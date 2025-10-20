Премьер с украинским прошлым: какие реформы ждут Молдавию - 20.10.2025 Украина.ру
Премьер с украинским прошлым: какие реформы ждут Молдавию
Премьер с украинским прошлым: какие реформы ждут Молдавию
Новым премьер-министром Молдавии назначен Александр Мунтяну, последние 20 лет проживавший на Украине. Президент Майя Санду поручит ему проведение экономических реформ. Об этом 20 октября написало агентство РИА Новости
Основной задачей Мунтяну, имеющего тесные связи с западными финансовыми кругами, станет закрытие дефицита бюджета, что, по мнению экспертов, может привести к распродаже оставшихся госактивов, таких как железная дорога. Его назначение также связывают с возможным усилением давления на Приднестровье, учитывая его украинский бэкграунд и последние кадровые перестановки в Одессе. Оппозиция полагает, что предыдущий премьер Дорин Речан ушел в отставку, не желая нести ответственность за углубляющийся экономический кризис.Между тем президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины и России, а также территориальные уступки. Подробности в публикации Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности.
новости, молдавия, украина, приднестровье, эксперты, дефицит бюджета, активы, одесса, экономический кризис
Новости, Молдавия, Украина, Приднестровье, эксперты, дефицит бюджета, активы, Одесса, экономический кризис

Премьер с украинским прошлым: какие реформы ждут Молдавию

11:51 20.10.2025 (обновлено: 12:04 20.10.2025)
 
Новым премьер-министром Молдавии назначен Александр Мунтяну, последние 20 лет проживавший на Украине. Президент Майя Санду поручит ему проведение экономических реформ. Об этом 20 октября написало агентство РИА Новости
Основной задачей Мунтяну, имеющего тесные связи с западными финансовыми кругами, станет закрытие дефицита бюджета, что, по мнению экспертов, может привести к распродаже оставшихся госактивов, таких как железная дорога.
Его назначение также связывают с возможным усилением давления на Приднестровье, учитывая его украинский бэкграунд и последние кадровые перестановки в Одессе.
Оппозиция полагает, что предыдущий премьер Дорин Речан ушел в отставку, не желая нести ответственность за углубляющийся экономический кризис.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2025
11 октября, 05:40
"Бородатая женщина! Она крутит оппонентами как куклами!" — политолог о Майе Санду и выборах в МолдавииПолитическая ситуация в Молдавии является частным случаем общего процесса, где лидеры, вмонтированные в западные схемы, получают карт-бланш на любые действия против своих оппонентов и народа. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Между тем президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины и России, а также территориальные уступки. Подробности в публикации Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности.
