Трамп назвал причину продолжения шатдауна
Трамп назвал причину продолжения шатдауна
Трамп назвал причину продолжения шатдауна - 18.10.2025 Украина.ру
Трамп назвал причину продолжения шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы правительства США продолжится, так как республиканцы не собираются платить "полтора триллиона долларов" нелегальным мигрантам. Об этом 18 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Республиканская партия не собирается платить полтора триллиона долларов нелегальным иммигрантам, прибывающих в нашу страну, прибывающих по множеству причин, прибывающих из тюрем, из заключения, отовсюду: из Венесуэлы, из многих стран. Мы этого делать не будем, так что шатдаун продолжается", — цитирует Трампа пресс-пул Белого Дома.1 октября в США наступил шатдаун - была остановлена работа некоторых федеральных учреждений, а сотни тысяч госслужащих автоматически отправились в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. Это произошло после того, как представители республиканцев и демократов не смогли одобрить в сенате законопроект о финансировании федеральных расходов на очередной годовой период.Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.О том, как когда внутриполитические проблемы США сдерживают эскалацию украинского конфликта, в публикации - Трамп, Келлог, Томагавки и шатдаун в одном флаконе. Президент США запутался в своей стратегии по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина.ру, сша, дональд трамп, республиканская партия, шатдаун
Новости, Украина.ру, США, Дональд Трамп, Республиканская партия, шатдаун

Трамп назвал причину продолжения шатдауна

03:41 18.10.2025 (обновлено: 03:45 18.10.2025)
 
© РИА НовостиПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы правительства США продолжится, так как республиканцы не собираются платить "полтора триллиона долларов" нелегальным мигрантам. Об этом 18 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Республиканская партия не собирается платить полтора триллиона долларов нелегальным иммигрантам, прибывающих в нашу страну, прибывающих по множеству причин, прибывающих из тюрем, из заключения, отовсюду: из Венесуэлы, из многих стран. Мы этого делать не будем, так что шатдаун продолжается", цитирует Трампа пресс-пул Белого Дома.
1 октября в США наступил шатдаун - была остановлена работа некоторых федеральных учреждений, а сотни тысяч госслужащих автоматически отправились в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. Это произошло после того, как представители республиканцев и демократов не смогли одобрить в сенате законопроект о финансировании федеральных расходов на очередной годовой период.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
О том, как когда внутриполитические проблемы США сдерживают эскалацию украинского конфликта, в публикации - Трамп, Келлог, Томагавки и шатдаун в одном флаконе. Президент США запутался в своей стратегии по Украине.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
1 октября, 20:23
Плановая катастрофа. В Америке начался шатдаунВ Соединенных Штатах Америки начался так называемый шатдаун – частичное прекращение работы государственных органов, которые временно остались без бюджетного финансирования.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния