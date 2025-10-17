ВС РФ заняли важный плацдарм в Харьковской области — Геннадий Алехин
17:00 17.10.2025 (обновлено: 17:17 17.10.2025)
В пятницу, 17 октября, Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Песчаное в Харьковской области.
О том, какое это имеет значение для обстановки на фронте рассказал военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алехин.
