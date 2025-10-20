https://ukraina.ru/20251020/zapadnaya-pressa-rasskazala-kak-tramp-obsuzhdal-s-zelenskim-garantii-bezopasnosti-1070351551.html
Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп обсудил 17 октября с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины и России, а также территориальные уступки. Об этом сообщило информагентство Reuters
2025-10-20T09:31
Трамп во время напряжённых переговоров в Белом доме призвал Зеленского пойти на уступки России, сообщило агентство со ссылкой на свои источники. По их словам, прибывшая из Киева делегация осталась разочарованной этой встречей."Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в воскресенье вечером, что Трамп еще не решил, предоставлять ли ему "Томагавки"", - отметило издание. Оно также констатировало, что "пятничная встреча свидетельствует о том, что Трамп, возможно, вновь стремится к скорейшему заключению соглашения, даже если оно будет на неприятных для Киева условиях"."Трамп также отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк" и высказался о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Эти комментарии показались украинской делегации запутанными, добавили два источника, пожелавших остаться анонимными для обсуждения частной беседы", - сообщило агентство.Ранее на эту тему: Трамп призвал Зеленского принять условия России по прекращению войны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
09:31 20.10.2025 (обновлено: 10:48 20.10.2025)
