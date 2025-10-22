https://ukraina.ru/20251022/boris-oleynik-lirika-razvitogo-natsional-kommunizma--1070471842.html

Борис Олейник: лирика развитого национал-коммунизма

Борис Олейник: лирика развитого национал-коммунизма

90 лет назад, 22 октября 1935 года, родился Борис Олейник, наверное, самый необычный украинский поэт-шестидесятник. Шестидесятники, в большинстве, жили с дулей в кармане и радостно добыли её оттуда с крахом социализма. Олейник же был искренним коммунистом и сохранил эти убеждения до конца жизни

Будущий поэт родился в селе Зачепиловка (ныне Полтавская область). Его отец работал в районной газете, и это обстоятельство сыграло главную роль в том, какую стезю выбрал Борис Олейник. О своём отце поэт всегда вспоминал с грустью, ведь в последний раз видел его в пятилетнем возрасте."Отец сгинул в годы войны, а похоронка нашла нас только через семь лет с того дня, когда мы видели его в последний раз. Было это на исходе лета 41-го. Пристроив нас в уходившую на восток автоколонну, Илья Олейник вернулся в редакцию, чтобы подготовить к эвакуации типографию. А мы попали в плен. Нашу автоколонну нагнали фашистские танки. Что против них могли сделать красноармейцы, вооружённые трёхлинейками? От расправы нас спасло благодушное настроение "победителей" и моя внешность. Мама говорила, что в раннем детстве выглядел я этаким белокурым херувимчиком. Офицер-танкист потрепал меня за щеку и приказал нас с мамой отпустить…" – рассказывал Олейник в интервью "Литературной газете" в 2015 году.В школу мальчик пошёл только в сентябре 1943 года, после освобождения Полтавщины от нацистов. После первых уроков языка и литературы он почувствовал непреодолимую тягу к поэзии, в 1948-м в районной газете "Ленинский путь" было опубликовано его первое стихотворение. Боря Олейник стал постоянным автором газеты и получил рекомендацию к поступлению на факультет журналистики Киевского университета, студентом которого стал в 1953-м.По окончании университета в 1958 году Борис Олейник стал литературным сотрудником, позже заведующим отделом республиканской комсомольской газеты "Молодежь Украины", в 1961-м он вступил в ряды КПСС. В 1962-м стал корреспондентом киевского молодёжного журнала "Ранок" (аналог всесоюзного журнала "Смена"). В том же году по рекомендации Владимира Сосюры поэта приняли в Союз писателей Украины, вышел первый сборник стихотворений Олейника "Сталь закаляют кузнецы" – о послевоенных временах, о пережитом лично и народом.По возрасту и яркости таланта Бориса Олейника принято относить к поэтам-шестидесятникам, но он был особенным. "Обычно поэты писали так называемые паровозы – стихи о партии и Ленине, чтобы за ними напечатать "настоящие" стихи. Это был такой обязательный ритуал. А у Олейника стихи о партии были такие же искренние, как и о матери", – писал украинский журналист Юрий Луканов.Карьера которого была стремительной – главный редактор журнала "Ранок", заместитель главреда органа Союза писателей Украины "Днепр", старший редактор издательства "Днепр". Благодаря предисловию Олейника был напечатан поэтический сборник Василия Симоненко, а также несколько книг Лины Костенко. Поэт много печатался, его стихи переводили на русский и другие языки – как в СССР, так и в странах социалистического содружества.Олейник стал единственным членом президиума Союза писателей Украины, который выступил в поддержку Ивана Дзюбы, боровшегося против русификации. Это не осталось незамеченным "органами", от гнева которых поэта спас только лидер Советской Украины Владимир Щербицкий."В своё время, когда украинский КГБ начал проявлять пристальное внимание к Борису Олейнику (который всегда отличался независимостью во взглядах), только вмешательство Владимира Васильевича спасло Бориса Ильича от неприятностей. В.