Премьер с украинским прошлым: какие реформы ждут Молдавию
11:51 20.10.2025 (обновлено: 12:04 20.10.2025)
© Фото : bloknot-moldova.ruАлександр Мунтяну
© Фото : bloknot-moldova.ru
Новым премьер-министром Молдавии назначен Александр Мунтяну, последние 20 лет проживавший на Украине. Президент Майя Санду поручит ему проведение экономических реформ. Об этом 20 октября написало агентство РИА Новости
Основной задачей Мунтяну, имеющего тесные связи с западными финансовыми кругами, станет закрытие дефицита бюджета, что, по мнению экспертов, может привести к распродаже оставшихся госактивов, таких как железная дорога.
Его назначение также связывают с возможным усилением давления на Приднестровье, учитывая его украинский бэкграунд и последние кадровые перестановки в Одессе.
Оппозиция полагает, что предыдущий премьер Дорин Речан ушел в отставку, не желая нести ответственность за углубляющийся экономический кризис.
