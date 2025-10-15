https://ukraina.ru/20251015/voennyy-medik-v-odesskoy-oblasti-vymogal-10-tys-za-sluzhbu-v-tylu-1070148867.html

Военный медик в Одесской области вымогал $10 тыс за службу в тылу

Военный медик в Одесской области вымогал $10 тыс за службу в тылу - 15.10.2025 Украина.ру

Военный медик в Одесской области вымогал $10 тыс за службу в тылу

В Одесской области полицейские задержали начальника одного из отделений военной клиники за взяточничество. Об этом 15 октября сообщила Нацполиция Украины.

2025-10-15T17:55

2025-10-15T17:55

2025-10-15T17:55

новости

одесская область

украина

россия

нацполиция

тцк

украина.ру

доллар

взятка

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070146912_0:125:1092:739_1920x0_80_0_0_ad5ff578517241d0e07ee66333efcd29.jpg

Военного медика поймали в ситуации, когда он требовал $2000 долларов от военнослужащего одной из воинских частей. За эти деньги была обещана помочь в получении документов о признании ограниченно пригодным к прохождению службы. Злодеем оказался начальник отделения безотлагательной хирургии одной из военных клиник. Он требовал от матроса денежное вознаграждение за содействие в подготовке определенной медицинской документации. При этом предпочтение традиционно было отдано не гривнам, а долларам США. Она должна была стать основанием для вынесения военно-врачебной комиссией заключения об ограниченной пригодности к прохождению военной службы. Это позволило бы военнослужащему продлить службу в тыловых подразделениях — в частности, в учреждениях обеспечения, логистики, связи или охраны."За положительное решение вопроса медик сначала требовал 10 000 долларов, но затем снизил сумму до 2000", - рассказали в Нацполиции. Полицейские задержали его непосредственно после получения оговоренных денег. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Ранее в новостях: Народный гнев: украинцы открыто противостоят ТЦК в общественном транспорте Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

одесская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесская область, украина, россия, нацполиция, тцк, украина.ру, доллар, взятка, криминал, врач, всу, вмс украины, матросы, коррупция