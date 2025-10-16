СК РФ расследует похищение выплат у вдовы участника СВО - 16.10.2025 Украина.ру
СК РФ расследует похищение выплат у вдовы участника СВО
СК РФ расследует похищение выплат у вдовы участника СВО - 16.10.2025 Украина.ру
СК РФ расследует похищение выплат у вдовы участника СВО
Резонансное уголовное дело возбуждено по факту хищения денег, начисленных вдове участника СВО. Об этом 16 октября сообщает Следственный комитет России
2025-10-16T10:20
2025-10-16T10:20
"В Красноярском крае бывший сотрудник полиции и сотрудник банка подозреваются в хищении выплат, положенных вдове участника специальной военной операции", - сказано в официальном сообщении. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего участкового полиции ОМВД России по Козульскому району и сотрудника банка. Они подозреваются в совершении уголовных преступлений - мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и пособничество в мошенничестве. Следователи выяснили, что в октябре 2024 года участковый полиции и сотрудник банка, располагая сведениями о гибели жителя Козульского района – участника специальной военной операции, и положенных его супруге выплатах, попросил женщину под видом займа передать ему денежные средства. В январе 2025 года женщина обратилась в банк, где при содействии сотрудника кредитной организации получила наличные денежные средства, часть из которых в размере двух миллионов рублей передала участковому полиции. "Полицейский распорядился денежными средствами по своему усмотрению и не имел намерения их возвращать. Фигуранты задержаны. Бывшему участковому полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в следственном ведомстве. Там также отметили, что уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативных подразделений полиции. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
СК РФ расследует похищение выплат у вдовы участника СВО

10:20 16.10.2025
 
© Фото : скриншот видео Следком / Telegram
Резонансное уголовное дело возбуждено по факту хищения денег, начисленных вдове участника СВО. Об этом 16 октября сообщает Следственный комитет России
"В Красноярском крае бывший сотрудник полиции и сотрудник банка подозреваются в хищении выплат, положенных вдове участника специальной военной операции", - сказано в официальном сообщении.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего участкового полиции ОМВД России по Козульскому району и сотрудника банка. Они подозреваются в совершении уголовных преступлений - мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и пособничество в мошенничестве.
Следователи выяснили, что в октябре 2024 года участковый полиции и сотрудник банка, располагая сведениями о гибели жителя Козульского района – участника специальной военной операции, и положенных его супруге выплатах, попросил женщину под видом займа передать ему денежные средства. В январе 2025 года женщина обратилась в банк, где при содействии сотрудника кредитной организации получила наличные денежные средства, часть из которых в размере двух миллионов рублей передала участковому полиции.
"Полицейский распорядился денежными средствами по своему усмотрению и не имел намерения их возвращать. Фигуранты задержаны. Бывшему участковому полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в следственном ведомстве.
Там также отметили, что уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативных подразделений полиции. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Россия СК РФ СВО новости СВО сейчас новости СВО Россия социальные выплаты ветераны криминал полиция банки уголовное дело
 
Лента новостейМолния