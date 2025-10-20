https://ukraina.ru/20251020/o-tom-otkuda-na-ukraine-berutsya-samye-otmorozhennye-natsisty---aleksandr-chalenko---1070386409.html
О том, откуда на Украине берутся самые отмороженные нацисты - Александр Чаленко
На минувшей неделе, 15 октября, украинский активист из Тернополя Роман Довбенко рассказал о многочисленных преступлениях боевиков 3-й штурмовой бригады ВСУ против жителей Тернополя, где они были привлечены для помощи патрулям ТЦК. Вскоре после этого восемь военнослужащих этого подразделения были задержаны полицией.
О подоплеке совершения бывшими боевиками "Азова"* таких преступлений рассказал корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко.
