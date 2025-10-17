Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ

Летне-осенняя кампания в зоне проведения спецоперации на юге-востоке Украины близка к завершению. Впереди — четвертая военная зима. Обстановка на всех направлениях для нашей армии в целом складывается благоприятно, а на ключевых участках фронта ВС РФ имеет существенные успехи.