Военный медик в Одесской области вымогал $10 тыс за службу в тылу
В Одесской области полицейские задержали начальника одного из отделений военной клиники за взяточничество. Об этом 15 октября сообщила Нацполиция Украины.
Военного медика поймали в ситуации, когда он требовал $2000 долларов от военнослужащего одной из воинских частей. За эти деньги была обещана помочь в получении документов о признании ограниченно пригодным к прохождению службы. Злодеем оказался начальник отделения безотлагательной хирургии одной из военных клиник. Он требовал от матроса денежное вознаграждение за содействие в подготовке определенной медицинской документации. При этом предпочтение традиционно было отдано не гривнам, а долларам США. Она должна была стать основанием для вынесения военно-врачебной комиссией заключения об ограниченной пригодности к прохождению военной службы. Это позволило бы военнослужащему продлить службу в тыловых подразделениях — в частности, в учреждениях обеспечения, логистики, связи или охраны."За положительное решение вопроса медик сначала требовал 10 000 долларов, но затем снизил сумму до 2000", - рассказали в Нацполиции. Полицейские задержали его непосредственно после получения оговоренных денег. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Ранее в новостях: Народный гнев: украинцы открыто противостоят ТЦК в общественном транспорте Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
