Что бывший офицер ВС США Крапивник сделал со своим американским паспортом: эксклюзив Украина.ру

Экс-офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник прямо в студии Украина.ру отказался от одного из своих паспортов. Какое... Украина.ру, 19.10.2025

Экс-офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник прямо в студии Украина.ру отказался от одного из своих паспортов. Какое гражданство он выбрал — смотрите на видео.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

