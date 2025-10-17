https://ukraina.ru/20251017/voennyy-ekspert-orlov-rossiyskie-sputniki-inspektory-otslezhivayut-aktivnost-apparatov-nato-1070203347.html

Военный эксперт Орлов: Российские спутники-инспекторы отслеживают активность аппаратов НАТО

Военный эксперт Орлов: Российские спутники-инспекторы отслеживают активность аппаратов НАТО - 17.10.2025 Украина.ру

Военный эксперт Орлов: Российские спутники-инспекторы отслеживают активность аппаратов НАТО

Россия отслеживает активность разведывательных спутников НАТО с помощью спутников-инспекторов, анализируя рабочие частоты для принятия контрмер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

2025-10-17T04:30

2025-10-17T04:30

2025-10-17T04:30

новости

россия

украина

британия

украина.ру

нато

спутник

разведка

пво

рэб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053314776_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_f69be2d4656bd8834c195b5f3a13befc.jpg

Комментируя заявление главы Космического командования Британии Пола Тедмана о том, что Россия якобы "пытается глушить британские спутники", Орлов отметил, что "вопрос противостояния в космосе сейчас даже не ставится"."Гораздо проще вести наблюдение и анализировать на каких частотах чужие спутники работают", — пояснил он. По его словам, противостояние в космосе сейчас не является главной задачей.Для этих целей, как отметил эксперт, используются специальные аппараты. "Для этого есть так называемые спутники-инспекторы, которые отслеживают периоды активности вражеских спутников разведки", — рассказал Орлов. Эта информация позволяет заранее принимать необходимые корректирующие меры.Полученные данные, по словам собеседника издания, имеют практическое применение на земле. "Это позволяет предпринимать корректирующие действия. Допустим, рассредоточение наших систем ПВО, систем РЭБ, нашего стратегического наступательного потенциала", — резюмировал Владимир Орлов.Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.Также на тему передачи разведданных Украине — в статье Дмитрия Ковалевича "Отвлечение внимания или подготовка к тайной передаче разведданых. Зачем Киеву Космические войска" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251011/zvzdnye-mrii-darta-zaluzhnogo-pochemu-u-ukrainy-tugo-s-kosmosom-1069845860.html

россия

украина

британия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, британия, украина.ру, нато, спутник, разведка, пво, рэб, сша, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, аналитики, аналитика, военный эксперт