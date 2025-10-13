https://ukraina.ru/20251013/voennosluzhaschiy-vsu-rasskazal-za-chto-ubil-mirnogo-zhitelya-mariupolya-1070022178.html

Военнослужащий ВСУ рассказал, за что убил мирного жителя Мариуполя

Военнослужащий ВСУ рассказал, за что убил мирного жителя Мариуполя - 13.10.2025 Украина.ру

Военнослужащий ВСУ рассказал, за что убил мирного жителя Мариуполя

Вынесен приговор украинскому военнослужащему за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом 13 октября сообщает СК РФ.

2025-10-13T11:53

2025-10-13T11:53

2025-10-13T12:14

новости

россия

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ск рф

"азов"

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070021912_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_3e811a6f52b04fc5a879cfafd405f0b4.jpg

Суд вынес обвинительный приговор военнослужащему запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"* старшему солдату Анатолию Камышенко. Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти (ч. 1 ст. 356, п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Камышенко перемещался на автомобиле ВАЗ по ул. Левченко в Мариуполе. Он увидел передвигавшегося по проезжей части мирного жителя с белой повязкой. "Полагая, что мужчина занимает пророссийские позиции и взгляды, поддерживает специальную военную операцию и оказывает содействие военнослужащим ДНР и Российской Федерации, Камышенко решил его убить. Увеличив скорость автомобиля, Камышенко догнал мужчину и совершил на него наезд. В результате мирный житель скончался на месте от полученных телесных повреждений", - рассказали в Следственном комитете.Ведомство опубликовало также видео с признательными показаниями осужденного. По приговору суда Камышенко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.* террористическая организация, запрещена в РоссииБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

мариуполь

донецкая народная республика

донбасс

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ск рф, "азов", сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, военные преступления, мирные жители, приговор, криминал, донбасс, военнопленные, украина.ру, украина, украина.ру, суд