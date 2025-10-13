Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда"
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Украина становится все ближе к тому, чтобы заполучить-таки американские ракеты Tomahawk ("Томагавк"). На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение по данному вопросу, однако деталей раскрывать не стал
Решение принято. Вроде как
Строго говоря, передадут ли "Томагавки" Украине или нет – еще вопрос, так как заявление Трампа можно трактовать двояко.
"Да, я вроде как принял решение, в целом, если подумать. Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают - куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось задать этот вопрос", - сказал он во вторник, 7 октября, в беседе с журналистами в Белом доме.
Американский президент добавил, что не хочет эскалации, поэтому ему предстоит еще задать ряд вопросов Киеву.
Иными словами, может передадут, а может и нет, если ответы украинской стороны Вашингтон вдруг не устроят.
В Кремле констатировали ранее, что на такое решение Белого дома Москва даст адекватный ответ. По словам Владимира Путина, удары "Томагавками" не изменят ситуацию в зоне СВО.
"Вы говорили о президенте Соединенных Штатов, но там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности Tomahawk и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях", - сказал российский президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Помогут Нидерланды
В сухом остатке, вариантов с этими ракетами не так уж и много. Первый момент – это долгий срок передачи этих ракет, их нельзя одномоментно отгрузить на Украину и тут же применить после их туда приезда.
Речь идет о том, что если решение о передаче будет принято, то сначала другим странам НАТО нужно будет закупить определенное количество ракет, чтобы потом передать их Украине. Впрочем, кое-какие действия в этом направлении уже идут.
Так, за сутки до заявления Трампа, ВМС США получили одобрение Госдепартамента на закупку 837 ракет с головкой самонаведения Maritime Strike Tomahawk до 2028 финансового года. Отмечается, что запрос также включал модификацию для установки ракет на наземные пусковые установки армии и Корпуса морской пехоты США.
Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) еще в апреле этого года объявило, что Нидерланды получат от США порядка 200 "Томагавков" наземного базирования в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS). В одобренном запросе как раз подтверждается эта сделка.
Речь идет о том, что Нидерланды получат до 163 ракет современной модификации "Томагавков" Block V, 12 полностью собранных и готовых к запуску (All‑Up Rounds, AUR) ракет предыдущей модификации, до 10 систем управления тактическими ракетами "Томагавк", а также 2 телеметрические ракеты Block IV.
Всего программа оценивается в 2,19 млрд долларов. Экспортная же цена одной ракеты "Томагавк" последних модификаций оценивается экспертами примерно в 4-5 млн долларов, при этом государственные сделки в США по линии Пентагона показывают цену в 2,5-3 млн долларов за единицу в зависимости от комплектации, года выпуска и включенных пакетов обслуживания.
Примечательно, что буквально в те же дни, когда все это стало известно, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф нанес визит в Киев, где посетил один из заводов по производству дронов. Вероятно, что тема "Томагавков" также была в фокусе внимания, а закупаемые Нидерландами ракеты могут в скорое время оказаться на Украине.
Что теперь ожидать
В очень скором времени, все же, это сделать вряд ли получится. Как писал у себя в соцсетях депутат Верховной Рады Егор Чернев, ситуация с "Томагавками" может развиваться по следующему сценарию: сначала будет объявлено общее решение США, затем произойдет поставка первой небольшой партии, потом ее применят по объектам в РФ, далее поставляемые партии будут увеличиваться, как и радиус применения ракет.
Перед каждым таким шагом, полагает парламентарий, американцы будут смотреть на реакцию России. В зависимости от нее и будут осуществляться дальнейшие действия, вплоть до снятия практически всех ограничений для ВСУ касательно применения "Томагавков".
© AP / Ford Williams
Еще один вопрос – это то, кто именно будет запускать эти дальнобойные ракеты с территории Украины. Маловероятно, что это будут исключительно местные военспециалисты, таковых попросту нет, а обучение их займет год и больше, да и никто им такую технику не доверит.
