О том, откуда на Украине берутся самые отмороженные нацисты - Александр Чаленко

Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе В обычно достаточно тихом западноукраинском Тернополе в среду, 15 октября, прошли серии облав, напрямую связанных с насильственной мобилизацией и её побочными эффектами. Последнее время город часто попадает в скандалы с участием сотрудников ТЦК и их жертв