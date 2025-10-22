"Через два поколения будут русскими": Ищенко про будущее украинцев в Европе и России
После завершения боевых действий украинское общество может оказаться разделенным, при этом миллионы беженцев, по данным социологов, не планируют возвращаться с Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Политолог отметил, как и где закончатся боевые действия пока неизвестно, так как стороны стремятся получить свое, не начав общую войну.
"Поэтому украинское общество может вообще оказаться за пределами нашей юрисдикции. То, которое войдет в состав России, будет русским обществом. А может быть и вся Украина окажется в пределах российской юрисдикции", — заявил Ищенко.
Однако, по его словам, в этом случае Евросоюз столкнется с массовой миграцией жителей Украины.
"Но тогда значительная часть украинцев окажется в Европе, потому что из тех миллионов, которые уехали в Европу уехали и собираются туда уехать, по данным украинских социологов, всего 2% собираются вернуться на родину, если там будет Россия. А 98% останутся в Европе, это 10-12 миллионов минимум", — констатировал политолог.
Эксперт также предсказал различное будущее для украинцев в Европе и в России. "Что Европа будет с ними делать, не знаю. Поляки стремятся их ассимилировать, а немцы считают, что важна мультикультурность. На нашей территории, поскольку никогда украинцев отродясь не было, они через одно-два поколения будут русскими", — заключил собеседник издания.
Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украина вступает в процесс осознания своей ненужности — в интервью Елены Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом на сайте Украина.ру.
9 октября, 11:39История его "Слуги": Зеленский считает своих депутатов дебилами, а украинцы с ним согласныВладимир Зеленский отменил ранее запланированную встречу с депутатами Верховной Рады от своей партии "Слуга народа". По некоторым данным, свой отказ он сопроводил грубой репликой в адрес парламентариев
Подписывайся на