Крах "лимузинной дипломатии" Трампа. Как Европа втягивает США в войну с Россией

Чем занимается президент США Дональд Трамп сейчас, в принципе, очевидно: он пожинает горькие плоды реальной политики в режиме послевкусия после сладких моментов триумфа и славы, испытанных в Египте.

2025-10-15T16:55

Там, в жарких песках Ближнего Востока, ему, по его же мнению, удалось то, что не удавалось никому – помирить израильтян и палестинцев. По крайней мере, если и не всех палестинцев, то из движения ХАМАС. И так действительно всё выглядит. Но, увы, только по одному пункту – обмену заложниками и заключенными. В остальном же конфликт далек от урегулирования, и остается только молиться всем богам, чтобы мир хотя бы на время пришел на эту землю. Там уже опять стреляют, а представители сторон – Израиля и Хамаса – даже послевкусия Трампа не разделили и не разделяют, ибо их не было на подписании "декларации о мире".Успехом Трампа на Ближнем Востоке, конечно, может считаться тот хаос, который пожирает регион после того, как американцы вроде бы уничтожили и ослабили всех своих врагов (Иран и их прокси в Сирии, Ливане, Палестине и в Секторе Газа) и руками Израиля уничтожили антиамериканскую и антиизраильскую "ось сопротивления", поддерживаемую Тегераном. Но остались хуситы в Йемене, обижены многие в Катаре после бомбардировок его территории, максимально обострены отношения Израиля не только с арабскими странами, но и с Турицей, война может вспыхнуть в любой момент в Сирии, а Саудовская Аравия и Пакистан на всякий случай подписали договор (по-трамповски – сделку) об оказании помощи друг другу вплоть до ракетно-ядерного оружия, которое имеется у Исламабада и очень тревожит Вашингтон.Но нас интересуют Европа и конфликт между Украиной и Россией в виде СВО. И здесь Трамп застыл в шаге от провала своей стратегии, которую он избрал, как рабочую и, казалось бы, достиг успехов. Смысл ее заключался в том, чтобы США выскочили из прямого участия в европейской войне, но начали зарабатывать на ней. Более того – избежали обвинений в желании начать Третью мировую войну, оставив эту сомнительную славу либо Европе, либо воюющим между собой России с Украиной.Сейчас чисто внешне так и выглядит: США уже начали зарабатывать на войне в Европе, продавая оружие странам Евросоюза, а те начали передавать его украинскому неонацистскому режиму и платить за океан.Кроме того, Трамп начал по всеми миру тарифные войны с повышением пошлин на товары, ввозимые в США: 2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Это позволило ему уже в сентябре на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в загородной резиденции главы британского правительства Чекерс заявить визави: "В нашу страну инвестируют в этом году более 17 трлн долл. Это во много раз больше, чем у нас было в прошлом году. Мы никогда не видели таких инвестиций. Без пошлин у нас была бы лишь небольшая часть этого".И добавил, кстати, что новые тарифы вынуждают бизнес переносить производственные мощности на территорию США. То есть финасово-экономически обезжиривать и доить ту же Европу.Журналистам же он рассказал, что что введенные им торговые пошлины ускоренно обогатили Америку, так как США уже заработали более 200 млрд долл и надеются достичь 1 трлн долларов в год. "Теперь с введением пошлин, я думаю, мы, Соединенные Штаты, стали самой богатой страной в мире и получаем сотни миллиардов долларов", – хвастливо сказал он.Чисто внешние и шумно распиаренные шаги Трампа даже позволили его верным стороникам, умеющим читать и писать, заговорить о некоей "доктрине Трампа", приносящей неизменно превосходные результаты.В частиности, вице-президента Джей Ди Вэнс в прошедшем июне, после американо-израильских ударов по Ирану, на обеде с республиканцами в Огайо изложил приницпы этой системы взглядов своего шефа. "Во-первых, четко формулировать интересы США, и в данном случае они заключаются в том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Во-вторых, попытаться с помощью настойчивой дипломатии решить проблему. И в-третьих, когда не получается решить проблему дипломатическим путем, использоваться подавляющую военную мощь, а затем убраться восвояси, прежде чем конфликт перерастет в затяжной", – рассказал Джей Ди Вэнс.