"Вокруг Булгакова": поэт Рюхин

"Вокруг Булгакова": поэт Рюхин

На момент писания романа "Мастер и Маргарита" Михаилу Афанасьевичу, как он сам точно отметил, "приспичило обличать" советских поэтов. "Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. Отчего они дурные? Правду, правду сказал! Не верю я ни во что из того, что пишу!.." Опять же, такой знаток как Иван Бездомный считает…

Начнём с того, что Бездомный никакой не знаток во-первых. Он не специалист по литературной критике.Во-вторых, то, что он считает свои стихи плохими скорее говорит в его пользу – настоящий творец должен критично относиться к плодам своего вдохновения. Приведённая выше фраза Рюхина вообще произнесена в момент нервного срыва и ни о чём особенном не говорит (поэт, кстати, не обязан верить – стихотворная гармония этого не требует).Кстати, рассказчик, тоже, в общем не Бог весть какой авторитет в стихосложении, вставляет свои пять копеек – говоря о поэме Бездомного утверждает: такова была "изобразительная ли сила его таланта", что "Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж". Стихи точно плохие были?Или вот Рюхина Бездомный ругать-то ругает, но по форме и сути стихов ему предъявить нечего – из не слишком связной речи поэта следует, что стихи таки "звучные" и содержание правильное, но вот не нравится ему расхождение внутреннего мира Рюхина со смыслом стихов:"– Типичный кулачок по своей психологии, (…) и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, который он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе... "Взвейтесь!" да "развейтесь!"... А вы загляните к нему внутрь – что он там думает... вы ахнете!"Очень, очень убедительно… Вполне такая взвешенная рапповская критика – не пролетарий не может писать пролетарские стихи (ходила во времена оные фальшивая фраза одного из украинских экстремистов – "рождённый коллаборационистом не сможет копать окопы никогда").Напомним, что профессор Преображенский… простите – писатель Булгаков не любил и не понимал пролетариат (что не помешало ему в конце жизни вполне удобоваримо изобразить это пролетариат в пьесе "Батум"). И его самого рапповцы вот таким макаром критиковали – не по художественным недостаткам произведений, а по происхождению и внутреннему миру.Короче критику стихов Рюхина мы всерьёз не принимаем.Реально ему можно предъявить только вот этот период:"Вот пример настоящей удачливости... – тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека, – какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, всё шло ему на пользу, всё обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не понимаю... Что-нибудь особенное есть в этих словах: "Буря мглою..."? Не понимаю!.. Повезло, повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, – стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие..."Ну вот не понимает он величия Пушкина, но… а многие ли наши современники его понимают? Включая поэтов.Рюхин, между прочим, тёзка Пушкина – тоже Александр. Только вот Александром его в романе не называют – Сашкой. Александр, но такой – пониженной гениальности (как остров в "Суере-Выере" Юрия Коваля). Да сама сцена беседы с памятником отчётливо пародийна. Помните?"Кругом подножия кумираБезумец бедный обошёлИ взоры дикие навёлНа лик державца полумира. (…)И, зубы стиснув, пальцы сжав,Как обуянный силой чёрной,"Добро, строитель чудотворный! –Шепнул он, злобно задрожав, –Ужо тебе!.."Изначально, кстати, Рюхин был Пашкой – тёзкой апостола Павла, но, опять же, пониженной социальной ответственности. И он не просто так был в ресторане, а был членом правления Массолита – одним из 12-ти.Сам по себе "пушкинский" фрагмент интересен и помимо исследования внутреннего мира поэта Рюхина.Во-первых, тема величия Пушкина очень близка Булгакову, его литературная карьера при Советской власти как раз начиналась с диспута о Пушкине во Владикавказе, во время которой он выступал в защиту поэта. И был крепко бит за непролетарский образ мыслей.Во-вторых, через 17 лет после Владикавказа представление о непролетарском образе мыслей чудесным образом поменялось и в оном мог быть обвинён человек Пушкина недооценивающий. Оборот про Дантеса-белогвардейца вполне историчен – а как ещё назвать гада, стрелявшего в прогрессивного народного поэта?В-третьих, в пьесе Булгакова "Последние дни" строфу про бурю постоянно повторяет следящий за Пушкиным шпик Битков. Случайность? У Булгакова?Фраза Биткова подчёркивает, что вокруг Пушкина бушует буря – усиливает напряжённость. Ну и Рюхину не случайно именно эта строфа в голову пришла – он тоже попал в бурю, которая бушует вокруг мастера.