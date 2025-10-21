"Ужин с придурком": эксперт о том, почему встреча Трампа и Зеленского была похожа на спектакль
Визит Зеленского в Белый дом оставил впечатление тщательно спланированного спектакля, где украинскому лидеру отвели роль статиста при "великом" главном персонаже. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Отвечая на вопрос о впечатлениях от кадров встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, эксперт была категорична.
"Впечатление как от названия спектакля "Ужин с придурком": "великий" главный персонаж и выбранный на этот раз гость, с которым нужно поужинать, побыстрее от него избавиться и продолжать жить свою "красивую и значительную" жизнь", — сказала Маркосян.
По ее словам, тональность встречи была соответствующей: "за пиджачок похвалили, накормили и закончили представление". Публицист подчеркнула, что не стремится никого оскорбить, а лишь констатирует факты. "И гость уставший, и публика унылая. Каждое слово гостя вызывает у хозяев одно желание — чтобы побыстрее закрыл рот. Увы! Но это так", — отметила собеседница издания.
Со стороны вся картина выглядела крайне неестественно и напряженно. Создавалось ощущение, что все участники церемонии лишь выполняют заранее написанный и неинтересный им сценарий.
Таким образом, по мнению эксперта, визит Зеленского в Вашингтон выглядел как формальность, лишенная существенного содержания и взаимного уважения.