Тогда, как пишет издание Politico, вице-президент США признал, что впервые доктрина Трампа была полновесно "обкатана" на Иране, и, по его словам, сработала "как нужно", ибо США не пытались сменить режим или нанести поражение Тегерану, а только "мы уничтожаем их ядерную программу, и как только достигаем цели — уходим".По словам Вэнса, есть надежда, что эта доктрина Трампа станет "доминирующей силой в американской внешней политике, а не только во внешней политике республиканцев".Обозреватели же выяснили, что опирается доктрина Трампа на три приницпа его политики, изученные, зафиксированные и изложенные еще в апреле сего года обозревателем Foreign Policy Мэтью Кренигом:– Америка превыше всего, Трамп исходит из того, что США должны быть гегемоном всегда;– не допустить ограбления Америки — от торговли до иммиграции и НАТО: все должны платить за любые услуги, предоставляемые США;– эскалация с целью деэскалации. Как написал об этом Крениг, опираясь на книгу Трампа "Искусство заключения сделки", "его предпочтительная стратегия ведения переговоров заключается в том, чтобы выдвигать угрозы и экстремальные требования, чтобы вывести партнера по переговорам из равновесия и в конечном итоге заставить его сесть за стол переговоров для заключения сделки".А когда в августе Трампу удалось провести, по его мнению, крайне удачную встречу на Аляске с президентом России Владимиром Путиным, то все даже заговорили, что американский президент удачно оседлал и так называемую "лимузинную дипломатию", выдуманную агентством Bloomberg.Суть ее сводится к умению наиболее эффективно обсуждать острые вопросы и проблемы без оглядки на церемониал, многочисленных советников и фиксации каждого слова, в режиме доверительной, неформальной беседы мировых лидеров в закрытом салоне автомобиля. И действительно вдали от протокольных мероприятий и глаз прессы.Как это, собственно, и случилось у Трампа с Путиным вовремя поездки их обоих в одном авто. Трампа, кстати.Тогда же и определили даже, что "лимузинная дипломатия" – это некий новый гибрид "диломатии канонерок" и "челночной дипломати" прежних времен.Как известно, "дипломатия канонерок" – это оказание давления на менее развитую или мощную страну, чтобы та приняла неравноправный договор, выгодный стране, которая оказывает давление. В случае отказа канонерки отправляются в непокорную страну, чтобы обстрелять ее порты и заставить принять свои условия.А "челночная дипломатия" – это метод ведения переговоров, при котором дипломат или посредник активно перемещается между конфликтующими сторонами, как юркий и неустанный челнок, чтобы достичь договоренности или урегулировать спор. И вместо того, чтобы собирать все стороны за одним столом, посредник встречается с каждой стороной отдельно, передавая их предложения, требования и контрпредложения. И достигая договоренностей.И вот "лимузинная дипломатия" как бы пришла на смену им обеим и принесла Трампу результаты. И типа будет приносить, благодаря его "доктрине".Параллельно Трамп застолбил за собой еще один военно-политический мем – мир с позиции сильного или мир через силу. То есть "лимузинная дилматия" особо успешна, если ее подкреплять военным могуществом США. Как в противостоянии с Ираном. Или в давлении на Израиль и Хамас при сделке по обмену заложниками в Секторе Газа.Все вокруг зашлись в аплодисментах и даже пыпытались поймать свои чепчики и шляпки, в экзальтации подброшенные в воздух от восторга.Но нашлись и скетики. Если Международный валютный фонд (МВФ), утверждает, что США по-прежнему удерживают позицию лидера в мировом рейтинге по объему валового внутреннего продукта (ВВП), то знаменитый экономист Питер Шифф скептически оценил экономические успехи Трампа и его похвальбу с 17 триллионами инветиций, назвав их "чепухой". А Шифф – это, между прочим, предсказатель экономического кризиса 2008 года и критик америкаснкой модели экономики по кличке "Доктор Судный день". По его словам, если бы слова Трампа были правдой, то означало бы рост ВВП США примерно на 50%, а доллар резко укрепился бы из-за притока капитала. А ничего этого, как все знают, в США нет и в помине.А вот сейчас разочарование может ждать Трампа и в Европе, где, по его словам, "война Байдена" рискует полноценно стать "войной Трампа". Если он 17 октября сего года на встрече в Вашингтоне с просроченным недопрезидентом Украины Владимиром Зеленским примет решение дать тому дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк". Чтобы бить вглубь России, которая уже заявила, что рассматривает этот шаг, как резукую эскалацию, на которую оветит адекватно и, возможно, очень даже ассиметрично. Так, что от Украины и поддерживающей ее русофобской Европы останется мокрое и пустое, но зараженое всякой нехорошей всячиной, место, а от центров принятия решений и запуска страшных ракет – "пролив имени товарища Сталина". Между Канадой и Мексикой, разумеется, и из Атлантического океана в Тихий. Так крайне страшно и фантасмагорично пророссйские оптимисты рисуют последствия Третьей мировой войны в ядерном исполнении…Конечно, все надеются, что до этого не дойдет, но Трамп действительно застыл в неведении и должен понимать, что хитрые и циничные европейцы, льстя и пресмыкаясь, подставляя перхоть для стряхивания и припадая к руке, все же почти втянули его обратно в европарадигму и в войну в Украине. Потому что Россия прекрасно понимает, что какие бы схемы поставок "Томагавков" через третьи-четвертые страны не изобретали европейцы, за всеми сделками будут стоять США. И они же будут отвечать. Своей безопасностью.Трамп, понимая это, уже сейчас должен решать три вопроса:– вступать ему или не вступать в войну по новой, поддерживая Европу;– если поддерживать Европу и Украину, то в какой степени, чтобы и волки были сыты (ВПК США не лишился ввоенных заказов), и овцы целы (от Украины и Европы хоть что-то осталось);– если он все же вступит и передаст "Томагавки" нарванным неонацистам, то как чисто теоритически напоследок избежать обвинений в том, что он стал причиной Третьей мировой войны. Ведь своей главной задачей на посту президента США он еще в декабре 2024 года, сразу после избрания, называл именно предотвращение этой войны.И может получиться, что и здесь, с неправильными ответами на эти вопросы, Трамп лопухнется да еще и с возможным летальным исходом для всего человечества. А Европа с себя эти обвинения снимет. Какая незадча корячится, как с куста, когда от самодовольства, раздутого самомнения и тщеславия берега путаешь и краев не видишь…Может, правильно ему Нобелевскую премию мира не дали?P.S. Хитрые конспирологи уже придумали, что возможная передача США "Томагавков" Украине – это резульат тайных договоренностей в стиле "лимузинной диломатии" между Путиным и Трампом, достигнутые как раз на Аляске. В частности, портал Axios допускает передачу Киеву крылатых ракет, а Тelegram-канал "Военная хроника" пишет: "Согласно одной из конспирологических теорий, ситуация с поставкой ракет "Томагавк" Украине является частью заранее подготовленного сценария, якобы согласованного на встрече Путина и Трампа на Аляске. Суть заключается в том, что конфликт приближается к своему завершению, но окончательные условия будут определены не США или Украиной, а с учетом серьезных уступок в пользу России, включая вопросы территориальных изменений".Суть же конспирологии в том, что никто-де не хочет признавать свое поражение в войне, а максимальное повышение ставок и эскалация с "Томагавками" позволят США и России избежать репутационных потерь. "Передача ракет", согласно достигнутой договоренности, якобы заставит Москву пойти на переговоры "на условиях сильного", то есть Трампа. Это создаст иллюзию, что именно давление со стороны США вынудило Россию к диалогу, а не наоборот.Такое развитие событий якобы позволит всем как бы сохранить лицо: Москва фиксирует для себя приемлемые результаты – получает свое, Вашингтон гордо заявляет о дипломатическом успехе и мощи американской армии, и даже растерзанная Украина не останется в накладе, ибо сможет увтерждать, что она осталась на карте мира, а "раз русские не дошли до западных границ, значит, мы их победили".Все в этой теории правдоподобно, если исходить из того, что политика – это искусство возможного. Но президент Путин ранее уже заявил, что возможные поставки "Томагавков" Украине могут негативно сказаться на позитивной динамике отношений между Россией и США. Пардон, и "проливом имени товарища Сталина"…Впрочем, подождем и увидим, благо дело – ждать осталось недолго.О последней информации по предоставлению США Украине Томагавков - в статье Павла Котова "Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков""

