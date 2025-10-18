https://ukraina.ru/20251018/chey-orl-polskiy-mat-v-shkolakh-i-mest-taisii-povaliy-sobytiya-kultury-1070275348.html

Чей "Орёл", польский мат в школах и месть Таисии Повалий. События культуры

18.10.2025

Чей "Орёл", польский мат в школах и месть Таисии Повалий. События культуры

Если вы собрались провести выходные у экранов, то самое время посмотреть фильмы, претендующие на национальную премию "Золотой орёл". А заодно порадоваться, что ваши дети не живут на Украине и им не придётся учить польскую обсценную лексику. А поклонникам балета рекомендуем насладиться "Спящей красавицей", где роль принца исполнил Владимир Полунин

"Золотой орёл"Поэты, императоры, революционеры и челюскинцы – какие российские фильмы претендуют на звание лучших игровых фильмов?Академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист Национальной премии "Золотой орел" за 2025 год. Только соискателей в номинации "Лучший игровой фильм" насчитывается 40. Но длина списка ещё не показатель – пока это только перечень заявок кинокомпаний и авторов на киноприз. Тем не менее, он отражает рост активности режиссёров и тематические тенденции года – история России, период Российской империи, русские сказочные и мифические герои и культурные кумиры: Пушкин, Лермонтов, Есенин.Главные претенденты на "Золотого Орла": два фильма от Бакура Бакурадзе – "Снег в моём дворе" и "Лермонтов", оригинальное прочтение биографии великого поэта "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, фэнтези "Плагиатор" Антона Мегердичева и "Легенды наших предков" Ивана Соснина. Также в список вошел фильм ужасов Николая Лебедева "Кракен" и авантюрная лента из времен гражданской войны "Красный шёлк" Андрея Волгина.События Великой Отечественной войны тоже не забыты в юбилей Победы: Никита Высоцкий и Илья Лебедев представили новую экранизацию романа Владимира Богомолова "Август", которая спорит с белорусской киноверсией романа "Момент истины" – "В августе 44-го". В 2000 году Богомолов отказался от авторства сценария: писателю не понравился фильм, он считал, что большая часть эпизодов была провалена, как и работа с образами главных героев. Но 25 лет спустя имя Богомолова в титрах фильма "Август" стоит, а вот насколько характеры персонажей и документальная часть киноленты соответствует тексту – решать зрителям и жюри. Зрители же пока в разочаровании и называют "Август" банальной "стрелялкой", указывают что герои фильма смахивают на махновцев, а основная идея фильма о войне выхолощена. "Неловко за авторов, их поделка вызывает лишь недоверие вместо гордости за страну. Места, в которых происходят события, красивы, но видно, что многое создано на компьютере. Не убеждает, как и серьезный отход от текста книги. Итого: фильм, который не станет классикой", – пишут те, кто уже посмотрел "Август" в кинотеатрах.В списке сериалов-номинантов чётко обозначился уклон в русскую историю: "Александр I", "Хроники русской революции", "Павел. Первый и последний", "На сопках Маньчжурии", снова потревожившие тень Пушкина "Натали и Александр".Сериальные проекты онлайн-платформ тоже об истории ("Екатерина Великая", "Плевако", "Челюскин. Первые"), но там есть и сериалы вроде "Подслушано в Рыбинске" и "Аутсорс". Но если первый снят в жанре иронического триллера, то второй рассказывает о сотрудниках тюрьмы на Камчатке в 1996 году, которые, столкнувшись с бедностью, решают зарабатывать на смертной казни, продавая право на убийство осужденных их родственникам на "аутсорс". В итоге бизнес-модель приводит к стиранию границ между справедливостью, местью и заработком, разрушая самих героев. Популярность картины связана не только с оригинальным сюжетом и реакцией на общественный запрос по возвращению смертной казни, но и с изучением темы противоречивости человеческой натуры, о которой сегодня в кинематографе говорят нечасто. Неудивительно, что негласным фаворитом списка считается самый нашумевший фильм года – социальная драма "Кончится лето" Максима Арбугаева и Владимира Мункуева.Список номинантов – пока срез амбиций и показатель движения киноиндустрии. Но, тем не менее, он чётко отражает, чем живет сегодня российское кино, что волнует авторов и что резонирует с обществом.На первое место выходит линия исторического самопознания, поэтому приоритет у картин, обращённых к прошлому России – от императоров ("Павел. Первый и последний") до революционных хроник ("На сопках Маньчжурии", "Хроники русской революции"). Это не просто ностальгия. Тут, скорее, переосмысление российской идентичности через коллективную память, когда культура становится ареной диалога между историей и современностью, но не отменой её, как, например на Украине.Не менее интересен и возврат к архетипам – мифам, легендам, фэнтези ("Горыныч" или "Легенды наших предков"). Он сигнализирует о том, что кинематограф всё чаще использует язык символов и метафор, чтобы доносить до зрителя идеи, которые выходят за рамки самого произведения, позволяют сохранить культурную связность в эпоху турбулентности.Но самое, пожалуй, важное то, что представленные заявки на премию "Золотой орёл" противостоят общемировому тренду на деструктивный реализм. В отличие от него, российский экран демонстрирует иной вектор – возврат к человеческим историям. Фильмы вроде "Кончится лето" или "Двое в одной жизни, не считая собаки" ставят в центр простые, но фундаментальные темы: любовь, сострадание, утрата, поиск смысла.