Военнослужащий ВСУ рассказал, за что убил мирного жителя Мариуполя - 13.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251013/voennosluzhaschiy-vsu-rasskazal-za-chto-ubil-mirnogo-zhitelya-mariupolya-1070022178.html
Военнослужащий ВСУ рассказал, за что убил мирного жителя Мариуполя
Военнослужащий ВСУ рассказал, за что убил мирного жителя Мариуполя - 13.10.2025 Украина.ру
Военнослужащий ВСУ рассказал, за что убил мирного жителя Мариуполя
Вынесен приговор украинскому военнослужащему за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом 13 октября сообщает СК РФ.
2025-10-13T11:53
2025-10-13T12:14
новости
россия
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ск рф
"азов"
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070021912_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_3e811a6f52b04fc5a879cfafd405f0b4.jpg
Суд вынес обвинительный приговор военнослужащему запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"* старшему солдату Анатолию Камышенко. Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти (ч. 1 ст. 356, п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Камышенко перемещался на автомобиле ВАЗ по ул. Левченко в Мариуполе. Он увидел передвигавшегося по проезжей части мирного жителя с белой повязкой. "Полагая, что мужчина занимает пророссийские позиции и взгляды, поддерживает специальную военную операцию и оказывает содействие военнослужащим ДНР и Российской Федерации, Камышенко решил его убить. Увеличив скорость автомобиля, Камышенко догнал мужчину и совершил на него наезд. В результате мирный житель скончался на месте от полученных телесных повреждений", - рассказали в Следственном комитете.Ведомство опубликовало также видео с признательными показаниями осужденного. По приговору суда Камышенко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.* террористическая организация, запрещена в РоссииБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
мариуполь
донецкая народная республика
донбасс
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070021912_156:0:1113:718_1920x0_80_0_0_31cbf766e224c73b6b8eaa7b49b0e616.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ск рф, "азов", сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, военные преступления, мирные жители, приговор, криминал, донбасс, военнопленные, украина.ру, украина, украина.ру, суд
Новости, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СК РФ, "Азов", СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, приговор, криминал, Донбасс, военнопленные, Украина.ру, Украина, Украина.ру, Суд

Военнослужащий ВСУ рассказал, за что убил мирного жителя Мариуполя

11:53 13.10.2025 (обновлено: 12:14 13.10.2025)
 
© Фото : Следком / Telegram
- РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Следком / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Вынесен приговор украинскому военнослужащему за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом 13 октября сообщает СК РФ.
Суд вынес обвинительный приговор военнослужащему запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"* старшему солдату Анатолию Камышенко.
Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти (ч. 1 ст. 356, п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Камышенко перемещался на автомобиле ВАЗ по ул. Левченко в Мариуполе. Он увидел передвигавшегося по проезжей части мирного жителя с белой повязкой.
"Полагая, что мужчина занимает пророссийские позиции и взгляды, поддерживает специальную военную операцию и оказывает содействие военнослужащим ДНР и Российской Федерации, Камышенко решил его убить. Увеличив скорость автомобиля, Камышенко догнал мужчину и совершил на него наезд. В результате мирный житель скончался на месте от полученных телесных повреждений", - рассказали в Следственном комитете.
Ведомство опубликовало также видео с признательными показаниями осужденного.
По приговору суда Камышенко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
* террористическая организация, запрещена в России
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСК РФ"Азов"СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияВСУВоенные преступлениямирные жителиприговоркриминалДонбассвоеннопленныеУкраина.руУкраинаУкраина.руСуд
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25"Подводная лодка всплыла в степях Украины": Медведев отреагировал на угрозы Трампа
12:11Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился, Медведев предупредил США о поставках "Томагавков": главное
11:53Военнослужащий ВСУ рассказал, за что убил мирного жителя Мариуполя
11:38На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь
11:33Удар по тылу оккупантов: в Краматорске парализована работа полиции и военной логистики
11:15"Выглядят удовлетворительно": СМИ об освобождении еще 13 израильтян из Газы
11:09Глава дипломатии ЕС обсуждает в Киеве военную и финансовую поддержку режима Зеленского
10:52ВС РФ форсировали Нетриус, устремившись к Новоселовке с севера
10:37Армия РФ уничтожила штурмовую группу ВСУ уничтожена у Кондратовки. Главное на этот час
10:30Первые освобожденные заложники переданы армии Израиля в секторе Газа
10:26"Удавка на шее ВСУ стягивается все сильнее": Александр Матюшин о судьбе Покровского направления
10:23Российские снайперы заняли самые высокие здания Купянска
10:18Спецслужбы Украины совместно с ИГ* готовили убийство высокопоставленного офицера МО РФ
10:08Подлодка "Новороссийск" у берегов Франции вынудила НАТО отреагировать
10:00Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября
09:50Трамп анонсировал возможный разговор с Путиным о ракетах
09:29На подступах к Мирнограду: ВС РФ ведут ожесточенные бои и усиливают атаки
09:22ПВО России уничтожено 16 БПЛА ВСУ, летевших в Крым
09:14СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки
08:53В Одесской области после ударов ВС РФ тушат мощные пожары
Лента новостейМолния