Военный эксперт Орлов: Российские спутники-инспекторы отслеживают активность аппаратов НАТО - 17.10.2025
Военный эксперт Орлов: Российские спутники-инспекторы отслеживают активность аппаратов НАТО
Россия отслеживает активность разведывательных спутников НАТО с помощью спутников-инспекторов, анализируя рабочие частоты для принятия контрмер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Комментируя заявление главы Космического командования Британии Пола Тедмана о том, что Россия якобы "пытается глушить британские спутники", Орлов отметил, что "вопрос противостояния в космосе сейчас даже не ставится"."Гораздо проще вести наблюдение и анализировать на каких частотах чужие спутники работают", — пояснил он. По его словам, противостояние в космосе сейчас не является главной задачей.Для этих целей, как отметил эксперт, используются специальные аппараты. "Для этого есть так называемые спутники-инспекторы, которые отслеживают периоды активности вражеских спутников разведки", — рассказал Орлов. Эта информация позволяет заранее принимать необходимые корректирующие меры.Полученные данные, по словам собеседника издания, имеют практическое применение на земле. "Это позволяет предпринимать корректирующие действия. Допустим, рассредоточение наших систем ПВО, систем РЭБ, нашего стратегического наступательного потенциала", — резюмировал Владимир Орлов.Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.Также на тему передачи разведданных Украине — в статье Дмитрия Ковалевича "Отвлечение внимания или подготовка к тайной передаче разведданых. Зачем Киеву Космические войска" на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, британия, украина.ру, нато, спутник, разведка, пво, рэб, сша, сво
04:30 17.10.2025
 
Россия отслеживает активность разведывательных спутников НАТО с помощью спутников-инспекторов, анализируя рабочие частоты для принятия контрмер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Комментируя заявление главы Космического командования Британии Пола Тедмана о том, что Россия якобы "пытается глушить британские спутники", Орлов отметил, что "вопрос противостояния в космосе сейчас даже не ставится".
"Гораздо проще вести наблюдение и анализировать на каких частотах чужие спутники работают", — пояснил он. По его словам, противостояние в космосе сейчас не является главной задачей.
Для этих целей, как отметил эксперт, используются специальные аппараты. "Для этого есть так называемые спутники-инспекторы, которые отслеживают периоды активности вражеских спутников разведки", — рассказал Орлов. Эта информация позволяет заранее принимать необходимые корректирующие меры.
Полученные данные, по словам собеседника издания, имеют практическое применение на земле. "Это позволяет предпринимать корректирующие действия. Допустим, рассредоточение наших систем ПВО, систем РЭБ, нашего стратегического наступательного потенциала", — резюмировал Владимир Орлов.
Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.
Также на тему передачи разведданных Украине — в статье Дмитрия Ковалевича "Отвлечение внимания или подготовка к тайной передаче разведданых. Зачем Киеву Космические войска" на сайте Украина.ру.
11 октября, 10:56
Звёздные мрии Дарта Залужного: почему у Украины туго с космосомБывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный призвал обратить внимание на развитие украинских Космических войск. По словам Залужного, именно в космосе будет коваться победа Украины
Лента новостейМолния