https://ukraina.ru/20251013/na-krazhe-topliva-popalis-18-rabotnikov-lokomotivnogo-depo-ternopol-1070021128.html

На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь

На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь - 13.10.2025 Украина.ру

На краже топлива попались 18 работников локомотивного депо Тернополь

Разоблачены 18 работников локомотивного депо в Тернополе - их подозревают в хищении горючего. Об этом 13 октября сообщает Нацполиция Украины

2025-10-13T11:38

2025-10-13T11:38

2025-10-13T12:12

новости

тернополь

украина

опг

нацполиция

западная украина

криминал

топливо

укрзализныця

железнодорожники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070020534_0:61:1080:669_1920x0_80_0_0_e595630025be457cc55f76ee0e7340bd.png

"Пятерых из них полицейские задержали в октябре прошлого года во время слива горючего из локомотива. В ходе дальнейших мероприятий были установлены новые факты слива дизтоплива из локомотивов и лица, причастные к этому. Участникам ОПГ может грозить до 12 лет заключения", - сказано в официальном сообщении.Среди фигурантов уголовного дела - машинисты, помощники машинистов тепловоза, мастер цеха, сборщик поездов и бывший начальник депо. Последний покрывал преступную деятельность подельников. "Работники государственного железнодорожного перевозчика сливали дизельное горючее из локомотивов в заранее оговоренных местах. Будучи хорошо осведомленными в расписании движения поездов, дельцы ожидали остановки определенного тепловоза на одной из железнодорожных станций области. Путем вмешательства в топливную систему локомотива злоумышленники незаконно откачивали топливо в канистры, после чего сбрасывали их при движении тепловоза в заранее оговоренном месте", - рассказали полицейские.Канистры с похищенным топливом свозились в места хранения. Там их переливали в бочки и сбывали жителям области, а средства распределяли между собой. Пятерых участников преступной группы поймали "на горячем" и изъяли 2600 литров похищенного дизтоплива. В ходе следствия были установлены новые эпизоды и участники ОПГ. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

тернополь

украина

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тернополь, украина, опг, нацполиция, западная украина, криминал, топливо, укрзализныця, железнодорожники, железная дорога