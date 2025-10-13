На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь - 13.10.2025 Украина.ру
На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь
На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь
На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь
Разоблачены 18 работников локомотивного депо в Тернополе - их подозревают в хищении горючего. Об этом 13 октября сообщает Нацполиция Украины
2025-10-13T11:38
2025-10-13T12:12
"Пятерых из них полицейские задержали в октябре прошлого года во время слива горючего из локомотива. В ходе дальнейших мероприятий были установлены новые факты слива дизтоплива из локомотивов и лица, причастные к этому. Участникам ОПГ может грозить до 12 лет заключения", - сказано в официальном сообщении.Среди фигурантов уголовного дела - машинисты, помощники машинистов тепловоза, мастер цеха, сборщик поездов и бывший начальник депо. Последний покрывал преступную деятельность подельников. "Работники государственного железнодорожного перевозчика сливали дизельное горючее из локомотивов в заранее оговоренных местах. Будучи хорошо осведомленными в расписании движения поездов, дельцы ожидали остановки определенного тепловоза на одной из железнодорожных станций области. Путем вмешательства в топливную систему локомотива злоумышленники незаконно откачивали топливо в канистры, после чего сбрасывали их при движении тепловоза в заранее оговоренном месте", - рассказали полицейские.Канистры с похищенным топливом свозились в места хранения. Там их переливали в бочки и сбывали жителям области, а средства распределяли между собой. Пятерых участников преступной группы поймали "на горячем" и изъяли 2600 литров похищенного дизтоплива. В ходе следствия были установлены новые эпизоды и участники ОПГ. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь

11:38 13.10.2025 (обновлено: 12:12 13.10.2025)
 
Разоблачены 18 работников локомотивного депо в Тернополе - их подозревают в хищении горючего. Об этом 13 октября сообщает Нацполиция Украины
"Пятерых из них полицейские задержали в октябре прошлого года во время слива горючего из локомотива. В ходе дальнейших мероприятий были установлены новые факты слива дизтоплива из локомотивов и лица, причастные к этому. Участникам ОПГ может грозить до 12 лет заключения", - сказано в официальном сообщении.
Среди фигурантов уголовного дела - машинисты, помощники машинистов тепловоза, мастер цеха, сборщик поездов и бывший начальник депо. Последний покрывал преступную деятельность подельников.
"Работники государственного железнодорожного перевозчика сливали дизельное горючее из локомотивов в заранее оговоренных местах. Будучи хорошо осведомленными в расписании движения поездов, дельцы ожидали остановки определенного тепловоза на одной из железнодорожных станций области. Путем вмешательства в топливную систему локомотива злоумышленники незаконно откачивали топливо в канистры, после чего сбрасывали их при движении тепловоза в заранее оговоренном месте", - рассказали полицейские.
Канистры с похищенным топливом свозились в места хранения. Там их переливали в бочки и сбывали жителям области, а средства распределяли между собой.
Пятерых участников преступной группы поймали "на горячем" и изъяли 2600 литров похищенного дизтоплива. В ходе следствия были установлены новые эпизоды и участники ОПГ.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
