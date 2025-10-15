Обнародован чат американских Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм - 15.10.2025 Украина.ру
Обнародован чат американских Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм
В сети была обнародована переписка американских активистов из объединения Молодых республиканцев, содержащая расистские и сексистские высказывания, поддержку пыток в политических целях и восхваление Гитлера. Об этом со ссылкой на издание Politico 15 октября сообщает РИА Новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102748/59/1027485969_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d127acfa3c66e3fbaae69d635036b32.jpg
Как следует из описания на странице Молодых республиканцев, это старейшее молодёжное объединение в США, созданное в поддержку Республиканской партии ещё в 1856 году.Обнародованные переписки объемом в 2900 страниц охватывают период с января по август. В них раскрываются планы активистов по захвату контроля над Национальной федерацией молодых республиканцев. В настоящее время многие участники чата уже работают в государственных и партийных структурах, включая одного действующего сенатора штата."Все, кто проголосует против, отправятся в газовую камеру... Я создам величайшие методы психологических пыток, известные человечеству", – написал действующий на тот момент лидер этой группы активистов Питер Джиунта, комментируя предстоящие выборы председателя Национальной федерации молодых республиканцев.В ходе переписки в чате также приветствовались идеи Гитлера, наряду с использованием расистских оскорблений и одобрением сексуального насилия, которое один из участников назвал "эпическим" действием.Отмечается, что на данный момент организация "Молодые республиканцы Канзаса" прекратила деятельность. Ее веб-сайт стал недоступен для публичного просмотра.Напомним, что реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях, а практически это выражается в поддержке на Украине бандеровского режима.
Обнародован чат американских Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм

03:57 15.10.2025
 
© РИА Новости . Вера Голосова
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в фотобанк
В сети была обнародована переписка американских активистов из объединения Молодых республиканцев, содержащая расистские и сексистские высказывания, поддержку пыток в политических целях и восхваление Гитлера. Об этом со ссылкой на издание Politico 15 октября сообщает РИА Новости
Как следует из описания на странице Молодых республиканцев, это старейшее молодёжное объединение в США, созданное в поддержку Республиканской партии ещё в 1856 году.
Обнародованные переписки объемом в 2900 страниц охватывают период с января по август. В них раскрываются планы активистов по захвату контроля над Национальной федерацией молодых республиканцев. В настоящее время многие участники чата уже работают в государственных и партийных структурах, включая одного действующего сенатора штата.
"Все, кто проголосует против, отправятся в газовую камеру... Я создам величайшие методы психологических пыток, известные человечеству", – написал действующий на тот момент лидер этой группы активистов Питер Джиунта, комментируя предстоящие выборы председателя Национальной федерации молодых республиканцев.
В ходе переписки в чате также приветствовались идеи Гитлера, наряду с использованием расистских оскорблений и одобрением сексуального насилия, которое один из участников назвал "эпическим" действием.
Отмечается, что на данный момент организация "Молодые республиканцы Канзаса" прекратила деятельность. Ее веб-сайт стал недоступен для публичного просмотра.
Напомним, что реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях, а практически это выражается в поддержке на Украине бандеровского режима.
Интервью С.В.Лаврова для проекта Без срока давности. Фронт без линии фронта
30 марта, 19:04
Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – ЛавровГеноцид народов Советского Союза за пределами России ещё не скоро признают таковым. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
