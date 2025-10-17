ВС РФ заняли важный плацдарм в Харьковской области — Геннадий Алехин - 17.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251017/vs-rf-zanyali-vazhnyy-platsdarm-v-kharkovskoy-oblasti--gennadiy-alekhin---1070266773.html
ВС РФ заняли важный плацдарм в Харьковской области — Геннадий Алехин
ВС РФ заняли важный плацдарм в Харьковской области — Геннадий Алехин - 17.10.2025 Украина.ру
ВС РФ заняли важный плацдарм в Харьковской области — Геннадий Алехин
В пятницу, 17 октября, Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Песчаное в Харьковской области.
2025-10-17T17:00
2025-10-17T17:17
видео
россия
харьковская область
геннадий алехин
украина.ру
вс рф
всу
сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070269615_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5de4f92bd76fb9d371418cc9343c472e.png
О том, какое это имеет значение для обстановки на фронте рассказал военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алехин.
https://ukraina.ru/20251017/cpetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-shag-za-shagom-armiya-rf-dvizhetsya-vpered-no-eto-esche-ne-razgrom-vsu-1070182911.html
россия
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070269615_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_56560c8807c634a71e0db1508a09417b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, харьковская область, геннадий алехин, украина.ру, вс рф, всу, сво, новости сво
Видео, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Украина.ру, ВС РФ, ВСУ, СВО, новости СВО

ВС РФ заняли важный плацдарм в Харьковской области — Геннадий Алехин

17:00 17.10.2025 (обновлено: 17:17 17.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
В пятницу, 17 октября, Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Песчаное в Харьковской области.
О том, какое это имеет значение для обстановки на фронте рассказал военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алехин.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
06:15
Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУЛетне-осенняя кампания в зоне проведения спецоперации на юге-востоке Украины близка к завершению. Впереди — четвертая военная зима. Обстановка на всех направлениях для нашей армии в целом складывается благоприятно, а на ключевых участках фронта ВС РФ имеет существенные успехи.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинУкраина.руВС РФВСУСВОновости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33Поставки ракет Tomahawk Украине "поставлен на паузу" - нардеп
17:26Света снова не будет: ожидается отключение всей Украины
17:16Киеву не видать Tomahawk после телефонного разговора Путина и Трампа, полагает британское издание Spectator
17:13ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области
17:07"Сеанс унижений" в Шарм-эль-Шейхе. Мерц, Макрон, Мелони и Стармер: "декоративные растения" из Европы
17:03Вооружённые формирования Украины готовят теракты против мирного населения Купянского района
17:00ВС РФ заняли важный плацдарм в Харьковской области — Геннадий Алехин
16:56В Харькове банда под видом ТЦК похитила мужчину и забрала у него $100 тыс
16:45После прилётов по учебным полигонам ВСУ их локацию не меняют
16:37Польский суд освободил украинца Журавлёва, подозреваемого в теракте на "Северном потоке": видео
16:13ВС РФ выбивают ВСУ из Константиновки и продвигаются на других участках
16:07Российские штурмовики продвигаются на левом флаге Красноармейского направления
16:00Не диссидент, а конформист. Как Иван Драч променял поэзию на политику
15:59Польша освободила подозреваемого в подрыве "Северных потоков", ВС РФ уничтожили БПЛА ВСУ. Новости к 16.00
15:43"Путин перехватывает Трампа": дух Анкориджа вернулся?
15:05Путину "разрешили" ездить в Венгрию
15:00На Украине появятся военные полицейские. Новости к 15:00 17 октября
15:00Зачем Дональд Трамп перед встречей с Зеленским воспользовался "звонком к другу"
14:55Юрий Станкевич: Если КНР и Индия откажутся от нефти РФ, ее могут захотеть Япония и Южная Корея
14:54Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум
Лента новостейМолния