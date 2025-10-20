Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/zapadnaya-pressa-rasskazala-kak-tramp-obsuzhdal-s-zelenskim-garantii-bezopasnosti-1070351551.html
Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности
Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности - 20.10.2025 Украина.ру
Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп обсудил 17 октября с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины и России, а также территориальные уступки. Об этом сообщило информагентство Reuters
2025-10-20T09:31
2025-10-20T10:48
новости
трамп и зеленский
россия
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
reuters
украина.ру
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070297724_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_a6e9bb7dbdafb05f5ee1c1582848124b.jpg
Трамп во время напряжённых переговоров в Белом доме призвал Зеленского пойти на уступки России, сообщило агентство со ссылкой на свои источники. По их словам, прибывшая из Киева делегация осталась разочарованной этой встречей."Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в воскресенье вечером, что Трамп еще не решил, предоставлять ли ему "Томагавки"", - отметило издание. Оно также констатировало, что "пятничная встреча свидетельствует о том, что Трамп, возможно, вновь стремится к скорейшему заключению соглашения, даже если оно будет на неприятных для Киева условиях"."Трамп также отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк" и высказался о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Эти комментарии показались украинской делегации запутанными, добавили два источника, пожелавших остаться анонимными для обсуждения частной беседы", - сообщило агентство.Ранее на эту тему: Трамп призвал Зеленского принять условия России по прекращению войны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251007/ya-vrode-kak-prinyal-reshenie-ukraina-vse-blizhe-k-polucheniyu-raket-tomahawk-1069747551.html
россия
украина
киев
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070297724_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_2eb5b808be86524e2ee9b8cc26f139b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, трамп и зеленский, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, reuters, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, донбасс, донбасский партизан телеграм-канал, гарантии безопасности, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры
Новости, Трамп и Зеленский, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Reuters, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, Донбасс, Донбасский партизан телеграм-канал, гарантии безопасности, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры

Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности

09:31 20.10.2025 (обновлено: 10:48 20.10.2025)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramТрамп и Зеленский
Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп обсудил 17 октября с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины и России, а также территориальные уступки. Об этом сообщило информагентство Reuters
Трамп во время напряжённых переговоров в Белом доме призвал Зеленского пойти на уступки России, сообщило агентство со ссылкой на свои источники. По их словам, прибывшая из Киева делегация осталась разочарованной этой встречей.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в воскресенье вечером, что Трамп еще не решил, предоставлять ли ему "Томагавки"", - отметило издание.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2025
7 октября, 13:39
"Я вроде как принял решение". Как Трамп приготовился размахивать перед Путиным Tomahawk`омДональд Трамп очередным своим заявлением еще больше всех запутал: так передадут ли США ракеты Tomahawk ("Томагавк") Украине или же нет? Ответить на этот вопрос, впрочем, можно уже сейчас – передадут
Оно также констатировало, что "пятничная встреча свидетельствует о том, что Трамп, возможно, вновь стремится к скорейшему заключению соглашения, даже если оно будет на неприятных для Киева условиях".
"Трамп также отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк" и высказался о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Эти комментарии показались украинской делегации запутанными, добавили два источника, пожелавших остаться анонимными для обсуждения частной беседы", - сообщило агентство.
Ранее на эту тему: Трамп призвал Зеленского принять условия России по прекращению войны.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиТрамп и ЗеленскийРоссияУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийReutersУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозызавершение СВОДонбассДонбасский партизан телеграм-каналгарантии безопасностипереговорыпереговоры по Украине 2025новости переговоровитоги переговоровчем закончились переговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом
10:43Жители Гюмри отбивают атаку полиции на мэрию, ЕС готовит санкции и теряет доверие. Главное к этому
10:42Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 октября
10:38"Мы отдали наших детей на откуп и растерзание нашим врагам". Эксперты и политики о ситуации на Украине
10:37Защитники нации и свободы. Как ультраправые "заразились" либертарианством, а либертарианцы — шовинизмом
10:29ЕС выдаст Украине кредит из украденных у России миллиардов - МИД Польши
10:26Взрыв предотвращён: задержан радикал, готовивший теракт против администрации Георгиевска
10:17Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса
10:16"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО
10:05Продвижение ВС РФ, тяжелые бои в Покровске и освобожденные населенные пункты: фронтовая сводка
10:00Слив данных с переговоров, провалы ВСУ, подготовка Европы "к худшему". Хроника событий на утро 20 октября
09:54Российский штурмовик 1,5 месяца один удерживал захваченный у ВСУ блиндаж
09:31Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности
09:12Повреждена железная дорога на Сумском направлении - поезда опаздывают
08:35Масштабные разрушения зафиксировали на энергообъекте в Черниговской области
08:00Главное за ночь 20 октября
07:23ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
06:45Русский часовой. На вратах любви и верности
06:30Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны
06:05Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа
Лента новостейМолния