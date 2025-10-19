Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября - 19.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251019/razocharovanie-ukraintsev-i-ugroza-zelenskomu-glavnoe-na-utro-19-oktyabrya-1070317413.html
Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября
Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября - 19.10.2025 Украина.ру
Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября
Западные СМИ сообщили о разочаровании украинцев от результатов поездки Владимира Зеленского в США
2025-10-19T10:12
2025-10-19T10:13
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
сша
украина
европа
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070317151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_308b49398094654aa3174ee6195d61c0.jpg
Многие украинцы разочаровались результатом встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского из-за отсутствия решения по ракетам Tomahawk, сообщило агентство The Associated Press.Так, украинский военнослужащий Роман Винниченко в беседе с агентством назвал перспективу передачи Украине Tomahawk "политической игрой". По его мнению, Украина не получит эти ракеты.Украинский историк и политолог Константин Бондаренко в своём телеграм-канале обратил внимание на смену риторики провластных украинских медиа."Продолжаю читать каналы, близкие к Офису президента. Еще вчера было сплошное ожидание "нам дадут Томагавки". Сегодня: "Томагавки" не решают проблему войны с Россией; если бы нам дали "Томагавки", они бы управлялись американцами и на спусковом крючке тоже сидел бы американец, нам бы приходилось каждый раз просить США разрешить использовать "Томагавк"; невозможно отличить "Томагавк" с ядерным зарядом без оного - запуск "Томагавка" по территории России мог бы расцениваться как повод для ответного применения ядерного оружия. Одним словом, не так они нам и нужны, эти "Томагавки". Эзоп (VI век до н. э.). Басня "Лиса и Виноград"", — отметил Бондаренко.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" назвал того, кого Зеленский винит в своём провале."По информации наших источников в украинской делегации в США, мы полностью провалили переговоры с Администрацией Трампа, а Зеленский считает виноватым в провале Андрея Ермака, который не смог установить коммуникацию с Уиткоффом. Вчера Зеленский не смог получить для Украины никого вооружения и финансирования, а тему томагавков вообще не обсуждали в закрытой части переговоров", — писал телеграм-канал днём 19 октября.Также авторы телеграм-канала обратили внимание на публикацию испанского издания El Pais."Встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой пишет El País, — это не просто дипломатическое событие, а символ тектонического сдвига в западной политике. Для ЕС оно выглядит как нарушение привычного ритуала коллективного решения: два лидера, действующие вне согласованных рамок, способны обнулить многолетнюю стратегию Брюсселя. Неудивительно, что европейские лидеры называют эту встречу “политическим кошмаром” — ведь она рушит сам принцип институционального контроля над процессами, который и был фундаментом европейской внешней политики после Второй мировой войны", — отмечалось в публикации телеграм-канала.Авторы "Резидента" отметили, что материал El País передаёт нервную интонацию Брюсселя."Для ЕС и НАТО перспектива диалога между Трампом и Путиным без участия альянса — это удар по их монопольному праву говорить "от имени Запада". Если Трамп решит строить новую архитектуру безопасности напрямую с Россией, Европа рискует превратиться из субъекта в наблюдателя, вынужденного принимать решения, уже согласованные без неё", — писали авторы канала.При этом особенно болезненно это построение будет для Прибалтики и Польши."Особенно болезненно это для восточных стран ЕС -Польши, стран Балтии, которые видят в таких переговорах угрозу повторения старого сценария раздела сфер влияния. Будапешт становится не просто географией встречи, а символом альтернативной Европы, которая говорит с Москвой напрямую. Орбан превращается из маргинала в посредника, Трамп из угрозы евроатлантизму в возможного медиатора. И именно это вызывает панику в Брюсселе: встреча Трампа и Путина не столько угрожает единству ЕС, сколько раскрывает его отсутствие", — указывали авторы канала.Также "Резидент" отметил, что Европа построила свою идентичность на идее поствоенного мира. Она снова сталкивается с политикой великих сделок и лидеров, действующих вне многосторонних форматов."Европа боится не Путина и не Трампа она боится себя без Америки. И Будапешт, символ центра Европы, превращается в пространство, где решается, будет ли континент оставаться ареной, или снова станет участником мировой политики. Статья El País это не просто тревожный сигнал, а отражение системного кризиса европейского мышления. Брюссель привык к политике согласия, но мир возвращается к политике решений. Встреча Трампа и Путина может оказаться началом новой дипломатической географии, где Европа перестанет быть пространством коллективной осторожности и снова станет территорией рискованных соглашений", — подытожили авторы канала.Российский политолог Марат Баширов отметил, что теперь возникла угроза жизни самого Зеленского."Убить Зеленского? Если США прижали Зеленского и выходят на реальные переговоры, то у британцев только один вариант всё сорвать - это убрать фигуру со стола. И сделать так, чтобы газеты пестрели заголовками: русский шпион отравил Зеленского, подмешав "Новичок" в кокаин и заставив его съесть конфету "Радий". Тогда точно срыв переговоров и в Киев срочно высаживается Залужный и устанавливает военную хунту", — отметил Баширов.По его мнению, британцы вполне могут сделать это."Могут ли бриты это сделать? Могут. Знает ли об этом Зеленский? Знает. Пат и вопрос лишь в том, как американцы могут гарантировать защиту Зе", — указал эксперт.Таким образом, провал переговоров Зеленского в США создал угрозу уже для самой его жизни.Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".
https://ukraina.ru/20251018/zelenskiy--evropeytsam-nichego-ne-poluchilos-itogi-18-oktyabrya-1070311092.html
https://ukraina.ru/20251018/lokalnoe-peremirie-v-rayone-zaes-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-oktyabrya-1070300710.html
сша
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070317151_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d261e26f1c8ceacf750af4d8952a416f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, европа, ес, нато
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Украина, Европа, ЕС, НАТО

Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября

10:12 19.10.2025 (обновлено: 10:13 19.10.2025)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западные СМИ сообщили о разочаровании украинцев от результатов поездки Владимира Зеленского в США
Многие украинцы разочаровались результатом встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского из-за отсутствия решения по ракетам Tomahawk, сообщило агентство The Associated Press.
Так, украинский военнослужащий Роман Винниченко в беседе с агентством назвал перспективу передачи Украине Tomahawk "политической игрой". По его мнению, Украина не получит эти ракеты.
Украинский историк и политолог Константин Бондаренко в своём телеграм-канале обратил внимание на смену риторики провластных украинских медиа.
"Продолжаю читать каналы, близкие к Офису президента. Еще вчера было сплошное ожидание "нам дадут Томагавки". Сегодня: "Томагавки" не решают проблему войны с Россией; если бы нам дали "Томагавки", они бы управлялись американцами и на спусковом крючке тоже сидел бы американец, нам бы приходилось каждый раз просить США разрешить использовать "Томагавк"; невозможно отличить "Томагавк" с ядерным зарядом без оного - запуск "Томагавка" по территории России мог бы расцениваться как повод для ответного применения ядерного оружия. Одним словом, не так они нам и нужны, эти "Томагавки". Эзоп (VI век до н. э.). Басня "Лиса и Виноград"", — отметил Бондаренко.
Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" назвал того, кого Зеленский винит в своём провале.
"По информации наших источников в украинской делегации в США, мы полностью провалили переговоры с Администрацией Трампа, а Зеленский считает виноватым в провале Андрея Ермака, который не смог установить коммуникацию с Уиткоффом. Вчера Зеленский не смог получить для Украины никого вооружения и финансирования, а тему томагавков вообще не обсуждали в закрытой части переговоров", — писал телеграм-канал днём 19 октября.
Зеленский в США - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Вчера, 18:10
Зеленский — европейцам: "Ничего не получилось". Итоги 18 октябряВладимир Зеленский рассказал европейским лидерам о настоящем результате поездки в Вашингтон
Также авторы телеграм-канала обратили внимание на публикацию испанского издания El Pais.
"Встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой пишет El País, — это не просто дипломатическое событие, а символ тектонического сдвига в западной политике. Для ЕС оно выглядит как нарушение привычного ритуала коллективного решения: два лидера, действующие вне согласованных рамок, способны обнулить многолетнюю стратегию Брюсселя. Неудивительно, что европейские лидеры называют эту встречу “политическим кошмаром” — ведь она рушит сам принцип институционального контроля над процессами, который и был фундаментом европейской внешней политики после Второй мировой войны", — отмечалось в публикации телеграм-канала.
