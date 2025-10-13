https://ukraina.ru/20251013/ukraina-za-nedelyu-tomagavki-vse-blizhe-ili-taktika-druga-donalda-1069995977.html

Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда"

Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда" - 13.10.2025 Украина.ру

Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда"

Украина становится все ближе к тому, чтобы заполучить-таки американские ракеты Tomahawk ("Томагавк"). На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение по данному вопросу, однако деталей раскрывать не стал

2025-10-13T04:44

2025-10-13T04:44

2025-10-13T04:44

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

нато

сво

туск дональд

борис рожин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069090160_95:0:964:489_1920x0_80_0_0_e3f2fde7227f972eefce92c9e7da29d5.jpg

Решение принято. Вроде какСтрого говоря, передадут ли "Томагавки" Украине или нет – еще вопрос, так как заявление Трампа можно трактовать двояко."Да, я вроде как принял решение, в целом, если подумать. Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают - куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось задать этот вопрос", - сказал он во вторник, 7 октября, в беседе с журналистами в Белом доме.Американский президент добавил, что не хочет эскалации, поэтому ему предстоит еще задать ряд вопросов Киеву.Иными словами, может передадут, а может и нет, если ответы украинской стороны Вашингтон вдруг не устроят.В Кремле констатировали ранее, что на такое решение Белого дома Москва даст адекватный ответ. По словам Владимира Путина, удары "Томагавками" не изменят ситуацию в зоне СВО."Вы говорили о президенте Соединенных Штатов, но там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности Tomahawk и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях", - сказал российский президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.Помогут НидерландыВ сухом остатке, вариантов с этими ракетами не так уж и много. Первый момент – это долгий срок передачи этих ракет, их нельзя одномоментно отгрузить на Украину и тут же применить после их туда приезда.Речь идет о том, что если решение о передаче будет принято, то сначала другим странам НАТО нужно будет закупить определенное количество ракет, чтобы потом передать их Украине. Впрочем, кое-какие действия в этом направлении уже идут.Так, за сутки до заявления Трампа, ВМС США получили одобрение Госдепартамента на закупку 837 ракет с головкой самонаведения Maritime Strike Tomahawk до 2028 финансового года. Отмечается, что запрос также включал модификацию для установки ракет на наземные пусковые установки армии и Корпуса морской пехоты США.Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) еще в апреле этого года объявило, что Нидерланды получат от США порядка 200 "Томагавков" наземного базирования в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS). В одобренном запросе как раз подтверждается эта сделка.Речь идет о том, что Нидерланды получат до 163 ракет современной модификации "Томагавков" Block V, 12 полностью собранных и готовых к запуску (All‑Up Rounds, AUR) ракет предыдущей модификации, до 10 систем управления тактическими ракетами "Томагавк", а также 2 телеметрические ракеты Block IV.Всего программа оценивается в 2,19 млрд долларов. Экспортная же цена одной ракеты "Томагавк" последних модификаций оценивается экспертами примерно в 4-5 млн долларов, при этом государственные сделки в США по линии Пентагона показывают цену в 2,5-3 млн долларов за единицу в зависимости от комплектации, года выпуска и включенных пакетов обслуживания.Примечательно, что буквально в те же дни, когда все это стало известно, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф нанес визит в Киев, где посетил один из заводов по производству дронов. Вероятно, что тема "Томагавков" также была в фокусе внимания, а закупаемые Нидерландами ракеты могут в скорое время оказаться на Украине.Что теперь ожидатьВ очень скором времени, все же, это сделать вряд ли получится. Как писал у себя в соцсетях депутат Верховной Рады Егор Чернев, ситуация с "Томагавками" может развиваться по следующему сценарию: сначала будет объявлено общее решение США, затем произойдет поставка первой небольшой партии, потом ее применят по объектам в РФ, далее поставляемые партии будут увеличиваться, как и радиус применения ракет.Перед каждым таким шагом, полагает парламентарий, американцы будут смотреть на реакцию России. В зависимости от нее и будут осуществляться дальнейшие действия, вплоть до снятия практически всех ограничений для ВСУ касательно применения "Томагавков".