Кременчугу (Полтавская область). <...> Новый удар нанесён по Павлограду (Днепропетровская область). <...> Удар нанесён по временно оккупированному Запорожью. По объекту ВСУ зафиксирован прилёт ФАБа. <...> Ракетный удар нанесён по Сумской области", - перечислил в постах наш канал.В Киеве и ряде областей зафиксированы экстренные отключения электроэнергии.Местные власти пожаловались, что в Измаиле (Одесская область) после прилётов была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.Канал "Повернутые на войне" указал, что удары крылатыми ракетами нанесли по инфраструктуре Кременчугской ГЭС. По ГЭС в Каневе прилетели "Кинжалы". Также сообщается, что удары наносились по ДнепроГЭС в Запорожье. Туда летели крылатые авиабомбы и дроны. В городе перебои с электричеством.Ночью сообщалось об активной работе ВС РФ по объектам энергетики в Киеве. Цели поразили ракеты и "Герани", после взрывов над столицей виднелось зарево пожаров, поднимался густой дым. Киевские каналы сообщали о поражении городской ТЭЦ-5.Всю ночь работали "Герани" и по целям на территории временно оккупированной Запорожской области, где возникли перебои со светом. Также повышенная активность российских БПЛА фиксировалась в Одесской области.Кроме того, удары нанесли по объектам в Полтавской (Карловка), Черкасской (Смела), Сумской и Днепропетровской областях. В последней взрывы гремели в районе Павлограда, Каменского и Днепропетровска. Отмечалось, что по Каменскому нанесён ракетный удар, целью мог быть энергетический объект.Подробнее — в материале Киев в огне! Сводка ударов по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
07:22 22.10.2025 (обновлено: 08:18 22.10.2025)
Российские военные минувшей ночью и ранним утром ударили "Геранями" и ракетами по Украине, передает 22 октября телеграм-канал Украина.ру
"Налёт "Гераней" на Киев продолжается, звучат взрывы. <...> Теперь прилёты в Киевской области. <...> Удар нанесён по Борисполю (Киевская область). <...> Удар нанесён по Каневу (Черкасская область). <...> Удар нанесён по Кременчугу (Полтавская область). <...> Новый удар нанесён по Павлограду (Днепропетровская область). <...> Удар нанесён по временно оккупированному Запорожью. По объекту ВСУ зафиксирован прилёт ФАБа. <...> Ракетный удар нанесён по Сумской области", - перечислил в постах наш канал.
В Киеве и ряде областей зафиксированы экстренные отключения электроэнергии.
Местные власти пожаловались, что в Измаиле (Одесская область) после прилётов была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.
Канал "Повернутые на войне" указал, что удары крылатыми ракетами нанесли по инфраструктуре Кременчугской ГЭС. По ГЭС в Каневе прилетели "Кинжалы". Также сообщается, что удары наносились по ДнепроГЭС в Запорожье. Туда летели крылатые авиабомбы и дроны. В городе перебои с электричеством.
"Главные цели сегодняшних ударов — ГЭС и ТЭЦ", - сетуют украинские паблики.
Ночью сообщалось об активной работе ВС РФ по объектам энергетики в Киеве. Цели поразили ракеты и "Герани", после взрывов над столицей виднелось зарево пожаров, поднимался густой дым. Киевские каналы сообщали о поражении городской ТЭЦ-5.
Всю ночь работали "Герани" и по целям на территории временно оккупированной Запорожской области, где возникли перебои со светом. Также повышенная активность российских БПЛА фиксировалась в Одесской области.
Кроме того, удары нанесли по объектам в Полтавской (Карловка), Черкасской (Смела), Сумской и Днепропетровской областях. В последней взрывы гремели в районе Павлограда, Каменского и Днепропетровска. Отмечалось, что по Каменскому нанесён ракетный удар, целью мог быть энергетический объект.