Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским - 21.10.2025
Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским
Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским - 21.10.2025 Украина.ру
Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности участвовать в административной части переговоров по урегулированию на Украине, стать своего рода "переводчиком" между президентом США Дональдом Трампом и главой киевской хунты Владимиром Зеленским. Об этом в ночь на 21 октября сообщает РИА Новости
"Я очень хорошо вижу свою роль [в административной части переговоров]... Поэтому, если я могу быть полезен в разрешении украинского кризиса в качестве переводчика где-то между Зеленским и Трампом, пусть будет так. И это здорово. Знаете, возможность писать сообщения и звонить президенту США полезна, но мне также нужно быть осторожным, ведь это может закончиться в любой день", - заявил Стубб в интервью британской газете Times.Президент бывшей когда-то нейтральной Финляндии ранее неоднократно высказывался о возможном урегулировании украинского конфликта. В частности, в интервью газете Guardian Стубб утверждал, что Европа не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева. Он также заявлял о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.О провокациях Запада против России, тестировании её обороны и реакции, а также атаках на её инфраструктуру в публикации "Ситуация очень серьезная": эксперт раскрыл, зачем Финляндия стягивает к границе новые бригады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским

02:26 21.10.2025
 
президент Финляндии Стубб
президент Финляндии Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности участвовать в административной части переговоров по урегулированию на Украине, стать своего рода "переводчиком" между президентом США Дональдом Трампом и главой киевской хунты Владимиром Зеленским. Об этом в ночь на 21 октября сообщает РИА Новости
"Я очень хорошо вижу свою роль [в административной части переговоров]... Поэтому, если я могу быть полезен в разрешении украинского кризиса в качестве переводчика где-то между Зеленским и Трампом, пусть будет так. И это здорово. Знаете, возможность писать сообщения и звонить президенту США полезна, но мне также нужно быть осторожным, ведь это может закончиться в любой день", - заявил Стубб в интервью британской газете Times.
Президент бывшей когда-то нейтральной Финляндии ранее неоднократно высказывался о возможном урегулировании украинского конфликта. В частности, в интервью газете Guardian Стубб утверждал, что Европа не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева. Он также заявлял о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.
О провокациях Запада против России, тестировании её обороны и реакции, а также атаках на её инфраструктуру в публикации "Ситуация очень серьезная": эксперт раскрыл, зачем Финляндия стягивает к границе новые бригады.
Финляндия. Хельсинки. На улицах города - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
14 октября, 17:02
Обратная сторона санкций и русофобии. Чем Финляндии аукнулся разрыв отношений с РоссиейИз всех стран Евросоюза, которые испортили отношения с Россией из-за Украины, наиболее сильно пострадала Финляндия. Такое мнение высказал на днях руководитель финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