Еще один вопрос – это то, кто именно будет запускать эти дальнобойные ракеты с территории Украины. Маловероятно, что это будут исключительно местные военспециалисты, таковых попросту нет, а обучение их займет год и больше, да и никто им такую технику не доверит.Следовательно, организовывать и сопровождать весь процесс должны представители США, либо же других стран НАТО, что будет означать фактическое вовлечение Североатлантического альянса в войну с Россией.Какая угроза для РоссииАмериканский Институт изучения войны (ISW) обнародовал карту, на которой можно рассчитать зону поражения на территории РФ, которая попадает под действие "Томагавков". Рассматриваются две модификации с дальностью полета 1,6 тыс. км и 2,5 тыс. км соответственно.Аналитики этой организации подсчитали, что в радиусе действия этих ракет окажется порядка 2 тыс. российских военных и промышленных объектов."Дальности поражения даже базовой версии Tomahawk достаточно, чтобы достать до самых разных объектов: от судостроительных верфей в Петербурге до авиабазы стратегических ракетоносцев "Энгельс-2" в центральной части страны", - прокомментировал у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.По его словам, передача Украине самой дальнобойной модификации ставит под угрозу уже стратегические узлы Севера — аэродром Оленья, где базируются Ту-95МС, "Севмаш" в Северодвинске, где производят атомные подлодки и базу Северного флота в Гаджиево, как и все объекты РФ в этом районе.По сути, речь идет о создании условий, при которых значительная часть морской и воздушной составляющих российской ядерной триады окажется в зоне потенциального удара, резюмировал Рожин."Не стоит воспринимать в лоб"Для американцев использование ракет "Томагавк" станет испытанием в боевых условиях новой наземной пусковой установки Typhon, на которой установлена вертикальная пусковая система Mk‑41.Как следует из сообщений СМИ, первый запуск с использованием Typhon состоялся всего лишь два года назад.Если говорить о ракете в варианте Block IV, то она имеет возможность перенацеливания прямо в полете и способна находится в заданном районе в режиме ожидания команды на удар."Она сообщает по системе спутниковой связи о полученных боевых повреждениях, что важно для оценки эффективности ее удара. Tomahawk Block V имеет более качественную систему передачи данных, более высокую помехозащищенность спутниковой навигационной системы и ряд других улучшений. Масса осколочно-фугасной боевой части этих ракет около 370 кг, отклонение от цели 5–10 м. У ракет типа Tomahawk Block V боеголовка проникающего действия, то есть настроена на поражение заглубленных пунктов управления, опор мостов, логистических бункеров, складов и т.п"», - пишет "Независимая газета".Есть вариант, при котором можно будет обойтись вообще без новой наземной установки Typhon. Телеграм-канал "Русский инженер" пишет, что учитывая количество поставленных на Украину комплексов Patriot, они могут попробовать доработать пусковую, на манер импровизированной установки Мк41, с которой запускаются как зенитные "Стандарты" так и "Томагавки".Автор канала полагает, что вся история с "Томагавками" для Украины вообще может оказаться не тем, чем кажется. Логичнее, полагает он, передать ВСУ не "Томагавки", а ракеты JASSM, которые приспособлены для запуска с самолетов F-16, которые есть на вооружении Украины. У первых их партий заканчивается срок хранения, поэтому 50-100 таких ракет можно было бы передать Киеву и не тратиться на их утилизацию, а наоборот, заработать.Эта ракета схожа с ракетой Storm Shadow, поэтому принципиальной разницы в ее перехвате не будет, утверждает "Русский инженер"."Поэтому, по сути, идет вербальная подготовка смены крылатой ракеты Storm Shadow на JASSM, ввиду исчерпания запасов "Штормов", ну и попытка выжать при этом максимум медийного эффекта", - говорится в сообщении.Тем временем, многие по-прежнему сомневаются, что "Томагавки" дойдут до Украины. "Это определенная тактика нашего друга Дональда…не надо воспринимать это в лоб…", - рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Белоруссии Александр Лукашенко. Все будет нормально, резюмировал он. О том, чем Россия ответит на применение "Томагавков" - в материале издания Украина.ру Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают.

https://ukraina.ru/20251009/tomagavki-dlya-ukrainy-tramp-medlit-k-tranzitu-gotovy-niderlandy-1069814243.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, нато, сво, туск дональд, борис рожин, вооруженные силы украины, пентагон, f-16