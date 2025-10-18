https://ukraina.ru/20251018/tramp-zayavil-o-prodolzhenii-shatdauna-iz-za-migrantov-1070292181.html

Трамп назвал причину продолжения шатдауна

Трамп назвал причину продолжения шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы правительства США продолжится, так как республиканцы не собираются платить "полтора триллиона долларов" нелегальным мигрантам. Об этом 18 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Республиканская партия не собирается платить полтора триллиона долларов нелегальным иммигрантам, прибывающих в нашу страну, прибывающих по множеству причин, прибывающих из тюрем, из заключения, отовсюду: из Венесуэлы, из многих стран. Мы этого делать не будем, так что шатдаун продолжается", — цитирует Трампа пресс-пул Белого Дома.1 октября в США наступил шатдаун - была остановлена работа некоторых федеральных учреждений, а сотни тысяч госслужащих автоматически отправились в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. Это произошло после того, как представители республиканцев и демократов не смогли одобрить в сенате законопроект о финансировании федеральных расходов на очередной годовой период.Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.О том, как когда внутриполитические проблемы США сдерживают эскалацию украинского конфликта, в публикации - Трамп, Келлог, Томагавки и шатдаун в одном флаконе. Президент США запутался в своей стратегии по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