Авторы "Резидента" отметили, что материал El País передаёт нервную интонацию Брюсселя.
"Для ЕС и НАТО перспектива диалога между Трампом и Путиным без участия альянса — это удар по их монопольному праву говорить "от имени Запада". Если Трамп решит строить новую архитектуру безопасности напрямую с Россией, Европа рискует превратиться из субъекта в наблюдателя, вынужденного принимать решения, уже согласованные без неё", — писали авторы канала.
При этом особенно болезненно это построение будет для Прибалтики и Польши.
"Особенно болезненно это для восточных стран ЕС -Польши, стран Балтии, которые видят в таких переговорах угрозу повторения старого сценария раздела сфер влияния. Будапешт становится не просто географией встречи, а символом альтернативной Европы, которая говорит с Москвой напрямую. Орбан превращается из маргинала в посредника, Трамп из угрозы евроатлантизму в возможного медиатора. И именно это вызывает панику в Брюсселе: встреча Трампа и Путина не столько угрожает единству ЕС, сколько раскрывает его отсутствие", — указывали авторы канала.
Также "Резидент" отметил, что Европа построила свою идентичность на идее поствоенного мира. Она снова сталкивается с политикой великих сделок и лидеров, действующих вне многосторонних форматов.
"Европа боится не Путина и не Трампа она боится себя без Америки. И Будапешт, символ центра Европы, превращается в пространство, где решается, будет ли континент оставаться ареной, или снова станет участником мировой политики. Статья El País это не просто тревожный сигнал, а отражение системного кризиса европейского мышления. Брюссель привык к политике согласия, но мир возвращается к политике решений. Встреча Трампа и Путина может оказаться началом новой дипломатической географии, где Европа перестанет быть пространством коллективной осторожности и снова станет территорией рискованных соглашений", — подытожили авторы канала.
‼‼ Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «после установления локального прекращения огня» - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Вчера, 13:00
Локальное перемирие в районе ЗАЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 октябряНа Запорожской АЭС стартовал ремонт повреждённых ЛЭП. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Российский политолог Марат Баширов отметил, что теперь возникла угроза жизни самого Зеленского.
"Убить Зеленского? Если США прижали Зеленского и выходят на реальные переговоры, то у британцев только один вариант всё сорвать - это убрать фигуру со стола. И сделать так, чтобы газеты пестрели заголовками: русский шпион отравил Зеленского, подмешав "Новичок" в кокаин и заставив его съесть конфету "Радий". Тогда точно срыв переговоров и в Киев срочно высаживается Залужный и устанавливает военную хунту", — отметил Баширов.
По его мнению, британцы вполне могут сделать это.
"Могут ли бриты это сделать? Могут. Знает ли об этом Зеленский? Знает. Пат и вопрос лишь в том, как американцы могут гарантировать защиту Зе", — указал эксперт.
Таким образом, провал переговоров Зеленского в США создал угрозу уже для самой его жизни.
Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСШАУкраинаЕвропаЕСНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06Опаснее ракет: украинские застройщики получили мощный козырь под прикрытием ЕС
12:00"Вокруг Булгакова": поэт Рюхин
11:58Провал Зеленского в Вашингтоне: Telegraph отреагировал едкой карикатурой
11:27Поляки всё больше интересуются курсами выживания и военной подготовкой — The Telegraph
11:09Украинские боевики рассказали о ситуации на фронте
10:35Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко
10:32Уиткофф потребовал от Украины освободить подконтрольные Киеву территории в ДНР. Новости к этому часу
10:13ВС РФ поразили объекты ВСУ
10:13Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины
10:12Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября
09:56Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 45 украинских дронов над российскими регионами
09:29На Черниговском направлении уничтожены позиция HIMARS и до взвода ВСУ. Новости к этому часу
08:00Рождённый для оппозиции. Дмитрий Корнилов – основатель Интердвижения Донбасса
07:07Западная Украина за минувшую неделю: забытый день создания УПА* и поражение "Азова"* под Тернополем
06:46"Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше
06:33Рютте шутить не умеет, Грозев* грезит о ФСБ, Джонсон считает души. Кто удивил нас на прошедшей неделе
06:06Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:00В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУ
05:50Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии
05:40"В понимании Запада наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции" — политолог
Лента новостейМолния