Что бывший офицер ВС США Крапивник сделал со своим американским паспортом: эксклюзив Украина.ру - 19.10.2025
Что бывший офицер ВС США Крапивник сделал со своим американским паспортом: эксклюзив Украина.ру
Экс-офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник прямо в студии Украина.ру отказался от одного из своих паспортов. Какое... Украина.ру, 19.10.2025
Экс-офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник прямо в студии Украина.ру отказался от одного из своих паспортов. Какое гражданство он выбрал — смотрите на видео.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Что бывший офицер ВС США Крапивник сделал со своим американским паспортом: эксклюзив Украина.ру

16:10 19.10.2025
 
Экс-офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник прямо в студии Украина.ру отказался от одного из своих паспортов. Какое гражданство он выбрал — смотрите на видео.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния