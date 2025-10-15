https://ukraina.ru/20251015/obnarodovan-chat-amerikanskikh-molodykh-respublikantsev-voskhvalyayuschikh-natsizm-1070112773.html

Обнародован чат американских Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм

В сети была обнародована переписка американских активистов из объединения Молодых республиканцев, содержащая расистские и сексистские высказывания, поддержку пыток в политических целях и восхваление Гитлера. Об этом со ссылкой на издание Politico 15 октября сообщает РИА Новости

2025-10-15T03:57

Как следует из описания на странице Молодых республиканцев, это старейшее молодёжное объединение в США, созданное в поддержку Республиканской партии ещё в 1856 году.Обнародованные переписки объемом в 2900 страниц охватывают период с января по август. В них раскрываются планы активистов по захвату контроля над Национальной федерацией молодых республиканцев. В настоящее время многие участники чата уже работают в государственных и партийных структурах, включая одного действующего сенатора штата."Все, кто проголосует против, отправятся в газовую камеру... Я создам величайшие методы психологических пыток, известные человечеству", – написал действующий на тот момент лидер этой группы активистов Питер Джиунта, комментируя предстоящие выборы председателя Национальной федерации молодых республиканцев.В ходе переписки в чате также приветствовались идеи Гитлера, наряду с использованием расистских оскорблений и одобрением сексуального насилия, которое один из участников назвал "эпическим" действием.Отмечается, что на данный момент организация "Молодые республиканцы Канзаса" прекратила деятельность. Ее веб-сайт стал недоступен для публичного просмотра.Напомним, что реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях, а практически это выражается в поддержке на Украине бандеровского режима.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

