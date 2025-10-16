Дело об убийстве генерала Кириллова поступило в военный суд - 16.10.2025 Украина.ру
Дело об убийстве генерала Кириллова поступило в военный суд
Дело об убийстве генерала Кириллова поступило в военный суд - 16.10.2025 Украина.ру
Дело об убийстве генерала Кириллова поступило в военный суд
Уголовное дело о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, поступило во Второй западный окружной военный суд. Об этом 16 октября сообщили РИА Новости
2025-10-16T02:21
2025-10-16T02:21
новости
украина.ру
россия
теракт
убийство
всу
сбу
игорь кириллов
вс рф
генерал
На скамье подсудимых будут представлены четверо подозреваемых: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.В зависимости от роли в совершённом преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.Ранее о завершении расследования теракта сообщили в СК РФ.17 декабря 2024 года, в Москве в результате теракта были убиты начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. К дому генерала на Рязанском проспекте подкатили электрический самокат, начинённый взрывчаткой. Кириллов был известен тем, что публично разоблачал провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
украина
запад
новости, украина.ру, россия, теракт, убийство, всу, сбу, игорь кириллов, вс рф, генерал, ск рф, москва, украина, суд, следствие, терроризм, война на украине, запад
Новости, Украина.ру, Россия, теракт, убийство, ВСУ, СБУ, Игорь Кириллов, ВС РФ, генерал, СК РФ, Москва, Украина, Суд, следствие, терроризм, война на Украине, Запад

Дело об убийстве генерала Кириллова поступило в военный суд

02:21 16.10.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
Брифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Уголовное дело о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, поступило во Второй западный окружной военный суд. Об этом 16 октября сообщили РИА Новости
На скамье подсудимых будут представлены четверо подозреваемых: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.
В зависимости от роли в совершённом преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Ранее о завершении расследования теракта сообщили в СК РФ.
17 декабря 2024 года, в Москве в результате теракта были убиты начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. К дому генерала на Рязанском проспекте подкатили электрический самокат, начинённый взрывчаткой. Кириллов был известен тем, что публично разоблачал провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".
На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
2 октября, 12:10
Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовать российских граждан, не гнушаясь самыми грязными методами
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраина.руРоссиятерактубийствоВСУСБУИгорь КирилловВС РФгенералСК РФМоскваУкраинаСудследствиетерроризмвойна на УкраинеЗапад
 
