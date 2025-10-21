https://ukraina.ru/20251021/uzhin-s-pridurkom-ekspert-o-tom-pochemu-vstrecha-trampa-i-zelenskogo-byla-pokhozha-na-spektakl-1070374125.html

"Ужин с придурком": эксперт о том, почему встреча Трампа и Зеленского была похожа на спектакль

Визит Зеленского в Белый дом оставил впечатление тщательно спланированного спектакля, где украинскому лидеру отвели роль статиста при "великом" главном персонаже. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

Отвечая на вопрос о впечатлениях от кадров встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, эксперт была категорична. По ее словам, тональность встречи была соответствующей: "за пиджачок похвалили, накормили и закончили представление". Публицист подчеркнула, что не стремится никого оскорбить, а лишь констатирует факты. "И гость уставший, и публика унылая. Каждое слово гостя вызывает у хозяев одно желание — чтобы побыстрее закрыл рот. Увы! Но это так", — отметила собеседница издания.Со стороны вся картина выглядела крайне неестественно и напряженно. Создавалось ощущение, что все участники церемонии лишь выполняют заранее написанный и неинтересный им сценарий.Таким образом, по мнению эксперта, визит Зеленского в Вашингтон выглядел как формальность, лишенная существенного содержания и взаимного уважения.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.