В., как называли Щербицкого между собой в ЦК КПУ, жестко заметил: "Не трогать!" – вспоминал Леонид Кравчук, в 1970-е – сотрудник ЦК.В 1975 году Борис Олейник стал членом делегации УССР на Генеральной ассамблее ООН, в том же году он получил государственную премию СССР за стихотворный сборник "Стою на земле". Не заставили себя ждать и другие почести: секретарь парткома Союза писателей Украины, делегат партийных форумов, депутат Верховной Рады УССР (вплоть до 1990 года), ордена и медали, выход новых книг – как патриотической, так и интимной лирики. Многие произведения поэта были положены на музыку. Сам же Олейник своим главным достижением за 11 лет на посту секретаря парткома считал тот факт, что за это время ни одного писателя не посадили в тюрьму и даже не исключили из Союза писателей.С началом перестройки Олейник стал понемногу уходить в публичную политику. В мае-июне 1986 года он был в числе первых побывавших в Чернобыле, откуда вёл репортажи на центральном телевидении СССР и УССР. В опубликованной в "Литературной газете" статье "Испытание Чернобылем" прямо обличал виновных в аварии. Тогда же как депутат Верховной Рады он добился прекращения строительства АЭС в Крыму.Со временем Борис Олейник перешёл на национал-коммунистические рельсы. В июле 1988-го на XIX конференции КПСС в Москве в докладе о сталинском терроре именно он впервые публично заявил о голоде 1932-33 годов. Он начал публично заявлять, что к середине 1980-х годов УССР занимала почётное 20-е место в мировом рейтинге самых развитых стран мира, ресурсами Союза писателей поддержал создание Общества украинского языка и Народного руха Украины, был одним из авторов закона о государственном статусе украинского языка. Олейник приветствовал провозглашение независимости Украины, хотя сам на тот момент был заместителем председателя Совета национальностей Верховного Совета СССР.Вот только в независимой Украине Компартия была запрещена, а бывшие соратники, сменившие флажки на лацканах с красных на сине-жёлтые, сторонились бывшего члена ЦК КПСС Олейника (хотя он жёстко критиковал Михаила Горбачёва и написал крайне нелицеприятные для последнего советского лидера воспоминания о своей работе в Москве "Два года в Кремле").Поэт с лёгкостью победил на довыборах в Верховную Раду в декабре 1992 года от одного из округов Запорожья, и стал одним из неформальных лидеров возрождённой в 1993-м Компартии Украины. По воспоминаниям коллег по парламенту, лидер Конгресса украинских националистов Ярослава Стецько говорила: "Это ничего, что Борис Ильич коммунист. Главное, что он украинский государственник".При поддержке КПУ Олейник был депутатом Верховной Рады вплоть до 2006 года, с 1995 по 2006 год был главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а с 1996 по 2006 год – вице-президентом ПАСЕ. Но для Бориса Олейника политика всё равно оставалась лишь инструментом, своим главным детищем он считал Украинский фонд культуры, который возглавлял с момента создания в 1987 году. Именно в этом статусе он сотрудничал со всеми президентами Украины, при этом продолжая писать как поэзию, так и публицистику.Борис Олейник сочувствовал судьбе сербов в бывшей Югославии, с начала 1990-х лично посещал охваченные гражданской войной районы Балкан. Изучив положение сербов в Боснии и Герцеговине, написал эссе "Кто и с какой целью демонизирует сербов?" Эссе издали в Югославии на украинском и сербском языках, и в 1998 году Олейник получил за него югославскую премию "Рыцарское перо".Поэт осудил бомбардировки Югославии силами НАТО и вместе с другими иностранными добровольцами дежурил в Белграде на "Бранковом мосту". Он раскритиковал политику США в отношении бывшей Югославии в своих размышлениях "Кто следующий?"