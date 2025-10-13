https://ukraina.ru/20251013/na-krazhe-topliva-popalis-18-rabotnikov-lokomotivnogo-depo-ternopol-1070021128.html
На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь
Разоблачены 18 работников локомотивного депо в Тернополе - их подозревают в хищении горючего. Об этом 13 октября сообщает Нацполиция Украины
2025-10-13T11:38
"Пятерых из них полицейские задержали в октябре прошлого года во время слива горючего из локомотива. В ходе дальнейших мероприятий были установлены новые факты слива дизтоплива из локомотивов и лица, причастные к этому. Участникам ОПГ может грозить до 12 лет заключения", - сказано в официальном сообщении.Среди фигурантов уголовного дела - машинисты, помощники машинистов тепловоза, мастер цеха, сборщик поездов и бывший начальник депо. Последний покрывал преступную деятельность подельников. "Работники государственного железнодорожного перевозчика сливали дизельное горючее из локомотивов в заранее оговоренных местах. Будучи хорошо осведомленными в расписании движения поездов, дельцы ожидали остановки определенного тепловоза на одной из железнодорожных станций области. Путем вмешательства в топливную систему локомотива злоумышленники незаконно откачивали топливо в канистры, после чего сбрасывали их при движении тепловоза в заранее оговоренном месте", - рассказали полицейские.Канистры с похищенным топливом свозились в места хранения. Там их переливали в бочки и сбывали жителям области, а средства распределяли между собой. Пятерых участников преступной группы поймали "на горячем" и изъяли 2600 литров похищенного дизтоплива. В ходе следствия были установлены новые эпизоды и участники ОПГ.
Разоблачены 18 работников локомотивного депо в Тернополе - их подозревают в хищении горючего. Об этом 13 октября сообщает Нацполиция Украины
"Пятерых из них полицейские задержали в октябре прошлого года во время слива горючего из локомотива. В ходе дальнейших мероприятий были установлены новые факты слива дизтоплива из локомотивов и лица, причастные к этому. Участникам ОПГ может грозить до 12 лет заключения", - сказано в официальном сообщении.
Среди фигурантов уголовного дела - машинисты, помощники машинистов тепловоза, мастер цеха, сборщик поездов и бывший начальник депо. Последний покрывал преступную деятельность подельников.
"Работники государственного железнодорожного перевозчика сливали дизельное горючее из локомотивов в заранее оговоренных местах. Будучи хорошо осведомленными в расписании движения поездов, дельцы ожидали остановки определенного тепловоза на одной из железнодорожных станций области. Путем вмешательства в топливную систему локомотива злоумышленники незаконно откачивали топливо в канистры, после чего сбрасывали их при движении тепловоза в заранее оговоренном месте", - рассказали полицейские.
Канистры с похищенным топливом свозились в места хранения. Там их переливали в бочки и сбывали жителям области, а средства распределяли между собой.
Пятерых участников преступной группы поймали "на горячем" и изъяли 2600 литров похищенного дизтоплива. В ходе следствия были установлены новые эпизоды и участники ОПГ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.