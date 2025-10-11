https://ukraina.ru/20251011/situatsiya-ochen-sereznaya-ekspert-raskryl-zachem-finlyandiya-styagivaet-k-granitse-novye-brigady-1069751633.html

"Ситуация очень серьезная": эксперт раскрыл, зачем Финляндия стягивает к границе новые бригады

Запад проводит серию спланированных провокаций против России, тестируя ее оборону и реакцию, а атаки на критическую инфраструктуру, включая НПЗ, могут осуществляться с территории государств НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305643_359:98:1949:992_1920x0_80_0_0_8183d26728e10c37ee33f643d4825900.jpg

"Во-первых, на днях французы задержали танкер, который шел из Усть-Луги в Индию, они тестировали, как мы отреагируем. И они придумают еще что-то подобное. Во-вторых, наш "друг" [президент Финляндии] Александр Стубб стягивает ко всей российско-финской границе от севера Ладожского озера до Заполярья дополнительные бригады, состоящие из шведов и американцев", — заявил Кутырь.Особое внимание он уделил атакам беспилотников на нефтяные объекты: "Я не верю, что беспилотники, которые недавно бомбили крупный НПЗ в Киришах пролетели из Чернигова через Брянскую, Смоленскую, Псковскую и Новгородскую области или через Белоруссию, а их вообще никто не заметил". Эксперт допустил, что дроны запускали с территории Эстонии или Финляндии. По его мнению, эти атаки преследуют экономические цели — дестабилизировать топливный рынок перед зимой. "Судя по тому, как мы бомбим цели на Украине, видно, что наша разведка работает хорошо. А что мешает завести разведчиков в Эстонию или Финляндию, чтобы они отслеживали все замыслы противника? Повторюсь, ситуация очень серьезная", — задался риторическим вопросом офицер. "Калининград и Усть-Луга — это наше окно в Европу. Его надо обезопасить. Иначе на нас так и будут наседать, пока не бомбанет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".

