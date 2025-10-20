https://ukraina.ru/20251020/zapadnaya-pressa-rasskazala-kak-tramp-obsuzhdal-s-zelenskim-garantii-bezopasnosti-1070351551.html

Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности

Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности - 20.10.2025 Украина.ру

Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп обсудил 17 октября с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины и России, а также территориальные уступки. Об этом сообщило информагентство Reuters

2025-10-20T09:31

2025-10-20T09:31

2025-10-20T10:48

новости

трамп и зеленский

россия

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

reuters

украина.ру

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070297724_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_a6e9bb7dbdafb05f5ee1c1582848124b.jpg

Трамп во время напряжённых переговоров в Белом доме призвал Зеленского пойти на уступки России, сообщило агентство со ссылкой на свои источники. По их словам, прибывшая из Киева делегация осталась разочарованной этой встречей."Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в воскресенье вечером, что Трамп еще не решил, предоставлять ли ему "Томагавки"", - отметило издание. Оно также констатировало, что "пятничная встреча свидетельствует о том, что Трамп, возможно, вновь стремится к скорейшему заключению соглашения, даже если оно будет на неприятных для Киева условиях"."Трамп также отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк" и высказался о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Эти комментарии показались украинской делегации запутанными, добавили два источника, пожелавших остаться анонимными для обсуждения частной беседы", - сообщило агентство.Ранее на эту тему: Трамп призвал Зеленского принять условия России по прекращению войны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251007/ya-vrode-kak-prinyal-reshenie-ukraina-vse-blizhe-k-polucheniyu-raket-tomahawk-1069747551.html

россия

украина

киев

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, трамп и зеленский, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, reuters, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, донбасс, донбасский партизан телеграм-канал, гарантии безопасности, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры