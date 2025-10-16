https://ukraina.ru/20251016/sk-rf-rassleduet-pokhischenie-vyplat-u-vdovy-uchastnika-svo-1070181603.html
СК РФ расследует похищение выплат у вдовы участника СВО
Резонансное уголовное дело возбуждено по факту хищения денег, начисленных вдове участника СВО. Об этом 16 октября сообщает Следственный комитет России
"В Красноярском крае бывший сотрудник полиции и сотрудник банка подозреваются в хищении выплат, положенных вдове участника специальной военной операции", - сказано в официальном сообщении. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего участкового полиции ОМВД России по Козульскому району и сотрудника банка. Они подозреваются в совершении уголовных преступлений - мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и пособничество в мошенничестве. Следователи выяснили, что в октябре 2024 года участковый полиции и сотрудник банка, располагая сведениями о гибели жителя Козульского района – участника специальной военной операции, и положенных его супруге выплатах, попросил женщину под видом займа передать ему денежные средства. В январе 2025 года женщина обратилась в банк, где при содействии сотрудника кредитной организации получила наличные денежные средства, часть из которых в размере двух миллионов рублей передала участковому полиции. "Полицейский распорядился денежными средствами по своему усмотрению и не имел намерения их возвращать. Фигуранты задержаны. Бывшему участковому полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в следственном ведомстве. Там также отметили, что уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативных подразделений полиции. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
