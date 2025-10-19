https://ukraina.ru/20251019/razocharovanie-ukraintsev-i-ugroza-zelenskomu-glavnoe-na-utro-19-oktyabrya-1070317413.html

Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября

Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября - 19.10.2025 Украина.ру

Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября

Западные СМИ сообщили о разочаровании украинцев от результатов поездки Владимира Зеленского в США

2025-10-19T10:12

2025-10-19T10:12

2025-10-19T10:13

эксклюзив

хроники

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

сша

украина

европа

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070317151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_308b49398094654aa3174ee6195d61c0.jpg

Многие украинцы разочаровались результатом встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского из-за отсутствия решения по ракетам Tomahawk, сообщило агентство The Associated Press.Так, украинский военнослужащий Роман Винниченко в беседе с агентством назвал перспективу передачи Украине Tomahawk "политической игрой". По его мнению, Украина не получит эти ракеты.Украинский историк и политолог Константин Бондаренко в своём телеграм-канале обратил внимание на смену риторики провластных украинских медиа."Продолжаю читать каналы, близкие к Офису президента. Еще вчера было сплошное ожидание "нам дадут Томагавки". Сегодня: "Томагавки" не решают проблему войны с Россией; если бы нам дали "Томагавки", они бы управлялись американцами и на спусковом крючке тоже сидел бы американец, нам бы приходилось каждый раз просить США разрешить использовать "Томагавк"; невозможно отличить "Томагавк" с ядерным зарядом без оного - запуск "Томагавка" по территории России мог бы расцениваться как повод для ответного применения ядерного оружия. Одним словом, не так они нам и нужны, эти "Томагавки". Эзоп (VI век до н. э.). Басня "Лиса и Виноград"", — отметил Бондаренко.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" назвал того, кого Зеленский винит в своём провале."По информации наших источников в украинской делегации в США, мы полностью провалили переговоры с Администрацией Трампа, а Зеленский считает виноватым в провале Андрея Ермака, который не смог установить коммуникацию с Уиткоффом. Вчера Зеленский не смог получить для Украины никого вооружения и финансирования, а тему томагавков вообще не обсуждали в закрытой части переговоров", — писал телеграм-канал днём 19 октября.Также авторы телеграм-канала обратили внимание на публикацию испанского издания El Pais."Встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой пишет El País, — это не просто дипломатическое событие, а символ тектонического сдвига в западной политике. Для ЕС оно выглядит как нарушение привычного ритуала коллективного решения: два лидера, действующие вне согласованных рамок, способны обнулить многолетнюю стратегию Брюсселя. Неудивительно, что европейские лидеры называют эту встречу “политическим кошмаром” — ведь она рушит сам принцип институционального контроля над процессами, который и был фундаментом европейской внешней политики после Второй мировой войны", — отмечалось в публикации телеграм-канала.Авторы "Резидента" отметили, что материал El País передаёт нервную интонацию Брюсселя."Для ЕС и НАТО перспектива диалога между Трампом и Путиным без участия альянса — это удар по их монопольному праву говорить "от имени Запада". Если Трамп решит строить новую архитектуру безопасности напрямую с Россией, Европа рискует превратиться из субъекта в наблюдателя, вынужденного принимать решения, уже согласованные без неё", — писали авторы канала.При этом особенно болезненно это построение будет для Прибалтики и Польши."Особенно болезненно это для восточных стран ЕС -Польши, стран Балтии, которые видят в таких переговорах угрозу повторения старого сценария раздела сфер влияния. Будапешт становится не просто географией встречи, а символом альтернативной Европы, которая говорит с Москвой напрямую. Орбан превращается из маргинала в посредника, Трамп из угрозы евроатлантизму в возможного медиатора. И именно это вызывает панику в Брюсселе: встреча Трампа и Путина не столько угрожает единству ЕС, сколько раскрывает его отсутствие", — указывали авторы канала.Также "Резидент" отметил, что Европа построила свою идентичность на идее поствоенного мира. Она снова сталкивается с политикой великих сделок и лидеров, действующих вне многосторонних форматов."Европа боится не Путина и не Трампа она боится себя без Америки. И Будапешт, символ центра Европы, превращается в пространство, где решается, будет ли континент оставаться ареной, или снова станет участником мировой политики. Статья El País это не просто тревожный сигнал, а отражение системного кризиса европейского мышления. Брюссель привык к политике согласия, но мир возвращается к политике решений. Встреча Трампа и Путина может оказаться началом новой дипломатической географии, где Европа перестанет быть пространством коллективной осторожности и снова станет территорией рискованных соглашений", — подытожили авторы канала.Российский политолог Марат Баширов отметил, что теперь возникла угроза жизни самого Зеленского."Убить Зеленского? Если США прижали Зеленского и выходят на реальные переговоры, то у британцев только один вариант всё сорвать - это убрать фигуру со стола. И сделать так, чтобы газеты пестрели заголовками: русский шпион отравил Зеленского, подмешав "Новичок" в кокаин и заставив его съесть конфету "Радий". Тогда точно срыв переговоров и в Киев срочно высаживается Залужный и устанавливает военную хунту", — отметил Баширов.По его мнению, британцы вполне могут сделать это."Могут ли бриты это сделать? Могут. Знает ли об этом Зеленский? Знает. Пат и вопрос лишь в том, как американцы могут гарантировать защиту Зе", — указал эксперт.Таким образом, провал переговоров Зеленского в США создал угрозу уже для самой его жизни.Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".

https://ukraina.ru/20251018/zelenskiy--evropeytsam-nichego-ne-poluchilos-itogi-18-oktyabrya-1070311092.html

https://ukraina.ru/20251018/lokalnoe-peremirie-v-rayone-zaes-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-oktyabrya-1070300710.html

сша

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, европа, ес, нато