Ну и намёк конечно – а чтобы понятно было не только тем, кто читал пьесу (их и сейчас негусто, а тогда практически не было), а повторяет дважды:- "Наверно, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями" (это о Рюхине);- "Слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово – наушник и шпион. И ещё более того, есть предположение, что это приведёт вас к печальному концу" (о Майгеле)."Рюха", кстати, по Далю – свинья (рюхать – хрюкать), а "попасть в рюху" – попасть в беду. Ну и раз уж начали цитировать Пушкина:"И во всю ночь безумец бедный,Куда стопы ни обращал,За ним повсюду Всадник МедныйС тяжёлым топотом скакал".И кого это он так припечатал-то? Так ведь и не узнаем уже…Рюхин, конечно, "солянка сборная", а не описание какого-то определённого человека, но булгаковеды давно определились с прототипами. Правда как-то не особо убедительно.Первый – Владимир Владимирович Маяковский.В молодости, будучи футуристом, Маяковский отважно разоблачал старую литературу, а потом колебнулся с генеральной линией и в 1924 году написал стихотворение "Юбилейное", которое начинается словами "Александр Сергеевич, разрешите представиться. Маяковский".Там и про Дантеса есть:"Сукин сын Дантес! Великосветский шкода.Мы б его спросили: – А ваши кто родители?Чем вы занимались до 17-го года? –Только этого Дантеса бы и видели".Кстати, левые критики и Маяковского попрекали за отсутствие справки, о том, что он пролетарий в 17-м колене.К моменту написания романа в той форме, в которой появился Рюхин, Маяковский уже давно попал в рюху, причём довольно-таки радикально – с летальным исходом.Ну и отношения Маяковского с одним из возможных прототипов Бездомного – Александром Безыменским. В том же "Юбилейном" он сравнивает творчество этого поэта с морковным кофе (это он об авторе гимна комсомола – стихотворения "Молодая гвардия").Не сходится четыре момента.Первое: по поводу Пушкина – у Маяковского не было никакого недопонимания относительно, отчего и почему тут стоит этот "чугунный человек" (сам Маяковский, кстати, пристроился на точно таком же местечке – только не на Бульварном, а на Садовом кольце). Да и не удивительно – Маяковский знал наизусть всего "Евгения Онегина".Второе: Рюхин показан в романе человеком трусоватым, что неоднократно подчёркивается: "робко сказал", "вздрогнув", "пугливо озираясь", "сконфузился до того, что не посмел поднять глаза", "похолодел", "испуганно подумал" и т.п. Это что ли портрет "агитатора, горлана, главаря"? Ой, я вас таки умоляю…Конечно, Маяковский был человеком тонкой душевной организации, сильно страдающим, но внешне… Внешне он сам с иронией написал: "Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется!" Да и сам Булгаков живописал Маяковского отнюдь не "робким пингвином": "Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом" (ср. – "постная физиономия").Третье: Рюхин заканчивает тяжёлую ночь водочкой. Что там пишут современники? Валентин Катаев: "Водку совсем не признавал. С презрением говорил, что водку пьют лишь чеховские чиновники".Четвёртое: Булгаков с Маяковским был конечно в сложных отношениях, но к концу жизни начал его ценить. И стукачом не считал. На тексте романа это, однако, не отразилось – Рюхин показан довольно зло.Образ, конечно, собирательный, но что-то нам подсказывает, что собирали его из какого-то другого материала, хотя что-то от Маяковского возможно там и было.Ключик ко второму прототипу дал сам писатель, упомянув про "Взвейтесь!" да "развейтесь!":"Взвейтесь кострами – бочки с бензином!Мы пионеры – дети грузинов".Это один из многих вариантов перепевки советскими школьниками гимна пионерской организации, написанного Александром Алексеевичем Жаровым. Даже проследили образование фамилии: Жаров – Жарюхин – Рюхин (очень сомнительно, но имеет право на существование).Жаров возглавлял "Левый фронт искусств" и это роднит его с Рюхиным, который случайно оказывается слева от Бездомного, когда его тащат в грузовик.Правда, Бездомный изобличать в нём кулака по идее не должен – справка о пролетарском происхождении (равно как и само происхождение) у Жарова наличествовала. Впрочем, опыт показывает, что кулацкого мировоззрения это никак не исключает.В списке личных врагов Булгакова Жаров вроде бы не фигурировал, но был забавный момент, о котором, на уровне писательского анекдота, Булгаков должен был знать – когда Бюро ЦК РКСМ поручило Жарову написать гимн, тот обратился за советом к старшему товарищу – Дмитрию Фурманову. Последняя квартира Булгакова находилась на улице Фурманова – так с 1933 по 1993 год назывался Нащокинский переулок.

