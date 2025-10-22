https://ukraina.ru/20251022/cherez-dva-pokoleniya-budut-russkimi-ischenko-pro-buduschee-ukraintsev-v-evrope-i-rossii-1070441997.html

"Через два поколения будут русскими": Ищенко про будущее украинцев в Европе и России

После завершения боевых действий украинское общество может оказаться разделенным, при этом миллионы беженцев, по данным социологов, не планируют возвращаться с Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

Политолог отметил, как и где закончатся боевые действия пока неизвестно, так как стороны стремятся получить свое, не начав общую войну. Однако, по его словам, в этом случае Евросоюз столкнется с массовой миграцией жителей Украины. "Но тогда значительная часть украинцев окажется в Европе, потому что из тех миллионов, которые уехали в Европу уехали и собираются туда уехать, по данным украинских социологов, всего 2% собираются вернуться на родину, если там будет Россия. А 98% останутся в Европе, это 10-12 миллионов минимум", — констатировал политолог.Эксперт также предсказал различное будущее для украинцев в Европе и в России. "Что Европа будет с ними делать, не знаю. Поляки стремятся их ассимилировать, а немцы считают, что важна мультикультурность. На нашей территории, поскольку никогда украинцев отродясь не было, они через одно-два поколения будут русскими", — заключил собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Украина вступает в процесс осознания своей ненужности — в интервью Елены Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом на сайте Украина.ру.