При этом Борис Олейник постоянно метался между искренней уверенностью в необходимости дружбы и союза Украины, России и Белоруссии – и не менее искренними для украинского поэта мантрами типа "украинцы стали национальным меньшинством в своём государстве". Так, когда в июне 2001 года Олейник стал делегатом Съезда славянских народов в Москве и выступил там с призывами к дружбе, коллеги по Союзу писателей обвинили его ни много ни мало в нарушении суверенитета Украины. А в 2004 году, когда поэт поддержал Виктора Ющенко и "оранжевую революцию", это привело к его исключению из фракции КПУ в парламенте. Своеобразной компенсацией стало звание Героя Украины, которое Ющенко присвоил Олейнику в 2005 году, а также пост председателя Комиссии по государственным наградам.В изменившейся после первого "майдана" Украине поэту стало всё сложнее находить себя. На парламентских выборах 2006 года он выступил в качестве одного из сопредседателей "Блока Бориса Олейника и Михаила Сироты", который занял 36-е из 45 мест, набрав всего 0,08 % (21 649 голосов). В начале 2010 года, протестуя против присвоения Ющенко звания Героя Украины Бандере, он написал заявление об отставке с поста председателя Комиссии по государственным наградам.Но с Виктором Януковичем сотрудничество у Бориса Олейника тоже не заладилось. В июле 2010 года поэт был назначен председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, но уже в июне 2011-го заявил, что хочет уйти с этого поста. В статье "Первородный грех?" Олейник написал:"Поскольку я воспитывался в том состоянии, где все-таки выше любых наград ценились элементарные совесть и порядочность, следовательно, в этом времени, где даже слава и награды становятся товаром, для этого времени я уже со своими древними взглядами действительно устарел".Однако свержение Януковича, приход к власти в Киеве антикоммунистов и неонацистов, а также начатый ими вооружённый конфликт на Донбассе стали для Олейника шоком. В октябре 2015 года поэт дал большое интервью "Литературной газете", в котором призвал киевские власти немедленно прекратить всякие военные действия. "Развести войска, запрятать поглубже гонор и амбиции. И договариваться, договариваться, договариваться. Пушки должны молчать, люди не должны гибнуть. Я удивляюсь моим соотечественникам: неужели они не понимают того, что способствуют тем, кто превратил Украину в поле битвы между добром и злом!"По словам Олейника, его особенно удручают попытки переписать историю. "Местные политиканы опускаются до грязной лжи, инсинуаций. Чего стоит одно стремление заменить названия украинских городов, улиц и площадей!". После этого интервью поэт попал на Украине в "чёрные списки", власти до последнего отказывались предоставить помещение Национальной оперы для празднования 80-летия Бориса Олейника, и не выделили ни копейки денег на это мероприятие.В последнем же интервью украинским журналистам, которое издание "Главком" опубликовало уже после смерти Олейника (он умер 30 апреля 2017 года), поэт открыто признал себя коммунистом, а запрет Компартии назвал нарушением демократических норм и свободы слова.Критики отмечают, что для творчества Бориса Олейника характерны комбинация тончайших лирических мотивов со злободневным юмором, убеждённостью в победе социалистических идеалов и акцентированием героических страниц советской и украинской истории. Это зачастую приводит к тому, что коммунисты и националисты цитируют поэта выборочно. Взять хотя бы две первые строфы его стихотворения "Ты в моём сердце, Украина!":"В день ясний і в ночі горобиніВ рідній чи далекій стороні –Ти в моєму серці, Україно,Думою Шевченка гомониш.Вийду, стану рано-пораненькуНа лугів отаву молоду,Де сини Ватутіна й ДовженкаБорозни за обрії ведуть…"

Олег Хавич

Олег Хавич

история, история украины, история ссср, ссср, усср, украина, виктор ющенко, виктор янукович, верховная рада, литературная газета, кпсс, поэт, поэзия, литература, украинский язык, киев, москва, кпу, пасе, югославия