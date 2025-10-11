"Ситуация очень серьезная": эксперт раскрыл, зачем Финляндия стягивает к границе новые бригады - 11.10.2025 Украина.ру
"Ситуация очень серьезная": эксперт раскрыл, зачем Финляндия стягивает к границе новые бригады
Запад проводит серию спланированных провокаций против России, тестируя ее оборону и реакцию, а атаки на критическую инфраструктуру, включая НПЗ, могут осуществляться с территории государств НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
"Ситуация очень серьезная": эксперт раскрыл, зачем Финляндия стягивает к границе новые бригады

04:45 11.10.2025
 
Запад проводит серию спланированных провокаций против России, тестируя ее оборону и реакцию, а атаки на критическую инфраструктуру, включая НПЗ, могут осуществляться с территории государств НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
"Во-первых, на днях французы задержали танкер, который шел из Усть-Луги в Индию, они тестировали, как мы отреагируем. И они придумают еще что-то подобное. Во-вторых, наш "друг" [президент Финляндии] Александр Стубб стягивает ко всей российско-финской границе от севера Ладожского озера до Заполярья дополнительные бригады, состоящие из шведов и американцев", — заявил Кутырь.
Особое внимание он уделил атакам беспилотников на нефтяные объекты: "Я не верю, что беспилотники, которые недавно бомбили крупный НПЗ в Киришах пролетели из Чернигова через Брянскую, Смоленскую, Псковскую и Новгородскую области или через Белоруссию, а их вообще никто не заметил".
Эксперт допустил, что дроны запускали с территории Эстонии или Финляндии. По его мнению, эти атаки преследуют экономические цели — дестабилизировать топливный рынок перед зимой.
"Судя по тому, как мы бомбим цели на Украине, видно, что наша разведка работает хорошо. А что мешает завести разведчиков в Эстонию или Финляндию, чтобы они отслеживали все замыслы противника? Повторюсь, ситуация очень серьезная", — задался риторическим вопросом офицер.
"Калининград и Усть-Луга — это наше окно в Европу. Его надо обезопасить. Иначе на нас так и будут наседать, пока не бомбанет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".
5 октября, 04:30
"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы
Сценарий открытия второго фронта против России в Прибалтике или Скандинавии является нереалистичным, поскольку европейские страны не готовы разделить судьбу Украины и превратить свои территории в поле боя. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Лента новостейМолния