Следовательно, организовывать и сопровождать весь процесс должны представители США, либо же других стран НАТО, что будет означать фактическое вовлечение Североатлантического альянса в войну с Россией.
Какая угроза для России
Американский Институт изучения войны (ISW) обнародовал карту, на которой можно рассчитать зону поражения на территории РФ, которая попадает под действие "Томагавков". Рассматриваются две модификации с дальностью полета 1,6 тыс. км и 2,5 тыс. км соответственно.
Аналитики этой организации подсчитали, что в радиусе действия этих ракет окажется порядка 2 тыс. российских военных и промышленных объектов.
"Дальности поражения даже базовой версии Tomahawk достаточно, чтобы достать до самых разных объектов: от судостроительных верфей в Петербурге до авиабазы стратегических ракетоносцев "Энгельс-2" в центральной части страны", - прокомментировал у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, передача Украине самой дальнобойной модификации ставит под угрозу уже стратегические узлы Севера — аэродром Оленья, где базируются Ту-95МС, "Севмаш" в Северодвинске, где производят атомные подлодки и базу Северного флота в Гаджиево, как и все объекты РФ в этом районе.
По сути, речь идет о создании условий, при которых значительная часть морской и воздушной составляющих российской ядерной триады окажется в зоне потенциального удара, резюмировал Рожин.
"Не стоит воспринимать в лоб"
Для американцев использование ракет "Томагавк" станет испытанием в боевых условиях новой наземной пусковой установки Typhon, на которой установлена вертикальная пусковая система Mk‑41.
Как следует из сообщений СМИ, первый запуск с использованием Typhon состоялся всего лишь два года назад.
Если говорить о ракете в варианте Block IV, то она имеет возможность перенацеливания прямо в полете и способна находится в заданном районе в режиме ожидания команды на удар.
"Она сообщает по системе спутниковой связи о полученных боевых повреждениях, что важно для оценки эффективности ее удара. Tomahawk Block V имеет более качественную систему передачи данных, более высокую помехозащищенность спутниковой навигационной системы и ряд других улучшений. Масса осколочно-фугасной боевой части этих ракет около 370 кг, отклонение от цели 5–10 м. У ракет типа Tomahawk Block V боеголовка проникающего действия, то есть настроена на поражение заглубленных пунктов управления, опор мостов, логистических бункеров, складов и т.п"», - пишет "Независимая газета".
Есть вариант, при котором можно будет обойтись вообще без новой наземной установки Typhon. Телеграм-канал "Русский инженер" пишет, что учитывая количество поставленных на Украину комплексов Patriot, они могут попробовать доработать пусковую, на манер импровизированной установки Мк41, с которой запускаются как зенитные "Стандарты" так и "Томагавки".
© ФотоТомагавк
Автор канала полагает, что вся история с "Томагавками" для Украины вообще может оказаться не тем, чем кажется. Логичнее, полагает он, передать ВСУ не "Томагавки", а ракеты JASSM, которые приспособлены для запуска с самолетов F-16, которые есть на вооружении Украины. У первых их партий заканчивается срок хранения, поэтому 50-100 таких ракет можно было бы передать Киеву и не тратиться на их утилизацию, а наоборот, заработать.
Эта ракета схожа с ракетой Storm Shadow, поэтому принципиальной разницы в ее перехвате не будет, утверждает "Русский инженер".
"Поэтому, по сути, идет вербальная подготовка смены крылатой ракеты Storm Shadow на JASSM, ввиду исчерпания запасов "Штормов", ну и попытка выжать при этом максимум медийного эффекта", - говорится в сообщении.
Тем временем, многие по-прежнему сомневаются, что "Томагавки" дойдут до Украины.
"Это определенная тактика нашего друга Дональда…не надо воспринимать это в лоб…", - рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Все будет нормально, резюмировал он.
О том, чем Россия ответит на применение "Томагавков" - в материале издания Украина.ру Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают.
