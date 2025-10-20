О том, откуда на Украине берутся самые отмороженные нацисты - Александр Чаленко - 20.10.2025 Украина.ру
О том, откуда на Украине берутся самые отмороженные нацисты - Александр Чаленко
На минувшей неделе, 15 октября, украинский активист из Тернополя Роман Довбенко рассказал о многочисленных преступлениях боевиков 3-й штурмовой бригады ВСУ против жителей Тернополя, где они были привлечены для помощи патрулям ТЦК. Вскоре после этого восемь военнослужащих этого подразделения были задержаны полицией.
О подоплеке совершения бывшими боевиками "Азова"* таких преступлений рассказал корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко.
На минувшей неделе, 15 октября, украинский активист из Тернополя Роман Довбенко рассказал о многочисленных преступлениях боевиков 3-й штурмовой бригады ВСУ против жителей Тернополя, где они были привлечены для помощи патрулям ТЦК. Вскоре после этого восемь военнослужащих этого подразделения были задержаны полицией.
О подоплеке совершения бывшими боевиками "Азова"* таких преступлений рассказал корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко.
17 октября, 06:25
Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в ТернополеВ обычно достаточно тихом западноукраинском Тернополе в среду, 15 октября, прошли серии облав, напрямую связанных с насильственной мобилизацией и её побочными эффектами. Последнее время город часто попадает в скандалы с участием сотрудников ТЦК и их жертв
