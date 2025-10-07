https://ukraina.ru/20251007/otvlechenie-vnimaniya-ili-podgotovka-k-taynoy-peredache-razveddanykh-zachem-kievu-kosmicheskie-voyska--1069703636.html

Отвлечение внимания или подготовка к тайной передаче разведданых. Зачем Киеву Космические войска

Чем дальше отступает украинская армия, теряя территории на земле, тем дальше вглубь межзвездного пространства устремляется мысль украинских военачальников.

На днях украинские нардепы сообщили, что до 31 декабря текущего года буду созданы Космические войска Украины. Об этом также говорится во внесённой Кабмином в Верховную Раду программе деятельности правительства.Поскольку у Украины нет возможности запускать в космос спутники или ракеты, а сама идея выглядит как неуместная штука, украинцы их заранее окрестили "Комическими войсками", памятуя об амплуа Зеленского.Командиром Космических войск был назначен 45-летний майор ВСУ Александр Гаврутенко. В июне 2025 года Гаврутенко был с визитом в Швеции, где участвовал в переговорах о сотрудничестве в сфере космических технологий для нужд ВСУ.Космические войска должны стать самостоятельной структурой (отдельными от военно-воздушных сил) с отдельным штабом, специализированными кадрами и своим бюджетом.Как пояснили в Министерстве обороны, Украина имеет три основные потребности в космической сфере: спутниковая связь, которая особенно важна для управления беспилотниками на больших расстояниях; проведение разведки; а также раннее предупреждение о ракетной опасности.До сих пор все эти данные Киеву предоставляли США. В связи с этим некоторые украинские эксперты подозревают, что Вашингтон либо прекратит передачу этих данных, либо продолжит, но втайне, а Киев будет выдавать их за результаты работы своих призрачных Космических войск.Вероятно, именно в связи с этим, действуя на упреждение, 5 октября украинская разведка обвинила Китай, что тот, дескать, помогает РФ передачей спутниковых разведданных, словно у России нет для этого своих возможностей."Звёздные войны" ЗалужногоВ понедельник 6 октября бывший главком ВСУ, отсиживающийся послом в Лондоне, Валерий Залужный написал о планах по созданию Космических войск Украины, усмотрев в этом шанс победить Россию. В своём комментарии Залужный требует развивать собственные космические войска автономно, не полагаясь целиком на союзников. Залужный пишет, что передача разведданных со стороны США становится элементом давления на Украину. Он отмечает, что даже американские программы типа SpaceX (программы Илона Маска) оказываются под влиянием России, поэтому, дескать, нет смысла на них ориентироваться.Особо беспокоит Залужного в этом плане российский "Орешник". "Индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой "Орешник" на город Днепр в ноябре 2024 года. Использование такого типа вооружения предназначено для доставки, как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении. Для нейтрализации такой угрозы необходимо иметь аналогичную систему", - мечтает генерал.Он также пишет, что "на земле, на воде и в воздухе" ВСУ якобы уже достигли технологического прогресса, поэтому теперь время обратить внимание на космос."Рассматривая космос именно как путь к получению оперативного преимущества, создание Космических войск должно быть гарантировано наделением их всем спектром возможностей", - продолжает свои размышления новый посол в Лондоне.Размышления Залужного об автономных космических программах для противодействия России с орбитальных станций (при этом без помощи США) говорят как минимум о том, что генерал пересмотрел сериал "Звёздные войны".История (не)освоения космоса ЗеленскимВ 2020 году украинские СМИ сообщали, что Зеленский поставил задачу создать украинский ракетный носитель для освоения космоса "до конца его каденции в марте 2024 года", чтобы "привлекать средства иностранных инвесторов".В Кабмине Украины тогда же сообщали об "участии" в Лунной программе США и планах приобщиться к первой американской миссии на Марс.Затем в апреле 2021 года в связи с 60-летием полёта Юрия Гагарина, Зеленский торжественно объявлял о создании Космической программы, с пафосом заявив, что без Украины никаких космических полётов не было бы. "Украинские конструкторы продолжают разработку спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций", - заливал Зеленский 4,5 года назад.В начале февраля 2022 года Государственное космическое агентство Украины анонсировало создание собственного космодрома на морской платформе для запуска ракет и спутников из акваторий Атлантического и Индийского океана.Под все эти космические прожекты выделялись миллионы. Только на одну морскую платформу для будущего космодрома бюджет планировали выдоить на 4,5 миллиарда гривен. Помимо распила бюджета, космические прожекты Зеленского должны были польстить ущемленному самолюбию националистов с их комплексом неполноценности на фоне российских космических программ.Космические войска для отвлечения вниманияУкраинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский утверждает, что новый вид войск якобы позволит не только усилить ПВО, но и принципиально разрушить логику применения целей РФ. По его словам, для их создания у Киева есть необходимый фундамент, в частности, "Южмаш" и остатки научных школ.Генерал-майор в отставке Сергей Кривонос рассказывает, что Космические войска специально придумали для отвлечения внимания украинцев, пытаясь продать им хоть какую-то "перемогу"."Новый род войск, который себе где-то увидел и придумал господин Вениславский [нардеп от "Слуги народа"] – это космические войска. Я уже не знаю, что еще они могут придумать, чтобы украинское общество свято верило в победу и не понимало, что, это обычная манипуляция, это как раз в стиле этой власти", - рассказывает отставной генерал.Подобными "перемогами" украинцев кормят еженедельно, анонсируя новые программы и "технологические прорывы". Как правило, сенсации хватает лишь на неделю, после чего её перебивают новой сенсацией.О том как жил и осваивал космос первый украинский космонавт - в статье Павел Попович: 95 лет первому украинцу в космосе