Отдельно стоит отметить, что список номинантов – это показатель профессионального равновесия: киноиндустрия перестаёт быть гонкой кассовых эффектов и становится пространством творческого эксперимента. Российское кино окончательно перестало быть лишь развлечением или заработком. Оно становится способом проговаривания исторических моментов и осмысления национального опыта.Актриса Сумская предлагает учить школьников украинским матюкам – "назло" русской браниА вот на Украине ничего не меняется и ничего не переосмысливается. В культурном пространстве доминирует русофобия, уничтожение общей культуры, снос памятников и переименование улиц. И самое "замечательное", что такую повестку продвигают как раз заслуженные деятели культуры.Например, лауреат Шевченковской премии, актриса театра и кино Наталья Сумская возмутилась тем, что украинцы матерятся на русском языке и предложила на уроках литературы в школах проповедовать украинский мат. Надо думать, вместо изучения стихов Пушкина, Лермонтова и прочих "имперцев".Актриса снималась во многих советских и российских фильмах, например, таких, как "В лесах под Ковелем" или "Государственная граница" где прекрасно говорила по-русски. На этом же языке и большинство её ролей в театре – от Маши в чеховских "Три сестры" до Вассы Железновой. Но, возможно, во время съёмок в сериале "Слуга народа-2" её покусал криворожский комик, и сестра Ольги Сумской стала не просто ярой русофобкой, но еще и лоббисткой мата за школьной партой.Подозреваем, что исполнительница роли Марии Кармелюк в одноименном сериале не в курсе, что большинство ругательств пришли в украинский язык из польского, распространённого на Галичине. Так что все эти "курва" и "хай тоби грець" к национальному украинскому языку никакого отношения не имеют, и заслуженная артистка Украины пропагандирует польский мат вместо русского. Тут ведь главное, чтобы было не как у "москалей".Кстати, а она тоже будет требовать материться на мове? Или это только новое поколение украинцев должно будет со школьной скамьи изучать такие слова и выражения как: "йди в пихву", "візьми мій прутень", "хвойда", "бовдур". И посылать не на три привычных буквы, а на семь?В общем, "бовдурная" инициатива Натальи Сумской показывает, что украинская интеллигенция вместе с украинским обществом скатывается в радикализм и маргинес, где на уроках учат ругаться матом, а вместо дискуссий предлагают концлагеря и расстрелы для русскоязычных. При попытке построить Украину для украинцев украинская культура и её деятели превратились в самую настоящую выгребную яму. Оказалось, что сторонникам Бандеры в культурном плане и предложить нечего, кроме ругательств на мове или изготовления вареников под образами в Киево-Печерской Лавре.Гримасы украинского шоу-бизнеса: пенсионерка Билоножко против Повалий, комик Зеленский против танцора ПолунинаУтратив интеллектуальные ориентиры, современная украинская элита пытается самоидентифицироваться через отрицание, агрессию или доносительство.Например, певица Светлана Билоножко внезапно набросилась на Таисию Повалий и раскритиковала её "предательство" Украины. Билоножко изобразила себя благодетельницей, которая за ручку вывела Повалий на большую украинскую сцену, а та переметнулась в Россию, поменяв "cвидомость" на рубли. Артистка вспомнила, как они с мужем стремились помочь молодой Повалий, однако в России та почувствовала "вкус" других денег.По мнению Билоножко, именно там певица потеряла совесть, если когда-то и имела её:"Она думает, что она будет всё время в славе в России. Ничего подобного. Её они тоже сгребут и уберут. Я не хочу этого, но всё заканчивается когда-то. И она не молодеет. Она даже не представляет себе, какой она была героиней Украины, на каком пьедестале стояла. Если бы она осталась патриоткой Украины, если бы она уехала оттуда..."Вот только забывает рассказать, какой травле и преследованию на Украине подвергалась Повалий на своем "пьедестале". Например, в 2004 году ей пришлось нанять охрану из-за угроз, связанных с отказом певицы поддержать "оранжевую революцию", её концерты срывали патриоты-майдауны, а сына травили. После начала войны Повалий внесли в санкционные списки, а в 2024-м украинский суд отнял у артистки авторские права на восемь известных песен её репертуара (среди них такие хиты, как "Обниму тебя" или "Бусинки любви"), а также конфисковал у живущей в России Повалий её имущество и недвижимость.Так что донос Светланы Билоножко - не просто эпизод из жизни шоу-бизнеса или проявление личной обиды "наставницы" Таисии Повалий. Это отражение нового типа украинского морализма, в котором успех и профессиональная самореализация в России (и даже в США – как это происходит сейчас с Каменских) автоматически приравниваются к измене.Вообще-то это называется культурой отмены, а по сути, ни что иное, как институциональная травля, где артист должен постоянно подтверждать свою "лояльность нации", иначе его вычёркивают из культурного поля. И такое произошло не только в Повалий, но и с телеведущей Региной Тодоренко, и с певицей Анной Седаковой, и с танцором Владом Ямой. А буквально на днях Зеленский незаконно лишил гражданства Украины и артиста балета Сергея Полунина за выступления под песни певца Shaman. Мелочность, мстительность, русофобия стали главными "кирпичиками" в строительстве национальной идентичности, а украинская интеллигенция просто копирует поведение политических элит и каждый акт искусства оценивает по идеологической чистоте.И чем слабее реальная культурная продукция Украины, тем громче звучат обвинения в зраде. Сама Билоножко, кстати, давно уже не на пьедестале – вот и пытается привлечь к себе внимание…Читайте также: Кому досталась Древняя Русь, Нобелевский комитет против Орбана, иконы без адреса. События культуры

